Sandoz: между фармацевтикой и часовой индустрией |Sandoz : entre pharmacie et horlogerie

Портфолио семейного фонда Sandoz включает несколько основных секторов: акции фармакоцерна Novartis (созданного в 1996 году в результате слияния двух предприятий – Ciba-Geigy и Sandoz), отельный бизнес (роскошный Beau-Rivage в Лозанне), а также часовой сегмент Pôle Horloger. Сердце последнего – крайне востребованная мануфактура по производству механизмов Vaucher, являющаяся сосредоточением интересов многих игроков часовой индустрии. Слухи о продаже Vaucher ходили несколько месяцев. Пока аналитики и журналисты выдвигали гипотезы о том, кто может участвовать в этой сделке, семейный фонд Sandoz преподнес сюрприз, объявив о продаже части совсем другого своего актива – акций Novartis.