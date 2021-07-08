Подписка на е-рассылку Печатное издание

четверг, 8 июля 2021 года   

08.07.2021 - 15:51Евросоюз признал швейцарский Covid-сертификат

Футболки Нати стали бестселлером|Les T-shirts de la Nati sont devenus un best-seller

Автор: Заррина Салимова, Берн, 8. 07. 2021.

© Puma

Национальная сборная Швейцарии хоть и выбыла из Евро-2020, но показала такую красивую игру, что смогла объединить болельщиков, которые ринулись раскупать униформу с символикой команды.

|

L’équipe nationale suisse, bien que sortie de l’Euro-2020, a montré un tel bon jeu qu’elle a réuni des fans qui se sont précipités pour acheter des maillots de la Nati.

28 июня 2021 года войдет в историю швейцарского спорта. В этот день Конфедерация совершила спортивный подвиг, вырвав победу у Франции, действующего чемпиона мира по футболу, и выйдя в четвертьфинал Евро-2020. Тренер швейцарской сборной Владимир Петкович еще накануне ЧМ-2018 в интервью Нашей Газете сказал, что сделает все возможное, чтобы страна гордилась своей командой. И это ему удалось, судя по тому, как в ту ночь гудела вся Швейцария, а также по реакции наших читателей, которые оставили более двух сотен отметок «нравится» под нашим поздравительным постом в Facebook – рекорд!

И хотя затем Нати проиграла Испании, болельщики не были в обиде на команду: победа в матче с Францией стала знаковой по многим причинам. Первый урок, который преподала сборная, заключается в том, что вы проиграли тогда, когда сдались: и это касается не только футбола, но и любой другой сферы жизни. Кроме того, если у вас есть мастерство, навыки, уверенность и целеустремленность, то шанс на победу есть всегда, даже в борьбе с конкурентами, имеющими какие-либо преимущества. Наконец, с точки зрения проигравшей Франции, наверное, нужно помнить, что слабых противников не бывает, а к каждой игре нужно готовиться основательно. Французы недооценили швейцарцев, которые не выходили в четвертьфинал уже очень-очень давно, а им следовало бы прислушаться к словам Петковича, который говорил, что «следующая игра – всегда самая важная, и следующий противник – всегда самый сложный».

Желание разделить радость – понятно и естественно. И самым простым способом идентифицировать себя с национальными героями стала … покупка фирменной майки. Эйфория фанатов прямым образом повлияла на продажи футболок с официальной символикой сборной Швейцарии. Если на старте чемпионата Европы товары для болельщиков продавались хуже, чем в другие годы, то затем спортивные магазины наверстали упущенное и компенсировали слабые продажи в начале. Так, на прошлой неделе компания Ochnser Sport, официальный фан-магазин Нати, продала на 500% больше маек, чем на предыдущей. За несколько часов после финального свистка судьи сенсационного матча швейцарский онлайн-магазин Galaxus продал почти столько же футболок, сколько за предыдущие шесть месяцев. Повышенный спрос на товары Nati зафиксировал и Migros.

Даже сейчас, когда Швейцария выбыла из чемпионата, футболки по-прежнему хорошо продаются, причем среди всех возрастных групп. В частности, настоящий бум в этом году пережил женский трикотаж. Любопытно, что особой популярностью пользуются футболки вратаря Янна Зоммера, которого швейцарские спортивные комментаторы называют «богом футбола», и красная домашняя майка нападающего Хариса Сеферовича. Многие приобретают комплекты в подарок – через 10 лет они будут практически коллекционными.

По данным Digitec, большая часть красно-белых маек отправится в кантоны Цюрих и Аргау. На третьем месте следует кантон Во, на четвертом – Женева, а на пятом – Люцерн, сообщает Blick. В целом, спрос на красные и белые майки примерно одинаков. Напомним, что швейцарская сборная имеет две униформы – домашнюю (красную) и выездную (белую). Комплекты одежды были разработаны компанией Puma. Для начертания имен и номеров игроков на красных футболках использован культовый шрифт Helvetica, созданный швейцарским типографом Максом Мидингером в 1957 году. При пошиве использована технология PUMA dryCELL, которая быстро отводит влагу от тела и обеспечивает высокий комфорт при ношении. Что касается белых маек, то они сделаны из переработанных материалов. Во многих магазинах форма продается сейчас со значительными скидками.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.08
CHF-EUR 0.92
CHF-RUB 80.26

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Бесполезный (?) швейцарский Covid-сертификат

Конкретный пример того, как решение об отказе от рамочного соглашения с ЕС отражается на простых гражданах.

Всего просмотров: 3,421

«Самое подходящее время для вакцинации – сейчас»

 Вариант дельта распространяется, число инфекций увеличивается, а темпы вакцинации снижаются – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Швейцарии.

Всего просмотров: 1,120

Средство управления иммунным ответом

 Ученые Базельского университета выяснили механизм активации иммунных клеток. Результаты исследования могут помочь в борьбе со СПИДом, раком и другими заболеваниями.

Всего просмотров: 701
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Бесполезный (?) швейцарский Covid-сертификат

Конкретный пример того, как решение об отказе от рамочного соглашения с ЕС отражается на простых гражданах.

Всего просмотров: 3,421

Как получить Covid-сертификат?

 Сертификаты будут выдаваться в бумажном и электронном виде, а проверить их можно будет без передачи или хранения персональных данных.

Всего просмотров: 3,376

Covid-19: вакцинация для детей старше 12 лет

 Федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) и Федеральная комиссия по вакцинации (CFV) рекомендуют молодым людям в возрасте от 12 до 15 лет при желании пройти вакцинацию против нового коронавируса. Прививка, как и для взрослых, будет бесплатной.

Всего просмотров: 1,107
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top