То, что, на первый взгляд, не сочетается друг с другом, часто может оказаться вместе более гармоничным, чем ожидалось: так считают организаторы цюрихской биеннале дизайна, которые предложили молодым творческим личностям представить дизайнерские проекты на тему столкновений и конфронтаций. Противоречат ли друг другу аналоговые и цифровые технологии? Какой творческий потенциал таят в себе культурные различия? Как соотносятся ожидания и реальность? И в какой момент естественное становится искусственным? Ответы на эти вопросы можно узнать, заглянув в старый ботанический сад Цюрихского университета (UZH) и рассмотрев выставленные там инсталляции.

Стоит отметить, что место проведения биеннале выбрано с умом: в центре города и под открытым небом, что дает возможность избежать многих санитарных ограничений. Кроме того, вряд ли можно было бы найти лучший фон для инновационных дизайнерских работ, чем зеленые лужайки, увитые экзотическими растениями павильоны и построенные еще в середине XIX века пальмовые оранжереи сада.

В этом году дизайнеры различных дисциплин получили карт-бланш и создали двенадцать инсталляций на темы утилизации и вторичного использования отходов, алгоритмического дизайна, цифровых анималистичных миров, защиты данных и виртуальной реальности. У четырех входов в ботанический сад посетители сразу столкнутся с работами, выполненными специалистами по пространственному и текстильному дизайну Университета прикладных наук и искусств Люцерна. Это яркая разноцветная разметка, брызги которой попадают на растения: краска индиго на зеленых листьях создает ощущение нереальности происходящего и усиливает контраст между природными и искусственными объектами.

Дизайнер Рафаэль Коуто приглашает поразмышлять о социальных последствиях пандемии и глобальном потеплении. Созданная им инсталляция называется «Крокодиловы слезы не остановят изменение климата» и представляет собой расположенные на ткани геометрические элементы, состоящие из льда и текстильных пигментов: как только лед растает, ткань окрашивается в разные цвета. Процесс символизирует собой таяние ледников в результате глобального потепления, ведь на текстиле остаются следы естественного, но, как показывают результаты недавнего отчета климатологов, необратимого процесса.

Бернская студия графического дизайна Büro Destruct предлагает представить, что естественная фауна и флора Ботанического сада в Цюрихе оказалась колонизированной искусственными крошечными существами – маленькими роботами «микронами». Эмма МакМиллин и Оливер Зали подготовили интерактивную проекцию Breath Beneath, которая позволяет погрузиться всеми органами чувств в увлекательную жизнь … грибковой сети. С помощью техник медитации, то есть ровного дыхания, специальных звуков и жестов, вы сможете вступить в контакт с сетью и почувствовать «красоту жизни под землей», чтобы это ни значило. А посетители инсталляции NEBULOSUS, напротив, окажутся буквально на небе: художники создали из пара облако, размер и форма которого будут варьироваться от количества людей. Находясь в облаке, стоит поразмышлять о быстротечности жизни и том, где пролегает граница между искусственным садом, искусственным облаком и реальностью. В общем, на биеннале представлен дизайн во всем его многообразии!

В рамках биеннале будут ежедневно проводиться экскурсии, круглые столы и семинары для любителей дизайна всех возрастов. Например, 18 и 25 августа, а также 2 сентября в обеденное время при поддержке кантона Цюрих пройдут туры в сопровождении гида: у вас есть возможность узнать об экспонируемых проектах от одного из членов кураторской команды, а также … пообедать. Участники получат небольшой «походный» ланч, причем совершенно бесплатно – достаточно зарегистрироваться на странице акции на сайте кантона.

Наконец, 4 сентября в ходе акции «Длинная ночь музеев Цюрих» кураторы биеннале объединятся с Этнологическим музеем, который находится на территории ботанического сада, и расскажут о том, можно ли найти дизайн в этнологических экспонатах, а также о том, что этнология может сказать о современном дизайне. Организаторы просят взять с собой карманный фонарик!

Добавим, что биеннале проводится по инициативе ассоциации Freundeskreis Design, которая ставит своей целью укрепление культурной значимости дизайна. Финансовую поддержку проекту оказывали практически все: любой желающий мог сделать взнос, чтобы собрать на краудфандинговой платформе 10 000 франков, необходимые для реализации проекта. Сумма была собрана за 10 дней! Вход на лучшую, по уверениям организаторов, биеннале дизайна, которую когда-либо видел Цюрих, – свободный, за исключением мероприятий, которые пройдут в рамках «Ночи музеев».