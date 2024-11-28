Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

четверг, 28 ноября 2024 года   

Швейцарские часы Дональда Трампа |La montre suisse de Donald Trump

Автор: , Ла-Шо-де-Фон, .

Скриншот видео-ролика на сайте gettrumpwatches.com

Что известно о часах, выпущенных на рынок в разгар избирательной кампании?

|

Que sait-on des montres lancées en pleine campagne électorale?

За свою долгую предпринимательскую карьеру Дональд Трамп занимался продажами самых разных товаров – от Библии до кроссовок, от стейков до учебных курсов, от недвижимости до настольных игр. Теперь в этом длинном списке появились и часы, причем швейцарские.

Полный текст статьи доступен подписчикам
Вы подписчик? Войдите
Купить
статью
CHF 5
Подписка
на месяц
CHF 15
Подписка
на год
CHF 150
швейцарские часы
Дональд Трамп
дональд трамп и швейцария
часовое производство Швейцарии
Статьи по теме: 
Швейцарские связи соратника Дональда Трампа
Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон не приедут в Давос
Дональд Трамп – скоро персона нон-грата в Швейцарии?
Швейцария и антииммигрантский декрет Трампа
Трамп и судьба ВТО
PDF версия статьи

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.13
CHF-EUR 1.08
CHF-RUB 122.35

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
ДМИТРИЙ БРЕСЛЕР: Коллекция песка и воды: «Митин журнал» в 1980-е годы
ДМИТРИЙ БРЕСЛЕР: Коллекция песка и воды: «Митин журнал» в 1980-е годы | Dmitry Bresler chez Le Cercle russe
четверг, 12 декабря 2024 года
Горизонт.2
Горизонт.2 | Horizon.2
суббота, 28 декабря 2024 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Результаты референдума 24 ноября

 Результаты референдума 24 ноября Швейцарские граждане высказали свое мнение по вопросам изменения закона об аренде жилья, финансирования медицинских услуг и расширения автомагистралей.

Всего просмотров: 1,173

Швейцарские связи соратника Дональда Трампа

 Швейцарские связи соратника Дональда Трампа Какое отношение к Базелю имеет американский предприниматель Вивек Рамасвами, назначенный вместе с Илоном Маском руководителем Департамента эффективности государственного управления США?

Всего просмотров: 795

Возрожденный «феникс» на именной высоте

 Возрожденный «феникс» на именной высоте На Glacier 3000 открылся панорамный ресторан, восстановленный после пожара его первоначальным создателем – архитектором Марио Ботта.

Всего просмотров: 672
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Роль ТНК в жизни Швейцарии

 Фото - Наша газета Avenir Suisse опубликовала результаты независимого исследования, посвященного влиянию транснациональных компаний на экономический, социальный и политический климат в Конфедерации.

Всего просмотров: 14,432

Русская грязь и русский секс на женевской сцене

 Русская грязь и русский секс на женевской сцене До 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.

Всего просмотров: 21,576

Швейцарские рестораны с интересной историей

 Фото - Наша газета В разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…

Всего просмотров: 17,733
© 2024 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top