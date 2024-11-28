Швейцарские часы Дональда Трампа |La montre suisse de Donald Trump

За свою долгую предпринимательскую карьеру Дональд Трамп занимался продажами самых разных товаров – от Библии до кроссовок, от стейков до учебных курсов, от недвижимости до настольных игр. Теперь в этом длинном списке появились и часы, причем швейцарские.