Гран-при Швейцарии в области дизайна 2023 |Grand Prix suisse de design 2023

Швейцарии есть чем удивить в сфере дизайна, и подтверждением этому может служить награда, вручаемая с 2007 года швейцарским дизайнерам, добившимся национального и международного признания. В этом году премиями в размере 40 000 франков были награждены три талантливых художника, каждый из которых заслуживает подробного рассказа.