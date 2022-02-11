Как отметить День святого Валентина? |Comment célébrer la Saint-Valentin?

День святого Валентина вызывает у людей самые разные эмоции. Одни ненавидят этот праздник, считая его выдумкой флористов и прочих коммерсантов, другие просто не придают ему никакого значения, справедливо полагая, что проявлять любовь нужно каждый день, а не только 14 февраля. Но есть и те, кто с замиранием сердца ждет в этот день знаков внимания от своей второй половинки и сам тщательно выбирает подарок. Так что же подарить любимым?