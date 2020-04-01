Наша Газета уже не раз рассказывала о Морисе Бежаре, выдающемся хореографе, не получившем своевременного и должного признания в родном Брюсселе и избравшем своей приемной родиной Лозанну. (Можно только догадываться, как брюссельцы потом кусали себе локти!) Не будем повторяться – кому интересно, пройдут по ссылкам и прочитают, благо время сейчас высвободилось, а мы перейдем к сути.





Когда уходит ВЕЛИКИЙ, отец-основатель, непререкаемый авторитет, то его место в штатном расписании не остается пустым, его обязательно кто-то занимает. Труппа продолжает существовать, сначала просто живя прошлым, потом лишь опираясь на него и черпая идеи, со временем либо находя свое новое, самобытное «я» и завоевывая новую аудиторию, либо вымирая наподобие динозавров. Béjart Ballet Lausanne – один из примеров этого неумолимого процесса, но пока труппа существует и продолжает (заслуженно!) воспевать своего создателя, мы не упускаем возможности привлекать ваше внимание к его великолепным, самобытным постановкам.К чести Жиля Романа, возглавившего труппу после смерти Мастера, он не скрывает преемственности, а о спектакле, давшем повод для данной публикации, открыто говорит, что он стал «способом показать, откуда мы происходим».Для создания спектакля «Béjart fête Maurice» Жиль Роман отобрал из большого бежаровского репертуара серию па-де-де, а также два более крупных балетных фрагмента. Некоторые из этих дуэтов давно стали легендарными, другие, почти забытые, заслуживают того, чтобы вновь почувствовать на себе свет рампы. Хотя бы виртуальной. Что хотел сказать преемник Бежара этим попурри, дивертисментом, хоть сборной солянкой назови, но все-таки – спектаклем?

«Морис был чемпионом по организации праздников, он это обожал! Причем речь не идет о днях рождения – своим собственным, 1 января, он вообще был недоволен. Он любил праздники в том смысле, в каком их мог любить Мольер. По его логике, каждый спектакль должен был становиться празднованием – не просто шоу, а скорее церемонией, – объяснил он в кулисах. – Па-де-де босиком и на пуантах, знакомые номера и незнакомые. Отрывки, в полной мере демонстрирующие мастерство наших танцоров и дарящие публике наслаждение Танцем в чистом виде».





Некоторые из вошедших в спектакль номеров совсем короткие, не более пяти минут, за которые зритель может стать свидетелем целой истории отношений между двумя людьми, рассказываемой без слов, без каких-то сложных дополнительных конструкций, только с помощью движений.



«Почему все танцоры так обожали Мориса? – задает Жиль Роман почти риторический вопрос, на который сам и отвечает: Потому что в его хореографиях есть что-то, что позволяет им ощущать себя выразителями глубинного смысла, идеи, жизни. Даже ставя Webern Opus V, на музыку, которая кажется «абстрактной», он показывает на сцене тончайшие человеческие отношения, в данном случае, трагические. И в этом –

весь Морис».





В качестве музыкальной основы – именно основы, а не просто сопровождения! – спектакля использованы самые различные произведения: от Первой и Девятой симфоний Бетховeна в исполнении Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна до традиционной музыки Чада или еврейских мелодий, «наигрываемых» великолепным Ицхаком Перельманов с сопровождении Израильского филармонического оркестра. Кругосветное музыкальное путешествие за час с небольшим, с 8.30 утра 2 апреля до 23.59 (по европейскому времени) 5 апреля на сайте Béjart Ballet Lausanne.







