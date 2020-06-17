В связи с пандемией планировать поездки за границу стало сложнее. Каждая страна установила собственные требования, некоторые государства продолжают держать свои границы закрытыми, другие открывают их только при определенных условиях, например, при соблюдении обязательного карантина или предъявлении отрицательного результата теста на новый коронавирус. Куда бы вы ни отправились, соблюдайте осторожность и помните, что вирус никуда не исчез, эпидемия не закончилась, ваша иммунная система не изменилась, наличие иммунитета от нового коронавируса пока не доказано, эффективного лекарства от Covid-19 по-прежнему нет, а вакцина еще не придумана.

Правила поведения в аэропортах

Швейцарские аэропорты разработали подробные планы охраны здоровья своих сотрудников, пассажиров и посетителей на основе директив Федерального совета, а также рекомендаций Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC). Аэропорты Женевы и Цюриха настоятельно рекомендуют надевать маску, если безопасное расстояние не может быть соблюдено, а в Евроаэропорту Базеля-Мюлуза-Фрайбурга маски обязательны для всех, за исключением детей до 11 лет.

На полу в зонах вылета и прилета нанесена разметка, указывающая направление движения и расстояние, на котором пассажиры должны находиться друг от друга. Во многих залах ожидания одно место из двух должно оставаться свободным. Автобусы, подвозящие пассажиров к трапу и обратно, могут работать с ограниченной вместимостью в непиковые периоды. Для защиты персонала и пассажиров стойки регистрации, контроля безопасности и справочных служб оборудованы оргстеклом. Несколько раз в день проводится дезинфекция лестничных перил, дверных ручек, кнопок лифта, выключателей и других объектов, до которых, как правило, дотрагиваются сотни людей.

Добавим, что каждая авиакомпания сама устанавливает санитарные правила для пассажиров. Так, на большинстве рейсов ношение масок является обязательным, причем их нужно надевать не в салоне самолета, а непосредственно у выхода на посадку. Более того, бортпроводники могут измерять температуру у пассажиров, если этого требует, например, страна назначения. Узнавайте о правилах у вашего авиаперевозчика.

Карантин в Великобритании и обязательные маски во многих странах ЕС

С 15 июня восстановлена свобода передвижения между европейскими странами, за исключением Испании, которая откроет свои границы 21 июня. Путешественники, прибывающие на Пиренеи из других стран, должны соблюдать 14-дневный карантин, но это правило будет отменено 1 июля. Пляжи, рестораны и музеи работают с ограничениями по количеству человек. Маски нужно носить в транспорте, магазинах и в тех случаях, когда расстояние не может быть соблюдено.

Пляжи Португалии открыты с ограниченным доступом. Использование масок является обязательным в общественном транспорте, магазинах, а также в закрытых пространствах или при скоплении людей на открытых площадках. В аэропортах Лиссабона, Порту или Фару измеряют температуру прибывающим пассажирам. На Мадейре и Азорских островах действуют свои правила.

Во Франции маски обязательны в общественном транспорте, во многих магазинах и музеях. Открыты рестораны, зоопарки, парки и бассейны. Все пляжи доступны. Музей д’Орсэ возобновит работу 23 июня, Эйфелева башня – 25 июня, Лувр – 6 июля. Санитарные правила могут меняться от департамента к департаменту.

В Германии и Австрии ношение маски обязательно в общественном транспорте и в магазинах. В каждой немецкой федеральной земле могут действовать свои ограничения, работают гостиницы и рестораны, некоторые пляжи на Балтийском и Северном морях открыты с ограниченной пропускной способностью. В Австрии работают также бассейны и общественные купальни.

В Италии открыты гостиницы, рестораны, салоны красоты, парикмахерские, музеи. С июля открываются пляжи, но место необходимо будет бронировать заранее, сообщает RTS. В закрытых помещениях, таких как общественный транспорт и магазины, необходимо носить маску.

Власти Кипра разделили иностранные государства на три категории: А (с наименьшим уровнем риска), B (въезд разрешен с ограничениями) и C (въезд запрещен). Швейцария входит в группу А. Чтобы получить разрешение на посадку жителям Конфедерации нужно предоставить отрицательный результат теста на Covid-19, сделанного в течение 72 часов до вылета, но с 20 июня это требование отменяется.

Туристическая инфраструктура Греции работает; в транспорте обязательно нужно носить маски. Возможны выборочные медицинские проверки пассажиров. В отелях отменены «шведские столы», а между зонтами на пляжах должно быть безопасное расстояние.

Иностранцы, прибывающие в Великобританию, должны заполнить специальную анкету за 48 часов до приезда и указать маршрут поездки и контактную информацию, а по прибытии необходимо соблюдать 14-дневный карантин. Вас могут оштрафовать на сумму до 100 фунтов стерлингов за отказ предоставить свои контактные данные, а за отказ от самоизоляции - на сумму до 1000 фунтов. В Англии, Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии действуют свои ограничения.

Исландия тестирует на коронавирус всех прибывающих. До тех пор, пока не будет получен результат (обычно в тот же день), путешественники должны оставаться на карантине. Если результат окажется положительным, нужно будет уйти на двухнедельную самоизоляцию.

Для удобства путешественников Брюссель запустил сайт Reopen Europa, на котором можно найти общую информацию об эпидемиологической ситуации в соответствующей стране ЕС, а также о возможности свободно передвигаться и необходимости проходить карантин или иметь при себе медицинскую справку.

Информация для граждан третьих стран

Брюссель рекомендует частично открыть внешние границы ЕС и Шенгенской зоны, частью которой является Швейцария, после 30 июня. Еврокомиссия призвала согласовать список третьих стран, в отношении которых будут сняты ограничения, и предложила при этом учитывать три критерия: эпидемиологическую ситуацию в соответствующей стране; способность принимать меры по сдерживанию эпидемии; обоюдность.

Федеральный совет после консультаций с государствами Шенгенского соглашения должен принять решение о дальнейшем смягчении ограничений на въезд для граждан третьих стран. Напомним, что Берн приостановил выдачу виз категорий C и D. Ограничения на въезд в страну ослаблены для студентов и учащихся, работников, чья деятельность представляет экономический или общественный интерес, а также, для тех, кто подает ходатайство о воссоединении семьи. Подробную информацию можно найти на сайте Государственного секретариата по миграции (SEM).

В настоящее время въезжающие в Швейцарию иностранные граждане не должны соблюдать карантин, но в зависимости от развития эпидемиологической ситуации нельзя исключать возможность введения санитарных мер на границе в будущем.

Обращаем ваше внимание, что изложенная в тексте информация не является исчерпывающей: ситуация быстро меняется, и действующие ограничения могут быть ужесточены или наоборот сняты в любое время. Перед поездкой за границу обязательно проконсультируйтесь в посольстве страны назначения.

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