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среда, 25 ноября 2020 года   

Право голоса людям с задержками психического развития?|Droit de vote aux personnes souffrant d’un handicap psychique?

Автор: Лейла Бабаева, Женева, 25. 11. 2020.

Призывы проявить гражданскую позицию © nashagazeta.ch

На референдуме 29 ноября женевцам предстоит выразить свое мнение не только по вопросам общенационального значения, но и сказать «да» или «нет» изменениям в кантональной конституции.|
Lors du référendum le 29 novembre, les Genevois devront exprimer leur opinion non seulement sur des questions d'importance nationale, mais aussi accepter ou rejeter les modifications de la constitution cantonale.

Суть вопроса в том, чтобы предоставить людям с психическими расстройствами или умственной отсталостью право голосовать и быть избранными - за это выступает большая часть парламента Женевы. Голосование по этому вопросу впервые пройдет в Конфедерации, где более 1200 граждан с вышеупомянутыми расстройствами лишены своих политических прав. На референдуме женевцы должны будут одобрить или отвергнуть закон 12211, согласно которому из конституции следует убрать п. 4 статьи 48, где сказано, что «лица, которые длительное время были неспособны здраво рассуждать», могут быть временно лишены политических прав по решению суда. Кроме того, в статью 228 конституции необходимо добавить п.3, благодаря которому лица, лишенные политических прав на момент вступления в силу закона 12211, вновь обретают свои права.

Если население Женевы скажет «да», то это станет прецедентом в Швейцарии. Интересно, что в других кантонах политических прав лишают после оформления попечительства, когда гражданин не может обойтись без помощи других людей. В Юра, Невшателе, Тичино и Во таким швейцарцам могут вернуть их права, если будет доказано, что они пребывают в здравом уме, в других кантонах это возможно только после отмены попечительства. В интервью газете Le Temps представитель женевского отделения Социалистической партии Сирил Мезраи подчеркнул, что нынешнее положение вещей противоречит Конвенции ООН о правах инвалидов, которую Конфедерация ратифицировала в 2014 году. По информации Комитета по правам инвалидов (КПИ), отвечающего за применение положений этой Конвенции на практике, способность или неспособность человека принимать решения не может использоваться в качестве аргумента для ограничения его политических прав.

КПИ планировал представить свой отчет по Швейцарии осенью этого года, но из-за пандемии Covid-19 отложил публикацию до следующего года. Можно приблизительно представить, что будет написано в этом отчете, поскольку в настоящее время Федеральный совет не принимает никаких мер для того, чтобы защитить политические права людей с задержкой психического развития. Добавим, что многие страны Европы, включая Францию, Австрию, Великобританию и Испанию, никак не ограничивают права таких граждан.

В Федеральной канцелярии Швейцарии заявили, что законодательство Конфедерации не противоречат положениям Конвенции о правах инвалидов. После того, как КПИ представит свои рекомендации по Швейцарии, ее правительство рассмотрит особенности их применения на практике.

Некоторые депутаты парламента Женевы выступают против закона 12211, указывая на возможность злоупотреблений. По мнению оппонентов, вполне вероятно, что родственники таких швейцарцев будут заполнять избирательные бюллетени за них. В свою очередь, сторонники закона 12211 называют эти опасения предрассудками и подчеркивают, что будет ошибкой полагать, будто в ближайшем окружении граждан с ограниченными возможностями найдется гораздо больше нечестных людей, чем среди остального населения.

Если новый закон в Женеве будет одобрен, то не исключено, что другие кантоны последуют этому примеру. Парламентская комиссия по вопросам учреждений и политических прав кантона Во поддержала предложение одного из депутатов покончить с ограничением политических прав людей с психическими расстройствами. В Невшателе уже разрабатывают закон, подобный женевскому закону 12211. Что касается Швейцарии в целом, то ассоциации защиты прав людей с ограниченными возможностями ожидают голосования в Женеве, чтобы в случае одобрения населением нового закона перейти в наступление на общенациональном уровне.

Вышеприведенные аргументы женевских политиков звучат логично, но что можно сказать о специализированных учреждениях, в которых живут люди с задержками психического развития? Наша Газета рассказывала о махинациях с избирательными бюллетенями в Женеве. На фоне этих событий нетрудно представить, что сотрудники вышеупомянутых учреждений могут по собственной или чужой инициативе проголосовать за своих подопечных или просто повлиять на то, в чью пользу они заполнят свои бюллетени.

Наши постоянные читатели знают, что в Швейцарии тоже есть политики с сомнительной репутацией, и принятие закона 12211 только сыграет им на руку, ведь в этом они увидят возможность влиять на результаты голосований. Как применение закона будет реализовано на практике, если женевцы скажут «да»? Останутся ли они довольны тем, за что проголосовали? Мы будем следить за развитием ситуации.

 

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