День святого Валентина, который в этом году в пору было бы переименовать в День святого Карантина, неумолимо приближается. Люди не перестают влюбляться, несмотря на смертоносный вирус, его мутации, ограничительные меры, оказавшиеся под замком границы, закрытые университеты и опустевшие офисы. Вам удалось в это непростое время найти новую любовь или, что еще сложнее, сохранить старую? Тогда это стоит отпраздновать даже в том случае, если все предыдущие годы к этому празднику вы относились презрительно-снисходительно, считая его очередной выдумкой маркетологов. Чем же порадовать свою вторую половинку?

Драгоценные минуты

Хотите, чтобы ваш любимый человек вспоминал о вас каждую секунду? Тогда подарите ему часы! Например, хронометр Souverain от F.P. Journe. Характеристики заставят биться чаще сердце любителей часовых механизмов: 40-миллиметровый корпус из платины, серебряный циферблат, 56-часовой запас хода, малая секундная стрелка, механизм с ручным заводом из 18-каратного розового золота. С таким хронометром на запястье считать минуты до следующей встречи будет намного приятнее!

Аромат

Не знаем, как остальные, но мы во время локдауна устали от раздражающего запаха дезинфицирующих средств на спиртовой основе и очень скучали по обволакивающим, тонким и уносящим в мир грез ароматам, поэтому наши взоры, а точнее носы, обращены в сторону новинок парфюмерии. Итак: в парфюмерной истории Hermès открылась новая глава под названием Н24. Мускатный шалфей, окрашенный нотами сена и свежескошенной травы на узнаваемом фоне амбры с легким животным оттенком; абсолют нарцисса; эфирное масло розового дерева, в котором роза присутствует только в названии и которое добывают из дикорастущего южноамериканского дерева; скларен, который называют молекулой будущего, – этот мужской аромат создан на стыке природы и технологий. Основная нота, зеленая и земляная вначале, затем очень быстро окрашивается чувственными аккордами горячего железа. «Чтобы создать этот новый знаковый аромат Нermès, мне пришлось искать другие, менее предсказуемые пути, отойти от древесных запахов в привычном понимании», - говорит парфюмер парижского Дома Кристин Нажель, которая при работе над парфюмом стремилась не замыкаться в однозначном представлении о мужчине. Что ж, 2021-й – самое время попробовать что-то новое.

Цветы, шоколад, вино

Беспроигрышный набор для любого праздника: нравится всем и всегда приносит радость. И, что самое главное, заказать эти приятные мелочи можно онлайн, даже находясь за сотни километров от любимого человека. Многие швейцарские сервисы, например, Blumenpost, предлагают абонементы на покупку букетов, что, конечно, удобно для забывчивых и вечно занятых людей – ваша вторая половинка будет регулярно получать от вас знаки внимания. Выбирая бутылку вина к праздничному вечеру, остановитесь на том, которое было произведено в каком-нибудь романтичном уголке Европы, куда вы обязательно отправитесь вдвоем, когда эта проклятая эпидемия закончится. Тоскана, Венето, Эмилия-Романья, Прованс, Бургундия, Шампань – когда-нибудь эти прекрасные места перестанут звучать как перечень регионов из «карантинного списка» и снова станут любимыми направлениями для романтических путешествий.

Шахматы

Продажи наборов для игры в шахматы в последние недели взлетели во всем мире, и если вы до сих пор не стали фанатом шахматной игры, значит, вы пропустили одну из главных сериальных новинок последнего времени – «Ход королевы». Впрочем, не имеет значения, что именно вызвало интерес к шахматам. Учиться вдвоем чему-то новому и азартно соревноваться друг с другом на черно-белом поле – это, в любом случае, небанальное и интересное занятие для долгих карантинных вечеров.

Разговор по душам

Несколько лет назад на The New York Times вышла колонка Мэнди Лен Картон о том, как она буквально за пару часов влюбилась в своего коллегу, отвечая вместе с ним на 36 личных вопросов, составленных американским психологом Артуром Ароном. Сейчас в сети можно найти огромное количество настольных игр, придуманных на основе анкеты Арона, при этом везде используется одинаковый принцип: участники разговора достают по очереди карточки с вопросами и честно на них отвечают. Например, нужно рассказать за четыре минуты историю вашей жизни настолько подробно, насколько это возможно; поделиться своими самыми дорогими или ужасными воспоминаниями; признаться в каком-то стыдном поступке; рассказать, о чем вы мечтаете, и о том, что мешает вам осуществить ваши мечты. Карточки с вопросами можно найти онлайн, а можно составить собственные. Душевный вечер гарантирован!

Тепло

Рассказать о своей любви можно и оригинальным способом, например, отправив романтичное письмо с помощью… носков. В праздничной мини-коллекции бренда Burlington наше внимание привлекли две пары очаровательных носков для мужчин и женщин. Насыщенный оттенок красного, хлопковый состав, кайма с рисунком из сердечек и скрытым от посторонних глаз любовным посланием внутри – этот дизайн растопит сердце тех, кто предпочитает практичные подарки и ценит чувство юмора. Приятный бонус: носки упакованы в коробку, оформленную в виде любовной «валентинки».

Хорошие книги

Психологи говорят, что крепкие отношения удается сохранять парам, которые часто друг с другом разговаривают о своих чувствах. Если долгие задушевные разговоры обо всем на свете остались в прошлом, а горячие споры у вас с партнером вызывает только составление списка покупок, то ситуацию нужно срочно менять. Откройте парный книжный клуб, читайте и обсуждайте книги о любви! О новинках швейцарского литературного рынка вы можете узнать, заглянув на нашу «Книжную полку». Напомним, что один из недавно переизданных лозаннским издательством Éditions Noir sur Blanc роман сербского писателя Милоша Црнянского затрагивает тему любви в ее самых разных формах. Дружба, брак, семья, предательство, верность, любовь к Родине вообще и к России в частности – вам будет, о чем поговорить вечерами затянувшейся эпохи коронавируса.