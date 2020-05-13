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среда, 13 мая 2020 года   

Российские дети лечатся в Швейцарии|Des enfants russes soignés en Suisse

Автор: Лейла Бабаева, Москва-Женева-Лозанна, 13. 05. 2020. Просмотров: 27

(© посольство Швейцарии в России/facebook.com)

Наша Газета уже писала о прибытии в Конфедерацию, 6 мая 2020 года, пяти российских детей для прохождения курса лечения редкой формы рака, поражающей сетчатку глаза. Сегодня - продолжение этой истории.

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Nous avons mentionné l’arrivée en Suisse, le 6 mai, de cinq enfants russes souffrant d'une rare forme de cancer de l’œil, pour être soignés. Aujourd’hui, c'est la suite de l'histoire.

8 мая в Женеве приземлился самолет, который доставил из России еще пятерых детей и родителей-сопровождающих. В период отмены регулярного авиасообщения такие перелеты стали возможны благодаря поддержке посольства Швейцарии в России, российского МИДа и французского спортсмена, победителя зимней Олимпиады 1968 года Жана-Клода Килли, оплатившего оба майских рейса. Среди прибывших детей – шестилетний Егор, который прилетел с мамой. «В России врачи пробовали его лечить, но не добились успеха. Они предложили просто ампутировать глаз, вот почему мы здесь», - рассказала мама Егора в интервью телерадиокомпании RTS.

Добавим, что первым, в начале апреля, в Конфедерацию прибыл со своей мамой трехлетний Таир. При поддержке посольства Франции в России авиакомпания Air France доставила их в Париж (вместе с 7 швейцарцами и другими европейцами). В ночь с 4 на 5 апреля автобус, который был предоставлен правительством Конфедерации, довез их до Лозанны, отмечается на странице в Facebook посольства Швейцарии в России.

В ближайшие месяцы в Швейцарию необходимо доставить еще более двадцати детей с диагнозом ретинобластома – злокачественная опухоль сетчатки глаза. Если оперативно не начать лечение, то возникает опасность образования метастазов, что может закончиться смертью пациента. Во многих странах врачи предотвращают такой исход путем ампутации глаза. Кстати, в России 30 апреля принято постановление, согласно которому детям со злокачественным новообразованием глаза после проведения операции по удалению органа зрения инвалидность оформляется до совершеннолетия. Разумеется, лучше этого избежать!

К счастью, в офтальмологической клинике имени Жюля Гонена в Лозанне разработан метод лечения, позволяющий сохранить зрение. Профессор Франсис Мюнье применяет особый вид химиотерапии, благодаря которой в стекловидное тело вводятся необходимые вещества. Профессору и его коллегам удалось решить проблему, которая состояла в том, что после инъекции опухоль могла распространиться на другие ткани. Для предотвращения этого при извлечении иглы на место укола воздействуют холодом, убивающим раковые клетки, которые, возможно, «выйдут» из стекловидного тела в этот момент. Такой способ позволяет победить болезнь даже на тех стадиях, когда опухоль распространилась за пределы сетчатки. К сожалению, лечение стоит десятки тысяч франков, что далеко не всегда по карману родителям маленьких пациентов. Чтобы собрать нужные суммы, они обратились за помощью к состоятельным соотечественникам.

В интервью РИА Новости посол Швейцарии в России Ив Россье рассказал, что вышеописанный курс лечения можно пройти только в Лозанне. К счастью, уже нашелся спонсор, который оплатит авиарейсы в июне и июле. Со своей стороны, Франсис Мюнье отметил в интервью газете Tribune de Genève, что в его клинике в настоящее время проходят лечение более ста пациентов из стран бывшего СССР. Для родителей это последний шанс спасти зрение своих детей: они приезжали в Лозанну минимум раз в месяц, так как на лечение требуется целый год. После прекращения регулярных авиарейсов некоторые семьи остались в Швейцарии, другие добирались на автомобилях, пока были открыты границы. Стоимость воздушного сообщения, организованного специально для перевозки детей в Конфедерацию, может достигать 100 тыс. франков в месяц. Благодаря щедрости Жана-Клода Килли оба майских авиарейса обеспечила частная швейцарская компания Albinati Aeronautics. Параллельно в Москву из Женевы были доставлены дети, которые уже закончили курс лечения в Лозанне.

 

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