28 июня 2021 года войдет в историю швейцарского спорта. В этот день Конфедерация совершила спортивный подвиг, вырвав победу у Франции, действующего чемпиона мира по футболу, и выйдя в четвертьфинал Евро-2020. Тренер швейцарской сборной Владимир Петкович еще накануне ЧМ-2018 в интервью Нашей Газете сказал, что сделает все возможное, чтобы страна гордилась своей командой. И это ему удалось, судя по тому, как в ту ночь гудела вся Швейцария, а также по реакции наших читателей, которые оставили более двух сотен отметок «нравится» под нашим поздравительным постом в Facebook – рекорд!

И хотя затем Нати проиграла Испании, болельщики не были в обиде на команду: победа в матче с Францией стала знаковой по многим причинам. Первый урок, который преподала сборная, заключается в том, что вы проиграли тогда, когда сдались: и это касается не только футбола, но и любой другой сферы жизни. Кроме того, если у вас есть мастерство, навыки, уверенность и целеустремленность, то шанс на победу есть всегда, даже в борьбе с конкурентами, имеющими какие-либо преимущества. Наконец, с точки зрения проигравшей Франции, наверное, нужно помнить, что слабых противников не бывает, а к каждой игре нужно готовиться основательно. Французы недооценили швейцарцев, которые не выходили в четвертьфинал уже очень-очень давно, а им следовало бы прислушаться к словам Петковича, который говорил, что «следующая игра – всегда самая важная, и следующий противник – всегда самый сложный».

Желание разделить радость – понятно и естественно. И самым простым способом идентифицировать себя с национальными героями стала … покупка фирменной майки. Эйфория фанатов прямым образом повлияла на продажи футболок с официальной символикой сборной Швейцарии. Если на старте чемпионата Европы товары для болельщиков продавались хуже, чем в другие годы, то затем спортивные магазины наверстали упущенное и компенсировали слабые продажи в начале. Так, на прошлой неделе компания Ochnser Sport, официальный фан-магазин Нати, продала на 500% больше маек, чем на предыдущей. За несколько часов после финального свистка судьи сенсационного матча швейцарский онлайн-магазин Galaxus продал почти столько же футболок, сколько за предыдущие шесть месяцев. Повышенный спрос на товары Nati зафиксировал и Migros.

Даже сейчас, когда Швейцария выбыла из чемпионата, футболки по-прежнему хорошо продаются, причем среди всех возрастных групп. В частности, настоящий бум в этом году пережил женский трикотаж. Любопытно, что особой популярностью пользуются футболки вратаря Янна Зоммера, которого швейцарские спортивные комментаторы называют «богом футбола», и красная домашняя майка нападающего Хариса Сеферовича. Многие приобретают комплекты в подарок – через 10 лет они будут практически коллекционными.

По данным Digitec, большая часть красно-белых маек отправится в кантоны Цюрих и Аргау. На третьем месте следует кантон Во, на четвертом – Женева, а на пятом – Люцерн, сообщает Blick. В целом, спрос на красные и белые майки примерно одинаков. Напомним, что швейцарская сборная имеет две униформы – домашнюю (красную) и выездную (белую). Комплекты одежды были разработаны компанией Puma. Для начертания имен и номеров игроков на красных футболках использован культовый шрифт Helvetica, созданный швейцарским типографом Максом Мидингером в 1957 году. При пошиве использована технология PUMA dryCELL, которая быстро отводит влагу от тела и обеспечивает высокий комфорт при ношении. Что касается белых маек, то они сделаны из переработанных материалов. Во многих магазинах форма продается сейчас со значительными скидками.