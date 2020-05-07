Covid-19: границы должны открыться поэтапно

В рамках третьего дня внеочередной сессии парламента, проходящей в бернском выставочном центре BernExpo, обе палаты приняли ряд важных решений. Подробнее о парламентских инициативах, а также о развитии эпидемии в Швейцарии, читайте в нашей хронике.

Да – открытию границ

Границы должны быть открыты поэтапно – в среду Национальный совет принял соответствующее предложение 129 голосами против 49. Как только позволит эпидемиологическая ситуация, свободное передвижение людей должно быть восстановлено. «Мы хотим как можно быстрее вернуться к нормальной жизни, чтобы свести к минимуму негативное влияние на экономику», - отметила федеральная советница Карин Келлер-Суттер. Предложение передано в Совет кантонов.

Напомним, что в настоящее время въезд в страну разрешен только гражданам Швейцарии и Лихтенштейна, лицам с видом на жительство или специалистам, работающим в Швейцарии. С 11 мая для граждан Швейцарии и ЕС снова будет разрешено воссоединение семей.

Кроме того, парламент поддержал выделение кредитов для преодоления коронакризиса на сумму 57 млрд франков и одобрил предоставление помощи туристическому сектору в объеме 40 млн франков. Депутаты посчитали, что приложение для отслеживания контактов заболевших должно регулироваться специальным законом. Федеральный совет должен теперь разработать соответствующий законопроект, который будет рассмотрен обеими палатами парламента в ходе летней сессии в июне. Таким образом, тестовая версия приложения появится на следующей неделе, но общедоступная – не раньше июля.

Палаты не пришли к единому мнению относительно снижения арендной платы за коммерческую недвижимость для ритейлеров, пострадавших от коронакризиса. Этот вопрос будет снова обсуждаться в рамках летней сессии.

Российские дети прилетели на лечение в Швейцарию

Закрытые границы и ограничения на полеты между Россией и Швейцарией могут негативно сказаться на тех, кому требуется срочное лечение в другой стране. К счастью, благодаря помощи спонсора и поддержке МИДа Конфедерации, российские дети, страдающие ретинобластомой (злокачественная опухоль глаз), смогли прилететь вчера на частном самолете в Швейцарию, чтобы пройти лечение в лозаннской клинике Jules-Gonin, информирует RTS. Второй полет запланирован на пятницу; в общей сложности эти два рейса доставят в Конфедерацию 10 детей в возрасте от двух до пяти лет, а также членов их семей.

50 случаев за сутки

Тем временем, новой коронавирусной инфекцией в Швейцарии и Лихтенштейне заразились 30 060 человек, при этом за прошедшие сутки вирус был выявлен у 51 человека. По отношению заразившихся к общему числу жителей лидируют кантоны Женева (1028,9 случаев на 100 000 жителей), Тичино (910,2), Во (680,2) и Базель-городской (573,5).

Согласно бюллетеню Федерального департамента здравоохранения (OFSP) от 6 мая, от вызванных Covid-19 осложнений скончались 1505 человек. По данным платформы corona-data.ch, которая агрегирует данные кантонов, число жертв превысило 1800 человек.

Напомним, что статистика на сайтах OFSP и кантонов может отличаться, так как бюллетень OFSP выходит раз в день и основан на информации, предоставленной до утра того же дня лабораториями, врачами и госпиталями в рамках обязательной отчетности. Кроме того, OFSP может не включать или ретроспективно исключать из официальной статистики случаи, по которым отсутствуют полные данные.

Показатели смертности приближаются к среднегодовым

Еще несколько недель назад Федеральная служба статистики (OFS) зафиксировала избыточную смертность среди пожилых людей. В разгар эпидемии показатели смертности превышали среднестатистические на 45%, а в течение предпоследней недели апреля – на 9%. Это значит, что количество смертельных случаев приближается к верхней границе, ожидаемой OFS, впрочем, как поясняет RTS, не везде. Если немецкоязычная часть Швейцарии вернулась к нормальным показателям, то в регионе Женевского озера (кантоны Женева, Во и Вале), где в течение предпоследней недели апреля скончались на 60% больше людей в возрасте старше 65 лет, чем в предыдущие годы, по-прежнему наблюдается избыточная смертность.

При этом большинство пациентов интенсивной терапии после лечения выздоровели. По данным RTS, в отделения реанимации и интенсивной терапии университетских госпиталей Женевы и Лозанны поступили 230 пациентов, 46 из которых скончались. Напомним, что в ОРИТ принимали лишь пациентов с острым респираторным синдромом, которые не могли дышать самостоятельно. Основной причиной смерти пациентов стала спровоцированная вирусом полиорганная недостаточность.

Пробиотики против коронавируса?

Лозаннские ученые намерены выяснить, есть ли польза от приема пробиотиков в качестве средства профилактики коронавируса. Дело в том, что предыдущие исследования показали, что эти бактерии могут вдвое снизить риск инфекций верхних дыхательных путей, сообщает 24 heures со ссылкой на слова неонатолога родильного отделения Лозаннского университетского госпиталя (CHUV) Эрика Джаннони. Кроме того, имеются данные об эффективности пробиотиков при лечении гастроэнтерита, что также может представлять перспективное направление терапии Covid-19, так как многие инфицированные коронавирусом жалуются на проблемы с пищеварительным трактом. Добавим, что пока эффективность пробиотиков против Covid-19 недоказана, поэтому не стоит принимать их без контроля врача. К тому же пробиотики в Швейцарии не считаются лекарствами, и на рынке можно найти много продуктов низкого качества.

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