Автор: Лейла Бабаева, Москва-Женева-Лозанна, 13. 05. 2020. Просмотров: 27
Наша Газета уже писала о прибытии в Конфедерацию, 6 мая 2020 года, пяти российских детей для прохождения курса лечения редкой формы рака, поражающей сетчатку глаза. Сегодня - продолжение этой истории.|
Nous avons mentionné l’arrivée en Suisse, le 6 mai, de cinq enfants russes souffrant d'une rare forme de cancer de l’œil, pour être soignés. Aujourd’hui, c'est la suite de l'histoire.
8 мая в Женеве приземлился самолет, который доставил из России еще пятерых детей и родителей-сопровождающих. В период отмены регулярного авиасообщения такие перелеты стали возможны благодаря поддержке посольства Швейцарии в России, российского МИДа и французского спортсмена, победителя зимней Олимпиады 1968 года Жана-Клода Килли, оплатившего оба майских рейса. Среди прибывших детей – шестилетний Егор, который прилетел с мамой. «В России врачи пробовали его лечить, но не добились успеха. Они предложили просто ампутировать глаз, вот почему мы здесь», - рассказала мама Егора в интервью телерадиокомпании RTS.
Добавим, что первым, в начале апреля, в Конфедерацию прибыл со своей мамой трехлетний Таир. При поддержке посольства Франции в России авиакомпания Air France доставила их в Париж (вместе с 7 швейцарцами и другими европейцами). В ночь с 4 на 5 апреля автобус, который был предоставлен правительством Конфедерации, довез их до Лозанны, отмечается на странице в Facebook посольства Швейцарии в России.
В ближайшие месяцы в Швейцарию необходимо доставить еще более двадцати детей с диагнозом ретинобластома – злокачественная опухоль сетчатки глаза. Если оперативно не начать лечение, то возникает опасность образования метастазов, что может закончиться смертью пациента. Во многих странах врачи предотвращают такой исход путем ампутации глаза. Кстати, в России 30 апреля принято постановление, согласно которому детям со злокачественным новообразованием глаза после проведения операции по удалению органа зрения инвалидность оформляется до совершеннолетия. Разумеется, лучше этого избежать!
К счастью, в офтальмологической клинике имени Жюля Гонена в Лозанне разработан метод лечения, позволяющий сохранить зрение. Профессор Франсис Мюнье применяет особый вид химиотерапии, благодаря которой в стекловидное тело вводятся необходимые вещества. Профессору и его коллегам удалось решить проблему, которая состояла в том, что после инъекции опухоль могла распространиться на другие ткани. Для предотвращения этого при извлечении иглы на место укола воздействуют холодом, убивающим раковые клетки, которые, возможно, «выйдут» из стекловидного тела в этот момент. Такой способ позволяет победить болезнь даже на тех стадиях, когда опухоль распространилась за пределы сетчатки. К сожалению, лечение стоит десятки тысяч франков, что далеко не всегда по карману родителям маленьких пациентов. Чтобы собрать нужные суммы, они обратились за помощью к состоятельным соотечественникам.
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