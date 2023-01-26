Автор: Надежда Сикорская, Цюрих, 26. 01. 2023.
С 2014 года январь многие знают как Veganuary : с 2014 года в этот период проходит кампания, приглашающая людей стать веганами на один месяц прежде, чем делать выводы об этом образе жизни. Почему бы не начать с обуви?|
Le mois de janvier est connu par beaucoup comme Veganuary : durant cette période une campagne a lieu au but de faire gouter au mode de vie végan au maximum de personnes avant de le juger. Pourquoi ne pas commencer par les chaussures
Наша Газета уже не раз рассказывала об интересе к веганству в рубрике Уголок гурмана. Поговорим теперь о том, как стремление к этичному потреблению отражается в моде, в частности – в обуви, тем более что именно она доминирует во всей веганской индустрии, занимая около 73% покупок. Ожидается, что к 2025 году её продажи достигнут 85 миллиардов долларов.
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