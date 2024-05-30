Квадратура круга |La quadrature du cercle

В часовом искусстве значение имеет не только сложность механизма, но и сама форма корпуса. Исторически сложились несколько классических форм, которые наиболее часто выпускаются производителями часов: круглые, овальные, «бочонок», кушон («подушка»), прямоугольник и квадрат.