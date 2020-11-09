В Швейцарии заработал новый официальный сайт www.covid19.admin.ch, на котором отныне можно найти всю статистику по заболеваемости Covid-19 в стране, включая графики, число лабораторно подтвержденных случаев, госпитализаций и летальных исходов, количество людей в изоляции и карантине и ежедневные санитарные бюллетени, публикуемые с понедельника по пятницу. Подробнее о санитарной ситуации в Конфедерации читайте в нашем обзоре.

24,62% положительных тестов за сутки

В пятницу федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) сообщило о 9409 новых случаях заражения SARS-CoV-2, 231 госпитализации и 70 летальных исходах. Доля положительных тестов составила 24,62%. Таким образом, всего с начала эпидемии в Швейцарии и Лихтенштейне инфекция была обнаружена у 211 913 человек, 2407 из них скончались.

За последние две недели зарегистрированы в среднем 1192,2 новых случая инфицирования вирусом на 100 000 жителей. При этом, четыре швейцарских кантона (Женева, Вале, Фрибург и Юра) вошли в пятерку наиболее затронутых эпидемией европейских регионов по соотношению новых случаев к числу жителей в течение 14 дней, сообщает RTS со ссылкой на данные ВОЗ. На помощь больницам в Романдии придут силы армии. В частности, со вторника в Женевском университетском госпитале (HUG) будут дежурить 80 солдат.

Согласно еженедельному отчету OFSP/BAG, в течение 44-й календарной недели все статистические показатели снова увеличились, но не так значительно, как ранее, что можно, наверное, с большим числом оговорок рассматривать как первый знак замедления темпов распространения вируса. Так, всего на 44-й неделе года зафиксированы 55 465 случаев заболевания, 1012 госпитализаций и 248 летальных исходов, а на предыдущей неделе – 39 765, 947 и 107 соответственно. Медианный возраст заболевших новым коронавирусом составил 43 года, а госпитализированных – 74 года. При этом 5,6% всех случаев пришлось на возрастную группу старше 80 лет, треть госпитализированных – это пациенты в возрасте более 80 лет, и большинство скончавшихся также входит в эту возрастную группу.

Добавим, что в случае появления симптомов власти рекомендуют ответить на вопросы онлайн-анкеты, по результатам которой станет понятно, стоит ли человеку делать тест.

Есть ли причины для оптимизма?

В пятницу представители сферы здравоохранения провели очередной брифинг, в ходе которого подтвердили, что наблюдается тенденция к замедлению роста заражений. По мнению главы отдела инфекционных заболеваний OFSP/BAG Штефана Кустера, эпидемобстановка сейчас уже не такая пессимистичная, какой она была всего несколько дней назад: количество случаев и госпитализаций продолжает расти, но не так значительно, хотя давление на систему здравоохранения остается высоким. Коэффициент репродукции составляет 1,1, что меньше, чем на прошлой неделе, но он все равно должен опуститься ниже 1.

Глава рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Мартин Акерманн признал наличие положительных признаков, но напомнил, что цель властей состоит в том, чтобы добиться снижения коэффициента репродукции ниже 1. Кроме того, он заявил, нет научных доказательств перелома тенденции или того, что принятые меры оказались достаточными. Рабочая группа рекомендует расширить возможности тестирования и поиска контактов, работать из дома, избегать контактов, соблюдать гигиенические правила и держать дистанцию. В целом, эксперты рекомендуют еще больше ужесточить меры, ссылаясь на международный опыт, который показывает, что это не обязательно приведет к большему экономическому ущербу. «Экономику ослабляет вирус, а не меры», - сказал Акерманн.

Директриса OFSP/BAG Анн Леви, в свою очередь, отметила, что данные указывают на небольшую стабилизацию, однако это далеко не сразу повлияет на число госпитализаций, так как от момента заражения до возможного попадания в больницу проходит в среднем девять дней, до госпитализации в отделение интенсивной терапии – двенадцать, а до летального исхода – семнадцать. Общая вместимость отделений интенсивной терапии, по замечанию Леви, составляет 1100 коек, и в настоящее время резерв мест сократился до 25%.

«Мы посреди второй волны», - обобщил сказанное выше кантональный врач Базеля-городского Томас Штеффен. По его словам, ситуация в отделениях интенсивной терапии в настоящее время критическая, и работа медицинского персонала в таких условиях «впечатляет». Он также добавил, что медработникам трудно смотреть на то, как опрометчиво поступают люди, не соблюдающие меры гигиены и поведения.

Норки – распространители вируса

У норок, выращиваемых на датских пушных фермах, была обнаружена мутация SARS-CoV-2, которая может передаться человеку и потенциально снизить эффективность будущей вакцины за счет уменьшения способности организма вырабатывать антитела. Датские власти приняли решение уничтожить всех норок – речь идет о более 15 млн животных. По данным ВОЗ, кроме Дании о случаях заболевания Covid-19 на норковых фермах сообщили еще пять стран – Нидерланды, Испания, Швеция, Италия и США. Эксперты ВОЗ предполагают, что вирус передался животным от инфицированных людей и, возможно, приобрел уникальные комбинации мутаций, для изучения которых необходимы дополнительные исследования.

В ходе состоявшейся в пятницу пресс-конференции Штефан Кустер отметил, что в Швейцарии внимательно следят за сообщениями из Дании. По его словам, еще слишком рано для конкретных утверждений, но очевидно, что всегда есть вирусные мутации.

Добавим, что на днях швейцарские и испанские исследователи выявили новый вариант SARS-CoV-2, который появился летом в Испании, а затем попал в другие страны. Этот вариант, получивший название 20A.EU1, в настоящее время является одним из самых часто встречающихся в Европе: в Швейцарии на него приходится от 30% до 40% всех проб, в Испании – 80%, в Великобритании – 90%. Считается, что его распространение обусловлено ослаблением ограничительных мер в летний период, популярностью Испании как туристического направления, а также рискованным поведением людей после возвращения из отпуска. Пока, впрочем, ничто не указывает на то, что эта мутация опаснее остальных.

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