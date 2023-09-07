На ближайшие несколько дней Цюрих превратится в швейцарскую столицу дизайна: проводимые в рамках Zurich Design Weeks выставки, мастер-классы, дискуссии и экскурсии позволят всем желающим ознакомиться с начинающими и уже состоявшимися дизайнерами из Швейцарии и других стран.

В Цюрихе, действительно, знают о дизайне не понаслышке: здесь находятся Цюрихский университет искусств, где можно получить профессию дизайнера , а также Музей дизайна. Кроме того, именно здесь 30 лет назад были изобретены сумки Freitag и многие другие предметы, ставшие культовыми объектами дизайна.

В отличие от подобных мероприятий в других городах, например, в Милане, организаторы Zurich Design Weeks решили не ограничиваться семью днями, предоставив профессионалам и энтузиастам возможность насладиться дизайном в неспешном темпе – фестиваль открылся 31 августа и продлится до 19 сентября, то есть будет идти в общей сложности почти три недели!

Выпуск этого года посвящен изменениям и преобразованиям, которые переживает современный мир. Программа фестиваля включает более шести десятков проходящих в разных местах города мероприятий, объединенных в несколько тематических блоков. Так, Circular Circuit посвящен дизайну пригодных для вторичной переработки продуктов и материалов. Повторное использование существующих ресурсов приобретает все большее значение в мире, который сталкивается с нехваткой сырья и большим количеством отходов. Напомним, что Цюрих стал первым городом в Швейцарии, где циркулярная экономика закреплена законодательно.

Еще одним тематическим направлением фестиваля стало так называемое «постерное сафари»: в различных местах в самом центре города проходит групповая выставка плакатов тридцати визуальных дизайнеров и дизайнерских агентств. Не пропустите также масштабную текстильную инсталляцию Мари Шуманн и Симоны Цюгер, задрапировавших здание Музея дизайна на Аусстеллюнгсштрассе огромными портьерами.

В рамках Zurich Design Weeks компания Ikea представляет мультисенсорную выставку «Собираем будущее вместе», посвященную пятидесяти годам существования мебельной марки в Швейцарии. Посетив экспозицию, вы узнаете, как знаменитый «демократический дизайн» Ikea позволил сделать дом более практичным и уютном, а его обустройство – более доступным.

Сердцем Zurich Design Weeks по праву считается Биеннале дизайна – настоящая платформа для экспериментального творчества. В рамках Биеннале Старый ботанический сад превращен в парк скульптур и инсталляций под открытым небом. Можно ли изменить форму, не затрагивая смысла и содержания? Ответ на этот вопрос попытались найти пятнадцать художников и дизайнеров, рассматривающих в своих работах тему перемен. Например, ароматическая инсталляция Tanski/KOSMOS призвана передать запах тающих ледников. Да, пахнет льдом и свежестью, но эйфории, которую мы чувствуем весной во время таяния снега, нет. Может быть, потому что сегодня тающие ледники предвещают апокалипсис?

Несмотря на все сложности, организаторам удалось включить в программу Zurich Design Weeks очень важное партнерское мероприятие – Киевскую неделю дизайна, которую из-за войны невозможно провести в Украине в полноценном формате. Первый в истории выпуск Kyiv Design Week будет посвящен украинским талантам и собственно Киеву – городу перемен и свободы, который на протяжении многих веков находился на перекрестке культур. Сегодня Киев и его жители продолжают вдохновлять весь мир на то, чтобы быть свободными, мечтать, творить и меняться. В рамках Kyiv Design Week в Цюрихе покажут короткометражный фильм «Хроники киевского дизайна», а также две документальных ленты «Цвет фасада: синий» и «Шепот ступеней», посвященных киевским зданиям в стиле брутализма. Кроме того, у вас будет возможность совершить прогулку по бруталистским памятникам Киева с помощью VR-визуализации, созданной компанией ASPICHI. Будет представлен и новый шрифт Fixel, созданный украинской компанией MacPaw и охватывающий расширенный латинский и кириллический алфавиты более сорока языков, но сохраняющий при этом украинскую графическую культуру. Наконец, в цюрихской галерее Thomas Kurer можно будет увидеть работы украинских дизайнеров в сферах традиционных и цифровых ремесел, промышленного и графического дизайна, а также моды. Kyiv Design Week организована в сотрудничестве с объединением Design4Ukraine.

От редакции: Подробную программу фестиваля можно найти на сайте designweeks.ch.