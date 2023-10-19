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четверг, 19 октября 2023 года   

Швейцарские инвестиции Леонардо Ди Каприо |Les investissements suisses de Leonardo DiCaprio

Автор: , Женева, .

У основателей ID Genève есть повод, чтобы поднять бокалы. Кадр из фильма «Великий Гэтсби»

Знаменитый голливудский актер вложил средства в небольшой женевский часовой бренд.

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La star de Hollywood a investi dans une petite marque horlogère genevoise.

Когда мировая звезда подписывает выгодный контракт, становясь лицом и послом крупного часового бренда, – это нормальная практика и, честно говоря, не самый значимый информационный повод. Но когда популярный актер превращается в инвестора и вкладывает собственные средства в развитие малоизвестной марки – это, безусловно, примечательно.

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