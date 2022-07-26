Несмотря на ухудшение макроэкономических, геополитических и санитарных условий, Федерация швейцарских часовщиков констатирует лишь небольшой негативный эффект – за первые шесть месяцев текущего года экспорт их продукции на основные рынки возрос на 11,9% по сравнению с 2021 годом и составил 11,9 млрд франков. 70% этого показателя приходится на механические часы из драгоценных металлов и стали. В опубликованном на-днях коммюнике отмечается также значительный рост абсолютного числа экспортированных экземпляров часов.

Такой результат внушает профессионалам оптимизм и помогает с уверенностью смотреть и во второе полугодие, не закрывая при этом глаза на реальные проблемы: сложности с поставками сырья и оборудования, рост энергетических и транспортных расходов, нехватка рабочий силы и сильный франк.

На рынке сбыта произошли значительные перемены: «центр притяжения» швейцарской часовой продукции сместился из Китая и Гонконга в Европу, доля которой составляет теперь 30%, что на 21,9% больше, чем годом ранее. По объему импорта швейцарских часов активнее всех продвинулась Испания – на 41,8% (общая сумма импорта составила 221,8 млн франков). На втором месте Франция (36,5% / 573 млн), а на третьем США (31,4% / 1,86 млрд франков).

В Китае же показатель упал на 26,3% (или 1,12 млрд), но он все равно выше того, что был зафиксирован до начала пандемии коронавируса. Экспорт в Гонконг снизился на 11,5%, или 973 млн. Аналитик Кантонального банка Цюриха Патрик Швендиманн прокомментировал эту информацию, сказав, что ситуация в Китае не является катастрофической и в большой степени компенсируется другими регионами. Зона «Большая Китая» тянет на 29% доходов группы Richmond и 42% Swatch, напомнил он.

Учитывая санкции и массовый уход западных брендов с российского рынка, вряд ли кого-то удивит рекордное падение продаж в Россию – на 64,3% за полугодие в целом и на 98,3% с начала войны в Украине. При этом, указывают представители Федерации, негативный эффект на глобальный результат составил лишь 0,7%. Как работает эта математика, нам не совсем понятно, но поверим специалистам на слово.

Львиная доля роста экспорта приходится на модели стоимостью свыше 3000 франков, за шесть месяцев она выросла на 15,5%. Экспорт часов, цена которых варьируется от 500 до 3000 франков, возрос на 6%, а еще более дешевых, от 200 до 500 франков, на 16,8%.

Еще одна интересная информация, касающаяся часов, связана с рынком подержанных моделей, который, после неслыханного взлета в последние несколько лет, в последние недели заметно сдал из-за падения крипто валют.

Больше всего пострадали те самые модели, которые ранее пользовались повышенным спросом – Daytona, Nautilus, Royal Oak. Цена на них при перепродаже упала на приблизительно 25%.

Несмотря на то, что такая коррекция рынка может сделать приобретение бывшего в употреблении Rolex более привлекательным, покупку новых часов она не ускорит – срок ожидания некоторых моделей по-прежнему исчисляется в годах.

По данным известной консалтинговой фирмы McKinsey, продажи подержанных часов будут продолжать расти на 8-10% в год, и к 2025 году их общая сумма составит 32 млрд долларов. Разумеется, такой кус многим кажется лакомым. В предвкушении группа Richmond приобрела британскую онлайн платформу продажи часов Watchfinder, а LVMH инвестировала в немецкую платформу Chrono-24.

В будущем развитие блокчейн-технологий должно и дальше упростить перепродажу часов благодаря усовершенствованию процесса самоидентификации. Настоящие ценители считают, что это даст шанс на вторую жизнь всем прекрасным часовым моделям, хранящимся «без дела» в банковских сейфах – их общая стоимость в мире оценивается на 500 миллиардов франков.