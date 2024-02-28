Автор: Заррина Салимова, Женева, 28.02.2024.
Швейцария господствовала в сфере торговли «черным золотом» из России на протяжении тридцати лет. Что изменилось после начала войны?|
Pendant trente ans, la Suisse a dominé le commerce de «l’or noir» russe. Qu’est-ce qui suite au début de la guerre?
В течение десятилетий Швейцария была центром торговли российскими сырьевыми товарами: расположенные в Женеве и Цуге компании помогали находить по всему миру покупателей, желающих приобрести российские энергоносители. После начала войны в Украине этот сектор швейцарской экономики столкнулся со структурными изменениями, которые привели к тому, что швейцарские трейдеры и вовсе отказались от сделок с российским «черным золотом». Газета Le Temps посвятила отдельный материал тому, как Швейцария пришла к лидерству в этой сфере и какие изменения последовали после 24 февраля 2022 года.
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