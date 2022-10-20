Автор: Заррина Салимова, Женева, 20. 10. 2022.
Новейшие разработки швейцарских компаний позволяют автоматизировать некоторые этапы производства часовых деталей и заменить иностранных субподрядчиков.|
Les dernières solutions des entreprises suisses permettent d’automatiser certaines étapes de la fabrication des montres et de remplacer les sous-traitants étrangers.
Наши постоянные читатели, вероятно, помнят, что четвертая индустриальная революция стала главной темой Давосского форума 2016 года. Говоря о массовом внедрении информационных технологий в производственные процессы, большинство имеет в виду, прежде всего, авиакосмическую или фармацевтическую отрасли, тогда как о часовой индустрии задумываются лишь немногие. При этом современные часовщики больше не работают, склонившись над столом при тусклом свете свечи, как их предшественники двести лет назад. Создание часов в XXI веке превратилось в высокотехнологичный процесс, в котором активно используются новейшие разработки. С этой точки зрения любопытен пример компании Crevoisier, выпускающей новое поколение шлифовальных станков и ставшей финалистом десятой премии Swiss Venture Club (SVC) Романдской Швейцарии.
Основанное в 1966 году и расположенное в кантоне Юра предприятие первоначально производило зажимные рычаги. С 1974 года оно разрабатывает и выпускает станки, специализируясь на шлифовании твердых материалов, полировке и автоматизации. 85% бизнеса компании приходится на часовую промышленность, а ее клиентами являются все основные швейцарские бренды. Производимые фирмой инструменты используются не только для обработки поверхностей, но и для отделки деталей, будь то полировка или декорирование, например, гильоширование и жемчужное зернение.
Наибольший интерес представляют так называемые коботы – коллаборативные роботы, которые могут работать вместе с человеком при производстве различных предметов. Полировщики «обучают» робота выполнять самые тяжелые задачи, после чего он может полировать детали, работая в три смены и ежедневно беря на себя рабочую нагрузку 3,5 человек. Полировщику достаточно буквально взять робота за руку, выполнить операцию непосредственно с ним, и машина запомнит усилия, приложенные к расходному материалу.
Такие роботы позволяют вернуть в Швейцарию ряд производственных этапов, в частности, полировку, которая по экономическим соображениям была отдана субподрядчикам и перенесена в Китай или Южную Европу. Это также уменьшает экологическое воздействие часовой индустрии. «Если мы хотим работать разумно и учитывать углеродный след, то возвращение полировки в Швейцарию – очевидный выбор. В настоящее время детали отправляются на другой конец света только для того, чтобы их отполировали», - отметил в комментарии Le Temps глава компании Филипп Кревуазье.
Часовые бренды, впрочем, неохотно рассказывают о том, насколько автоматизировано их производство, предпочитая делать ставку на мастерство, ремесленные навыки, опыт, наследие и традиции. Не нужно, впрочем, быть экспертом, чтобы понимать, что взрыв спроса, особенно в Азии, побудил многие марки выпускать больше часов в так называемом доступном сегменте – демократизация и выпуск часов огромными партиями неизбежно привели к индустриализации производственных процессов. В этом-то и заключается парадокс швейцарской часовой индустрии: прославившийся за бережное отношение к традициям и ручному труду, этот сектор за последние лет двадцать в значительной степени автоматизировался, но признавать этот факт готовы не все.
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