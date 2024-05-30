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четверг, 30 мая 2024 года   

Квадратура круга |La quadrature du cercle

Автор: , Берн, .

Кадр из фильма «Ле-Ман»

В мире круглых циферблатов квадратная форма часов всегда и везде привлекает внимание и нередко воспринимается как смелая и неконвенциональная.

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Dans le monde des cadrans ronds, la forme carrée d'une montre attire toujours l'attention et est souvent perçue comme audacieuse et non conventionnelle.

В часовом искусстве значение имеет не только сложность механизма, но и сама форма корпуса. Исторически сложились несколько классических форм, которые наиболее часто выпускаются производителями часов: круглые, овальные, «бочонок», кушон («подушка»), прямоугольник и квадрат.

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швейцарские часы
высокое часовое искусство
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