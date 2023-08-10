Набирающее популярность во всем мире движение адептов отказа от стирки докатилось до Швейцарии. Для страны, известной своей практически фанатичной приверженностью к чистоте и порядку и пахнущей запахом стирального порошка и свежевыстиранного белья, новая мода может стать культурным вызовом.

Противники слишком частой стирки одежды указывают на то, что это вредно для планеты. Глобально на стиральные машины приходится в среднем до 17% бытового потребления воды, а четверть углеродного следа от одежды в течение всего срока службы приходится на ее чистку. Более того, по некоторым оценкам, 90% загружаемой в стиральную машину одежды на самом деле не настолько загрязнена и не нуждается в стирке. Как добавляет RTS, в Швейцарии стирают в среднем три раза в неделю. Если бы каждое швейцарское домохозяйство выполняло на одну стирку в неделю меньше, то страна сэкономила бы электроэнергию, соответствующую годовому потреблению 90 000 домохозяйств, и воду, которой хватило бы для заполнения 5 000 олимпийских бассейнов.

Отказ от стирки помогает ограничить воздействие на природу вредных химических веществ, нередко содержащихся в стиральных порошках. Стоит помнить и о том, что микроволокна, выделяемые из синтетической одежды в процессе стирки, попадают в океаны и способствуют загрязнению их микропластиком.

Последователи новой моды считают, что мы стираем слишком часто еще и потому, что в такой необходимости нас убедила многолетняя реклама брендов стиральных порошков. Заставляя потребителей чувствовать, что им нужно стирать свою одежду все чаще и чаще, компании по производству средств для стирки обеспечивают себе стабильный рост продаж.

Любопытно, что к движению примкнули не только эко-активисты, но и те, кто в условиях кризиса и роста стоимости коммунальных услуг озаботился вопросами экономии: ежемесячная вместо еженедельной стирка помогает значительно сократить расходы на воду и электричество.

Более того, новая тенденция покорила модников, предпочитающих воздерживаться от стирки, чтобы сохранить красоту и долговечность одежды, например, вещей из денима. Каждый, кто хоть раз стирал джинсы, знает, что после этого любимые брюки часто теряют форму и сидят совсем не так, как прежде. Давно известно, что слишком частая стирка может повредить волокна ткани, вымывает цвет, разрушает эластичность и сокращает срок службы одежды.

Что же может стать альтернативой стирке? Некоторые предпочитают не забрасывать вещи в стиральную машину, а просто проветривать их или вывешивать на пару часов на солнце. Еще один способ: подвергнуть вещь воздействию уничтожающих бактерии холодных температур, завернув одежду в пакет и положив ее на ночь в морозильную камеру холодильника. Кто-то выбирает двуступенчатую систему, сначала отпарив вещь, а потом распылив на нее специальный хозяйственный уксус, удаляющий сильные запахи.

Если подобные методы не кажутся вам привлекательными, а проявить заботу об экологии все-таки хочется, то присмотритесь к новым брендам, создающим одежду из материалов, обладающих воздухопроницаемостью и влагоотведением и позволяющих испаряться поту в воздух, не задерживаясь в ткани. Такую одежду можно стирать гораздо реже. Так, марка Pangaia создает футболки из морских водорослей, которые обрабатываются маслом мяты, чтобы сохранить свежесть одежды между стирками. По оценкам компании, это позволяет сэкономить около 3 000 литров воды по сравнению с обычной хлопковой футболкой. А марка Wool & Prince шьет из шерсти одежду, предназначенную для нечастой стирки.

Добавим, что главное – это не терять чувство меры. Полный мораторий на использование стиральных машин вводить, разумеется, не стоит. Но пересмотр привычек в области ухода за одеждой, сокращение частоты стирки, максимальная загрузка машины, использование режимов низких температур и коротких циклов могут стать правильным выбором с точки зрения заботы об окружающей среде … и собственном бюджете.