Веганские валенки |Les bottes véganes

Наша Газета уже не раз рассказывала об интересе к веганству в рубрике Уголок гурмана. Поговорим теперь о том, как стремление к этичному потреблению отражается в моде, в частности – в обуви, тем более что именно она доминирует во всей веганской индустрии, занимая около 73% покупок. Ожидается, что к 2025 году её продажи достигнут 85 миллиардов долларов.