Автор: Надежда Сикорская, Лозанна, 1. 04. 2020. Просмотров: 71
Вслед за оперой в двери ваших домов стучится балет – лозаннская труппа, созданная великим бельгийским хореографом, дарит встречу с высоким искусством танца. Это не первоапрельская шутка: впустите его – со 2 по 5 апреля.|
Suite à l’opéra c’est le ballet qui frappe à vos portes. La célèbre compagnie lausannoise créée par le grand chorégraphe belge vous invite au rendez-vous avec la danse classique. Ce n'est pas un poisson d'avril: laissez-le entrer, du 2 au 5 avril.
Наша Газета уже не раз рассказывала о Морисе Бежаре, выдающемся хореографе, не получившем своевременного и должного признания в родном Брюсселе и избравшем своей приемной родиной Лозанну. (Можно только догадываться, как брюссельцы потом кусали себе локти!) Не будем повторяться – кому интересно, пройдут по ссылкам и прочитают, благо время сейчас высвободилось, а мы перейдем к сути.
«Морис был чемпионом по организации праздников, он это обожал! Причем речь не идет о днях рождения – своим собственным, 1 января, он вообще был недоволен. Он любил праздники в том смысле, в каком их мог любить Мольер. По его логике, каждый спектакль должен был становиться празднованием – не просто шоу, а скорее церемонией, – объяснил он в кулисах. – Па-де-де босиком и на пуантах, знакомые номера и незнакомые. Отрывки, в полной мере демонстрирующие мастерство наших танцоров и дарящие публике наслаждение Танцем в чистом виде».
Некоторые из вошедших в спектакль номеров совсем короткие, не более пяти минут, за которые зритель может стать свидетелем целой истории отношений между двумя людьми, рассказываемой без слов, без каких-то сложных дополнительных конструкций, только с помощью движений.
«Почему все танцоры так обожали Мориса? – задает Жиль Роман почти риторический вопрос, на который сам и отвечает: Потому что в его хореографиях есть что-то, что позволяет им ощущать себя выразителями глубинного смысла, идеи, жизни. Даже ставя Webern Opus V, на музыку, которая кажется «абстрактной», он показывает на сцене тончайшие человеческие отношения, в данном случае, трагические. И в этом –
весь Морис».
В качестве музыкальной основы – именно основы, а не просто сопровождения! – спектакля использованы самые различные произведения: от Первой и Девятой симфоний Бетховeна в исполнении Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна до традиционной музыки Чада или еврейских мелодий, «наигрываемых» великолепным Ицхаком Перельманов с сопровождении Израильского филармонического оркестра. Кругосветное музыкальное путешествие за час с небольшим, с 8.30 утра 2 апреля до 23.59 (по европейскому времени) 5 апреля на сайте Béjart Ballet Lausanne.
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