Как поживают швейцарские нефтетрейдеры без российской нефти? |Comment les négociants suisses se portent-ils sans le pétrole russe?

В течение десятилетий Швейцария была центром торговли российскими сырьевыми товарами: расположенные в Женеве и Цуге компании помогали находить по всему миру покупателей, желающих приобрести российские энергоносители. После начала войны в Украине этот сектор швейцарской экономики столкнулся со структурными изменениями, которые привели к тому, что швейцарские трейдеры и вовсе отказались от сделок с российским «черным золотом». Газета Le Temps посвятила отдельный материал тому, как Швейцария пришла к лидерству в этой сфере и какие изменения последовали после 24 февраля 2022 года.