В списке обязательных покупок для швейцарских школьников может появиться новый пункт: многим родителям подростков вместе с канцтоварами и новыми рюкзаками придется купить также маски. Люцерн первым из кантонов Конфедерации объявил о намерении со следующего учебного года ввести правило обязательного ношения масок для учащихся гимназий и профессиональных школ, сообщает телеканал SRF. Это связано с тем, что кантон после нескольких месяцев онлайн-обучения планирует вернуться к нормальному учебному процессу, а соблюдать рекомендованное Минздравом (OFSP) расстояние в 1,5 метра между партами во многих классах невозможно. Маски не нужно будет носить, если есть возможность сохранять безопасную дистанцию, добавляет 20 minutes.

Маски будут обязательными на всей территории школы для учителей и учащихся, и их нельзя будет снимать во время перемен. При этом учителям маски предоставят, тогда как школьники и их родители должны будут сами оплачивать защитный материал. Предусмотренные меры вступят в силу в том случае, если текущая эпидемиологическая обстановка не изменится.

По информации SRF, примеру Люцерна могут последовать и другие кантоны. В Невшателе, например, рассматривается возможность использования защитных козырьков. В кантонах Цюрих, Санкт-Галлен, Шаффхаузен и Фрибург обязанность носить маски может стать частью концепций безопасности. В Вале и Базеле-сельском этот вопрос обсуждается с кантональными врачами. В Тургау, Аппенцелле-Ауссерродене и Обвальдене в настоящее время вводить обязательные маски не планируют, но эта опция рассматривается для средних и профессиональных школ. Для некоторых сельских кантонов, например, Швица и Нидвальдена, стандартные гигиенические концепции являются достаточными, а более густонаселенные кантоны, такие как Берн, Женева или Тичино, пока не предусматривают никаких обязательных мер. Власти кантона Юра планируют обязать носить маски учителей начальной школы. Окончательные решения по этому вопросу еще не приняты.

Президент Швейцарской ассоциации учителей Дагмар Реслер признала в комментарии SRF, что ношение маски в классе может вызывать неудобства, так как придется говорить более четко и громко, что, конечно, утомительно. Кроме того, маска скрывает выражение лица, и распознать эмоции будет сложнее. «Но мы должны носить маски, как и представители других профессий», - заявила Реслер.

Новость о масках на уроках вызвала споры среди интернет-пользователей. Родители некоторых школьников пишут на форумах, что если такое правило введут в школах, где учатся их дети, то «они останутся дома, пока это безумие не закончится». Другие говорят, что жизнь в целом опасна, а от всех несчастий застраховаться невозможно. Третьи взывают к личной ответственности и настаивают на том, что маску должны носить те, кто этого хочет. Критикуют и тот факт, что учащиеся должны сами оплачивать маски, а учителей ими обеспечат. Сторонников масок, впрочем, тоже не так и мало: идею, в частности, поддерживают те, кто считают, что маски во всех общественных местах – это меньшее зло, чем второй локдаун.

Маски в следующем учебном году могут стать обязательными не только для старшеклассников, но и для студентов. Университеты планируют переходить от дистанционного к обычному обучению, а соблюдать полутораметровую дистанцию в аудиториях получится не везде. Вопрос ношения масок на занятиях рассматривается, среди прочего, в Базельском, Женевском и Фрибургском университетах, а также в Федеральной политехнической школе Цюриха (ETHZ).

Добавим, что за последние сутки OFSP зарегистрировал 70 новых случаев заражения, 4 госпитализации и 2 летальных исхода. Общее количество зараженных SARS-CoV-2, таким образом, выросло до 33016 человек;1688 заболевших скончались. В настоящее время в Швейцарии режим самоизоляции соблюдают 724 человека, а на карантине находятся 3288 человек.

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