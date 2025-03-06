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пятница, 7 марта 2025 года   

Sandoz: между фармацевтикой и часовой индустрией |Sandoz : entre pharmacie et horlogerie

Автор: , Флерье, .

Мануфактура Vaucher в коммуне Флерье (кантон Невшатель). Фото: Vaucher Manufacture

Новость о продаже части акций Novartis снова привлекла внимание к другим активам семьи Sandoz, включающим часовое направление.

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La nouvelle de la vente des actions de Novartis a de nouveau attiré l’attention sur d’autres actifs de la famille Sandoz, dont l’horlogerie.

Портфолио семейного фонда Sandoz включает несколько основных секторов: акции фармакоцерна Novartis (созданного в 1996 году в результате слияния двух предприятий – Ciba-Geigy и Sandoz), отельный бизнес (роскошный Beau-Rivage в Лозанне), а также часовой сегмент Pôle Horloger. Сердце последнего – крайне востребованная мануфактура по производству механизмов Vaucher, являющаяся сосредоточением интересов многих игроков часовой индустрии. Слухи о продаже Vaucher ходили несколько месяцев. Пока аналитики и журналисты выдвигали гипотезы о том, кто может участвовать в этой сделке, семейный фонд Sandoz преподнес сюрприз, объявив о продаже части совсем другого своего актива – акций Novartis.

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