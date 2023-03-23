Автор: Заррина Салимова, Берн, 23. 03. 2023.
Лауреатами престижной награды, вручаемой Федеральном ведомством культуры, стали иллюстратор Этьен Делессер, дизайнер Элеонора Педуцци Рива и искусствовед Шанталь Прод’Ом.|
Les lauréats de ce prix prestigieux, décerné par l’Office fédéral de la culture, sont Étienne Delessert, illustrateur, Eleonore Peduzzi Riva, conceptrice de produits, et Chantal Prod’Hom, historienne de l’art.
Швейцарии есть чем удивить в сфере дизайна, и подтверждением этому может служить награда, вручаемая с 2007 года швейцарским дизайнерам, добившимся национального и международного признания. В этом году премиями в размере 40 000 франков были награждены три талантливых художника, каждый из которых заслуживает подробного рассказа.
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