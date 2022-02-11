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пятница, 11 февраля 2022 года   

Как отметить День святого Валентина?|Comment célébrer la Saint-Valentin?

Автор: Заррина Салимова, Женева, 11. 02. 2022.

Такую идиллическую картину можно наблюдать буквально на всех швейцарских озерах. Фото: Wolfgang Hasselmann, Unsplash

Как провести День всех влюбленных? Что подарить второй половинке? Чем удивить любимых?

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Quel cadeau choisir? Comment passer la journée de la Saint-Valentin? Comment faire une surprise à vos bien-aimés?

День святого Валентина вызывает у людей самые разные эмоции. Одни ненавидят этот праздник, считая его выдумкой флористов и прочих коммерсантов, другие просто не придают ему никакого значения, справедливо полагая, что проявлять любовь нужно каждый день, а не только 14 февраля. Но есть и те, кто с замиранием сердца ждет в этот день знаков внимания от своей второй половинки и сам тщательно выбирает подарок. Так что же подарить любимым?

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