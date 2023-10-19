Швейцарские инвестиции Леонардо Ди Каприо |Les investissements suisses de Leonardo DiCaprio

У основателей ID Genève есть повод, чтобы поднять бокалы. Кадр из фильма «Великий Гэтсби»

Когда мировая звезда подписывает выгодный контракт, становясь лицом и послом крупного часового бренда, – это нормальная практика и, честно говоря, не самый значимый информационный повод. Но когда популярный актер превращается в инвестора и вкладывает собственные средства в развитие малоизвестной марки – это, безусловно, примечательно.