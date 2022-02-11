Автор: Заррина Салимова, Женева, 11. 02. 2022.
Как провести День всех влюбленных? Что подарить второй половинке? Чем удивить любимых?|
Quel cadeau choisir? Comment passer la journée de la Saint-Valentin? Comment faire une surprise à vos bien-aimés?
День святого Валентина вызывает у людей самые разные эмоции. Одни ненавидят этот праздник, считая его выдумкой флористов и прочих коммерсантов, другие просто не придают ему никакого значения, справедливо полагая, что проявлять любовь нужно каждый день, а не только 14 февраля. Но есть и те, кто с замиранием сердца ждет в этот день знаков внимания от своей второй половинки и сам тщательно выбирает подарок. Так что же подарить любимым?
Бум на швейцарском рынке недвижимостиИпотечные ставки достигли многолетнего максимума, спрос на элитные дома растет, аренда дорожает – рынок жилья в Конфедерации переживает всплеск.
Долгосрочные последствия Covid-19Примерно один из пяти заболевших в Швейцарии может страдать от длительного ковида. Что известно о постковидном синдроме на настоящий момент? И где можно получить консультацию по этому вопросу?
Москва ожидает ответа от БернаВ пятницу 4 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров направил письмо президенту Швейцарии Иньяцио Кассису с просьбой разъяснить позицию Конфедерации по вопросам европейской безопасности и расширения НАТО на восток.
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Швейцарская, теплая, экологичнаяСегодня в Пекине открываются 24-е зимние Олимпийские игры, в которых примут участие атлеты из около 90 стран, в том числе из Конфедерации. Впервые на Зимних играх швейцарская сборная будет одета в форму, созданную отечественным брендом.
Cамый красивый восход солнца в ШвейцарииМы продолжаем рассказывать об истории туризма в Швейцарии благодаря интересным находкам нашего постоянного автора Натальи Бегловой.
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