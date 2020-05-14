Новая коронавирусная инфекция унесла жизни более 290 000 человек по всему миру, причем около 80% всех летальных исходов зарегистрированы в Европе и США. Швейцария и соседние европейские страны, в которых эпидемия идет на спад, постепенно возвращаются к нормальной жизни и готовятся открыть часть границ.

Отпуск на Лазурном берегу станет возможным

В ходе переговоров министра юстиции и полиции Конфедерации Карин-Келлер Суттер с министрами внутренних дел Германии, Франции и Австрии были достигнуты несколько важных договоренностей. Полное открытие швейцарских границ с этими тремя странами, в том числе и для туризма, запланировано на 15 июня – при условии, что эпидемиологическая ситуация будет благоприятной. Федеральный совет рассмотрит этот вопрос на заседании 27 мая.

Каникулы в Италии пока под вопросом: швейцарско-итальянская граница остается закрытой, и неизвестно, когда она откроется. Это связано с тем, что на Апеннинском полуострове сложилась более серьезная санитарная ситуация, чем в других соседних со Швейцарией странах. В частности, в Италии до сих пор сохраняются ограничения на передвижения внутри страны.

В ходе состоявшейся вчера в Берне пресс-конференции Карин Келлер-Суттер в очередной раз призвала жителей Швейцарии проводить отпуск в Конфедерации и поддержать тем самым экономику страны. Добавим, что совершение покупок по-прежнему не считается серьезной причиной для пересечения границы – за шопинг-туризм можно получить штраф в размере 100 франков.

Что касается граждан третьих стран, то для них границы Шенгена пока остаются закрытыми, при этом политики воздерживаются от дальнейших прогнозов.

Маски в самолетах и поездах

Путешествия, впрочем, не будут такими, как прежде: туристам нужно будет соблюдать санитарные правила, действующие в стране пребывания. Кроме того, в поездах и самолетах, скорее всего, придется носить маски. Так, все пассажиры старше 11 лет поездов TGV Lyria, вновь курсирующих по маршрутам Базель-Париж и Женева-Париж, должны носить маски. Еврокомиссия также рекомендует сделать ношение масок обязательным для авиапассажиров. Это правило уже действует на рейсах Lufthansa и Ryanair. Тем не менее, ЕС отказался от первоначального плана обязать авиаперевозчиков оставлять свободное место между двумя креслами в салоне. В целом, Брюссель призвал стран-членов Евросоюза к открытию внутренних границ для туристов. Напомним, что туристический сектор, на который приходится 10% ВВП и 12% рабочих мест, имеет решающее значение для экономики ЕС.

Что принесло закрытие границ?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще в начале эпидемии призывала правительства обойтись без ограничения свободы передвижения, так как польза от этого решения сомнительна, а влияние на экономику слишком велико. Однако, возможно, это было правильным шагом, так как в противном случае число жертв могло бы быть больше. Так, исследовательская группа Университета Стэнфорда провела компьютерную симуляцию того, как вирус распространился бы по Европе без ограничений на поездки, сообщает SRF. Выяснилось, что неограниченная мобильность значительно ускорила бы распространение болезни, особенно в Центральной Европе, Испании и Франции. К похожему выводу пришли и ученые Цюрихской федеральной политехнической школы (ETHZ), которые считают, что закрытие границ, как и другие ограничительные меры, сократило число новых заражений более чем на 20%. К тому же приостановка трансграничного трафика помогла странам выиграть время, чтобы подготовить системы здравоохранения к возможному наплыву пациентов. Эксперты предполагают, что открытие границ не будет способствовать резкому росту числа заболеваний: сейчас вирус присутствует по всей Европе, но люди научились с ним сосуществовать и знают о важности правил гигиены и дистанции.

33 случая за сутки

Тем временем, третий день подряд Федеральный департамент здравоохранения (OFSP) сообщает о менее 50 новых случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки инфекция была обнаружена у 33 человек, а всего с начала эпидемии вирусом заразились 30 413 человек. От вызванных Covid-19 осложнений в Швейцарии скончались 1564 человека, абсолютное большинство которых имели, по крайней мере, одно хроническое заболевание. Госпитализация понадобилась 3861 заболевшим, причем 14% из 3438 пациентов, по которым OFSP имеет полные данные, не страдали от сопутствующих заболеваний. Средний возраст заболевших составил 52 года, госпитализированных – 72, скончавшихся – 84. При этом 60% госпитализированных пациентов и 58% скончавшихся – это мужчины.

Напомним, что статистика на сайтах OFSP и кантонов может отличаться: бюллетень OFSP выходит раз в день и основан на информации, предоставленной до утра того же дня лабораториями, врачами и госпиталями в рамках обязательной отчетности. Кроме того, OFSP может не включать или ретроспективно исключать из официальной статистики случаи, по которым отсутствуют полные данные.

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