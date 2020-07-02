Covid-19: обязательные маски и карантин для въезжающих

Автор: Заррина Салимова, Берн, 2. 07. 2020. Просмотров: 2026
Федеральный совет решил усилить защитные меры и ввести с 6 июля 2020 года правило обязательного ношения масок в общественном транспорте. Кроме того, люди, въезжающие в Швейцарию из определенных регионов, должны будут проходить карантин.|
Le Conseil fédéral a décidé de renforcer les mesures de protection et de rendre le port du masque obligatoire dans tous les transports publics à partir du 6 juillet 2020. Par ailleurs, les personnes entrant en Suisse en provenance de certaines régions doivent se mettre en quarantaine.
Число заразившихся SARS-CoV-2 в Швейцарии продолжает расти. За последние сутки Минздрав (OFSP) зарегистрировал 137 новых случаев, тогда как во вторник их было 62, а в понедельник – 35. Всего с начала эпидемии в Швейцарии и Лихтенштейне новая коронавирусная инфекция была подтверждена у 31 851 человека, а показатель заболеваемости, по данным на 1 июля, составил 371,1 случая на 100 000 жителей. В среду также было объявлено о новом летальном исходе, в результате чего общее количество скончавшихся выросло до 1685 человек. Учитывая рост заражений новым коронавирусом, правительство приняло вчера ряд решений по усилению защитных мер.
Обязательные маски
«За последние несколько дней мы увидели, как быстро вирус может снова распространиться», - отметила на состоявшейся в среду в Берне пресс-конференции президент Конфедерации Симонетта Соммаруга. По ее словам, необходимо найти новый баланс между осторожностью и расслабленностью, а также между правительством и кантонами.
В настоящее время ношение масок в общественном транспорте настоятельно рекомендуется в часы пик, когда невозможно соблюдать дистанцию в полтора метра, однако это предписание практически не выполняется, признает Федеральный совет. В связи с тем, что со снятием ограничений мобильность людей увеличилась, а кривая заражений снова ползет вверх, правительство приняло принципиальное решение: с 6 июля ношение масок в общественным транспорте по всей Швейцарии будет обязательным.
Правило распространяется на пассажиров старше 12 лет и будет действовать в поездах, трамваях, автобусах, подъемниках, фуникулерах, а также на кораблях, причем независимо от количества людей в транспортном средстве. Не должны надевать маски те, кто не может этого делать по медицинским показаниям. Необходимо носить гигиеническую или изготовленную промышленным способом текстильную маску – натянутый на нос шарф или платок не подойдут.
Предписание носит обязательный характер, но штрафов за его несоблюдение нет. Контролер может потребовать от пассажира надеть маску, а в случае отказа попросит его покинуть транспортное средство. Если пассажир не следует инструкциям сотрудников службы безопасности и не покидает транспортное средство, то он может быть оштрафован за неподчинение решению органа власти.
Ношение маски – это превентивная мера. Если человек уже болен, но не знает об этом, то он может заразить других еще за два дня до того, как у него появятся симптомы. Даже если эту защиту нельзя назвать идеальной, она может замедлить распространение вируса, подчеркивается в брошюре OFSP.
Карантин для прибывающих из определенных регионов
С 6 июля каждый, кто приезжает в Конфедерацию из «страны риска», т.е. из региона с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, должен будет отправиться в карантин на десять дней. Список этих стран должен быть определен в ближайшее время и будет обновляться ежемесячно. Тех, кого касается это постановление, проинформируют в самолетах, автобусах и на границе. После въезда в Швейцарию из этого региона нужно также зарегистрироваться в кантональных органах власти. Кроме того, авиа- и автобусные компании могут отказать в посадке больным пассажирам.
Федеральный совет принял к сведению рекомендации Совета ЕС о снятии ограничений на въезд для некоторых государств. С 20 июля Берн намерен исключить из списка стран, входящих в зону риска, Австралию, Алжир, Грузию, Канаду, Марокко, Новую Зеландию, Руанду, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногорию, Южную Корею, Японию, а также Болгарию, Ирландию, Кипр, Румынию и Хорватию. Китай будет исключен из списка при условии, что Пекин также разрешит путешественникам из Швейцарии въезд в страну.
Продлен срок действия мер по поддержке экономики
Самозанятые лица смогут воспользоваться правом на получение пособия по утрате заработка до 16 сентября 2020 года. Кроме того, подать заявку на компенсацию за переход на сокращенный рабочий день можно будет сроком не на 12, а на 18 месяцев. С помощью этой меры, которая будет действовать до 31 декабря 2021 года, правительство намерено противодействовать дальнейшему росту безработицы. С апреля более 190 000 компаний подали заявки на этот вид компенсации для 1,9 млн сотрудников, что соответствует примерно 36% всех работающих в Швейцарии.
По оценкам Минфина, в этом году из-за снижения налоговых поступлений дефицит бюджета составит от трех до пяти млрд франков, а в следующем – около одного млрд, причем, если бы не коронакризис, то бюджет 2021-го показал бы профицит в 2,2 млрд франков. В среднесрочной перспективе дефицит также ожидается в 2022 и 2023 годах. Власти рассчитывают амортизировать эти расходы без повышения налогов, заверил министр финансов Ули Маурер.
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