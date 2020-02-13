Как известно, люди делятся на три категории: тех, кто игнорирует День всех влюбленных, считая его блажью и глупостью; тех, кто начинает подыскивать подарок для своей второй половинки в ноябре; а также тех, кто оставляет выбор подарка на последний момент – и таких любителей спонтанных покупок становится все больше. Согласно ежегодному исследованию Mastercard Love Index, в котором анализируются покупательские привычки влюбленных, в прошлом году в Швейцарии большинство подарков ко Дню святого Валентина были приобретены 13 февраля, т.е. за день до праздника. Наша подборка подарков пригодится тем, кто как раз сейчас раздумывает, чем бы порадовать своего любимого человека.

Для тех, кто ценит время

Говорят, что счастливые часов не наблюдают, но мы с этим не согласны: если у вас на запястье красуется такое произведение часового искусства, как эти часы F.P.Journe, то вы то и дело будете ими любоваться и, каждый раз смотря на циферблат, вспоминать о том, кто их подарил. Модель Divine представлена в корпусе из платины 40 или 42 мм, c циферблатом из серого золота и серебряным часовым кругом. Корпус модели Automatique Lune также выполнен из платины, а серебряный кадран украшен узором «клу де Пари». Обе модели часов имеют малую секундную стрелку, индикаторы фаз Луны и даты, а также механизм с автоподзаводом из 18-каратного розового золота. Запаса хода хватает на 160 часов. Ремешки из крокодиловой кожи представлены в широкой гамме оттенков.

Для тех, кто любит хорошую литературу

Определиться с выбором книги в подарок не всегда бывает просто. Подарить бестселлер, который сегодня читают все? Очередную книгу по саморазвитию? Классику? Детектив? Не паникуйте! Новинки из мира литературы собраны на нашей Книжной полке, где вы всегда найдете что-то редкое и нерастиражированное, включая книгу уникальных фотографий братьев Хенкиных, французский перевод рассказа Александра Грина «Крысолов» и увлекательный роман Жюли Мулен «Домовой», в котором Любовь превалирует над всем остальным.

Для тех, кто заботится о себе

Выбирая подарки для второй половинки, не забудьте порадовать себя любимых! Ко Дню святого Валентина швейцарский бренд космецевтики Nescens приготовил сюрприз: набор профессиональной косметики по специальной цене. В набор входят молекулярная регенерирующая эмульсия, которая нейтрализует молекулярные повреждения, связанные с естественным и фотостарением, и способствует обновлению макромолекул во внеклеточном матриксе; ночная эмульсия для клеточного обновления, которая восстанавливает мягкость и тонус, обеспечивая комфорт даже для самого сухого типа кожи; и разглаживающая гелевая эмульсия для области вокруг глаз, которая стимулирует синтез поддерживающих гликопротеинов, уменьшая выраженность морщин.

Для тех, кто хочет подарить эмоции

Все чаще и чаще влюбленные дарят друг другу нематериальные подарки, подчеркивают авторы упомянутого выше исследования Mastercard Love Index. Пары предпочитают инвестировать деньги не в предметы, а в то, что принесет положительные эмоции, например, романтический уик-энд в другом городе, день в СПА, ужин в интересном ресторане, билеты на редкую постановку или поход на выставку модного художника. Анонсы проходящих в Швейцарии культурных мероприятий вы найдете в нашей Афише. Напомним, что в ближайшее время состоятся концерты всемирно известного пианиста Евгения Кисина и меццо-сопрано Элины Гаранчи. Не пропустите также выставки Олафура Элиассона в Цюрихе, Эдварда Хоппера в Базеле и Густава Курбе в Делемоне.

Для влюбленных в дизайн

Если ваши романтические отношения уже вышли на новый уровень и вы планируете обустроить семейное гнездышко, то присмотритесь к дизайнерским аксессуарам для дома от легендарной швейцарской компании Vitra. Ретро-часы Desk Clocks, созданные американским дизайнером-модернистом Джорджем Нельсоном в 1953 году; трогательные парные фигурки дремлющих птичек Resting Bird из серии Resting Animals, разработанной дизайнерами группы Front в 2018 году; «валентинки» с высказываниями главных романтиков мира дизайна Чарльза и Рэй Имз; изящные подсвечники от Александра Жирара; настенные рельефы и подвесные украшения в форме сердца – здесь каждый найдет что-то свое. Добавим, что расположенный недалеко от Базеля, в Вайль-ам-Райне, музей Vitra – это настоящий рай для любителей архитектуры и дизайна.