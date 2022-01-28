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пятница, 28 января 2022 года   

Денис Мацуев в Цюрихе, Женеве и Базеле|Denis Matsuev à Zurich, Genève et Bâle

Автор: Надежда Сикорская, Цюрих-Женева-Базель, 28. 01. 2022.

Пианист Денис Мацуев (DR)

Российский пианист промчится по Швейцарии с тремя разными концертными программами. Не сомневаемся, что некоторые наши читатели попробуют попасть на все три выступления их любимого исполнителя.

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Le pianiste russe traversera la Suisse avec trois programmes différents. On peut parier que certains de nos lecteurs vont essayer d’assister à tous les trois concerts.

Согласитесь, мы постепенно привыкаем к санитарным ограничениям, смиряемся с необходимостью сидеть на концерте или в кино в маске, безропотно предъявляем при входе на культурное мероприятие документы, как перед посадкой в самолет. Все лучше, чем самоизоляция и полное закрытие всего, а ведь и это мы пережили. Отрадно, что культурная жизнь набирает обороты несмотря ни на что. Видимо, культура все же относится к товарам первой необходимости, в связи с чем даже вакцинированным отечественным Спутником российским музыкантам удается прорваться через все кордоны, на радость их многочисленным поклонникам.

Последний раз Денис Мацуев выступал в Женеве в сентябре 2019 года, а потом случилось все это безобразие, и с тех пор мы его не видели. Судя по количеству «кликов» на рекламное объявление на нашем сайте, швейцарские меломаны очень по нему соскучились – билеты расходятся, как горячие пирожки. Жаль, что наши партнеры из концертного агентства Caecilia не сообразили указать, что российского пианиста можно будет услышать в ближайшие дни не только в Женеве (4 февраля), но и в Цюрихе (2 февраля), и в Базеле (6 февраля). Восполняем пробел и рассказывает кратко обо всех трех программах, уделив особое внимание Сонате Бетховена № 31 оп. 110, единственному произведению, которое услышат любители классической музыки во всех трех городах.

Эта сонатаодна из немногих, не имеющая посвящения была окончена композитором в декабре 1821 года и издана в 1822-м. А началось все с того, что летом 1819 года Адольф Мартин Шлезингер, владелец берлинского музыкального издательства, носящего его имя, отправил к Бетховену своего сына Мориса с целью установления деловых отношений с композитором. Они встретились в австрийском городке Мёдлинге, в 14 км от Вены. Судя по всему, молодой человек произвел на мэтра благоприятное впечатление. После обмена письмами, имевшего место в апреле 1820 года, Шлезингер-старший предложил Бетховену купить у него три сонаты за 90 дукатов. В мае композитор согласился, хотя изначально просил 120 дукатов, и обязался «поставить» три сонаты за три месяца. Эти произведения, теперь известные как опусы 109, 110 и 111, стали последними фортепианными сонатами композитора.

Обещания Бетховен не сдержал, сроки не выдержал, хоть и по уважительным причинам: напряженная работа над Missa solemnis (оп. 123), разыгравшийся зимой 1820 года ревматизм, а летом 1821-го приступ разлития желчи. Британский исследователь творчества Бетховена Барри Купер отмечает, что работа над оп. 110 началась лишь во второй половине 1821 года и не была закончена даже в середине декабря. Несмотря на то, что на партитуре рукой автора начертана дата 25 декабря 1821 года рождественский подарок себе и поклонникам, - известно, что Бетховен продолжал дорабатывать сонату до начала 1822 года. Но уже в конце января он получил полагающиеся ему 30 дукатов спасибо товарищу Шлезингеру, что не вычел неустойку за несоблюдение сроков!

Эта соната состоит из трех частей, при этом в первом шлезингеровском издании третья часть разделена на Адажио и Фугу. Артур Рубинштейн, часто включавший сонату ор. 110 в программы своих концертов, говорил по поводу этого финала: «Нет ни одной арии ни в одной опере, кем бы она ни была подписана, в которой было бы выражено такое глубокое страдание, как в мелодии Adagio. Слова здесь были бы помехой. Бетховен придал этому Adagio характер арии. Сначала слышно как бы оркестровое вступление, потом речитатив, аккорды аккомпанемента, и наконец, мелодия арии. После следует фуга, прерываемая тем же Adagio; после божественной мелодии - ум. Можно усмотреть как бы горькую иронию со стороны Бетховена в этом желании показать, что и фуга ему доступна, и фуга хитрая, с обращенной темой и проч.» Уже через несколько дней у вас будет возможность сравнить свои впечатления с впечатлениями гениального пианиста.

Публика в Цюрихе и Базеле услышит еще и Сонату Бетховена № 32, оп. 111, в Женеве и Базеле – Сонату № 2 Си-бемоль минор, соч.36 Сергея Рахманинова, а также «Детские сцены» Шумана. Об истории создания последнего произведения мы рассказывали совсем недавно, но с удовольствием напоминаем, что «Kinderszenen», или «Детские сцены» – это цикл из пьес для фортепиано, написанный Робертом Шуманом в 1838 году. Изначально пьес было 30, но в окончательной версии осталось 13. Несмотря на название, предназначен он для взрослых – в качестве приглашения в путешествие в милый, трогательный мир детства. А источником вдохновения вновь стала Клара Вик, будущая жена композитора: переехав из Лейпцига в Вену ради начала выпуска «Новой музыкальной газеты», Шуман очень скучал по возлюбленной, о чем неустанно писал ей в письмах. В какой-то момент Клара заметила, что он ведет себя, как ребенок. Гению много не надо – из критического замечания родился чудесный фортепианный цикл. Наиболее известна пьеса под номером 7 – Träumerei, или «Грезы». Она использована в фильме К. Брауна «Песнь о любви» (1947), а в России часто звучит в хоровом исполнении в течение минуты молчания в День Победы.

В Цюрихе к программе добавятся Экспромты ми-бемоль мажор, соч.90, № 2 и соль-бемоль мажор, соч. 90, № 3 Шуберта, а также Этюд-картина ля минор, ор. 39 Рахманинова. Глаза разбегаются, не правда ли? Видно, правда, нет иного выбора, как прокатиться по Швейцарии вслед за Денисом Мацуевым, предварительно взяв билеты на концерты в Цюрихе, в Женеве и в Базеле.

 

 

 

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