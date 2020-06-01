В пятницу новый глава отделения инфекционных заболеваний Минздрава Швейцарии (OFSP) Штефан Кустер, сменивший на этом посту вышедшего на пенсию Даниэля Коха, провел свой первый брифинг – начать свое выступление перед журналистами ему пришлось с печальной новости.

Первый летальный исход среди детей

29 мая власти сообщили о первом скончавшемся в Швейцарии ребенке, который болел Covid-19. Речь идет о младенце из кантона Аргау, который заразился коронавирусом за границей. По сообщениям SRF, точная причина смерти устанавливается: ребенок был носителем вируса, но пока неясно, что именно привело к смерти. Известно, что 26 мая малыш был доставлен в тяжелом состоянии спасательной службой Rega из-за границы в детскую больницу в Цюрихе. По словам кантонального врача Аргау, у ребенка развилось тяжелейшее воспаление мозга. К такому заболеванию могут привести многие вирусы, но ранее о подобном течении при инфицировании SARS-CoV-2 не было известно.

К настоящему моменту Минздрав Швейцарии зафиксировал 1657 связанных с Covid-19 летальных исходов. Самому юному скончавшемуся было несколько месяцев, а самому пожилому – 108 лет, медианный возраст скончавшихся составил 84 года.

Согласно санитарному бюллетеню от 31 мая, с начала эпидемии в Швейцарии и Лихтенштейне новым коронавирусом заразились 30862 человека. В целях предотвращения передачи SARS-CoV-2 кантональные власти могут изолировать заболевших и поместить в карантин тех, кто находился в тесном контакте с зараженными. Дважды в неделю, по вторникам и четвергам, кантоны передают в Минздрав данные о количестве человек, находящихся на самоизоляции и карантине. Сейчас режим самоизоляции соблюдают 165 заболевших, а режим карантина – 397 человек. В пятницу также стало известно, что коронавирусом заразились двое детей из Базеля – брат и сестра младшего школьного возраста. В результате на карантине оказались около 70 контактировавших с ними лиц, в том числе их родители, одноклассники и некоторые учителя.

Стандарт для текстильных масок

В ходе состоявшейся в пятницу пресс-конференция Штефан Кустер напомнил, что вирус еще здесь, поэтому необходимо продолжать следовать правилам гигиены и дистанции. Напомним, что в тех случаях, когда соблюдать расстояние в два метра невозможно, например, в общественном транспорте в часы пик, власти рекомендуют носить маски – хирургические или текстильные промышленного (но не собственного!) производства.

Если вы решили использовать текстильную маску, то убедитесь, что она соответствует стандарту, рекомендованному национальной научной рабочей группой по Covid-19. В частности, маски должны обеспечивать достаточную защиту от капель, образующихся при кашле или чихании, и мелких капель размером до 1 микрометра. Кроме того, маски должны быть воздухопроницаемыми, чтобы не создавать проблем при дыхании, и гарантировать адекватное покрытие лица. Эффективность фильтрации масок должна составлять ≥ 70% при размере капель до 1 мкм, воздухопроницаемость < 60 Па/см2 в соответствии с ISO 9237, отсутствие проникновения жидкости согласно EN 14683:2019+AC:2019. Полный перечень предъявляемых к текстильным маскам требований перечислен в документе научной группы.

Тесты и антитела



Хорошая новость для жителей Женевы: кантон возместит стоимость теста на SARS-CoV-2 лицам с небольшим количеством симптомов. В Женеве тест будет стоить 76 франков – в эту сумму входят расходы на проведение анализа и забор образца медицинским работником.

Тем временем, в Люцерне закрылся drive-in центр, сотрудники которого за десять недель провели 336 тестов. Необходимость в дополнительной площадке для тестирования отпала, так как в кантоне регистрируется все меньше новых случаев заражения. А drive-in центр в Ивердоне переоборудован в walk-in, т.е. отныне экспресс-тестирование доступно для всех, а не только для автомобилистов. Тест могут сдать лица старше 16 лет. Чтобы это сделать, нужно сначала заполнить онлайн-анкету и указать имеющиеся симптомы. Анализ рекомендован тем, у кого есть хотя бы один из симптомов Covid-19: температура, кашель, боль в горле, проблемы с дыханием, внезапная потеря вкуса и/или обоняния. Записаться на прием можно в тот же день, результат известен в течение нескольких часов. Расходы на тест без консультации с врачом несет кантон.

Добавим, что исследователи Института Пастера и университетского госпиталя Страсбурга пришли к выводу, что нейтрализующие вирус антитела вырабатываются даже в том случае, если человек переболел легкой формой Covid-19. Правда, как долго они защищают от повторного заражения, по-прежнему неизвестно.

Мрачные прогнозы Economiesuisse

«Вирус и его экономические последствия еще долго будут с нами», - заявил в интервью изданиям группы Tamedia президент ассоциации Economiesuisse Хайнц Каррер. Несмотря на постепенную отмену всех ограничений, швейцарская экономика не развивается в нормальных условиях, считает он. По его словам, самое трудное еще впереди. «Швейцария столкнется с огромной волной банкротств и безработицы, подобных которой мы не видели со времен Второй мировой войны», - отметил Каррер. Economiesuisse представила программу по выведению швейцарских компаний из кризиса, которая предполагает, среди прочего, отмену госпошлин и таможенных сборов.

Мы уже рассказывали, что коронакризис выявил, в каком уязвимом положении находится часть населения Швейцария, в частности, иностранцы. В эту субботу, например, в Женеве раздали 3280 пакетов с бесплатными продуктами питания и средствами гигиены - очередной печальный рекорд. Среди нуждающихся, как отмечает RTS, были не только нелегальные работники, но и иностранцы с разрешениями на пребывание. Казалось бы, в такие трудные времена солидарность в обществе должна была усилиться, однако этого не произошло. Согласно опросу, проведенному Лозаннским университетом (UNIL) и исследовательским центром «nccr - on the move», швейцарцы не очень сильно сочувствуют оказавшимся в трудном положении нелегальным рабочим. «Можно было бы подумать, что люди станут более терпимыми и что, учитывая серьезность ситуации, социальная сплоченность будет укрепляться, но это не так», - отметил автор опроса профессор Джулиано Боноли, подчеркивая, что стереотипы никуда не исчезли.

Добавим, что партнер Нашей Газеты, сеть Swiss Medical Network, представленная за рубежом структурой GENOLIER PATIENT SERVICES, сообщает, что двери входящих в нее частных клиник вновь открыты для иностранных пациентов. Сотрудники отдела медицинской координации находятся в ежедневном контакте с Государственным секретариатом по вопросам миграции (SEM) и готовы помочь пациентам выполнить все административные формальности, необходимые для получения разрешения на въезд.

По прибытии в клинику, в соответствии с требованиями санитарной безопасности, перед госпитализацией или хирургическим вмешательством пациенты должны сдать тест на Covid-19. В дополнение к возможности индивидуально адаптированного лечения по всем медицинским специальностям Swiss Medical Network разработала на базе клиники Женолье предложение специального обследования после заболевания Covid-19, а также программы специализированной реабилитации в клинике Вальмон для пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Подробную информацию можно получить по электронной почте gps@swissmedical.net.

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