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четверг, 15 декабря 2022 года   

Приложение для мам|Une application pour les mamans

Автор: Надежда Сикорская, Лозанна, 15. 12. 2022.

Photo © Datamama

Команда родильного отделения Лозаннского университетского госпиталя запустила первое приложение, позволяющее следить за течением беременности и собирать данные для научных исследований.

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Une équipe de la maternité du CHUV a lancé une première application de suivi de grossesse qui permet à la fois d'informer les femmes enceintes et générer de nouvelles données pour les chercheurs.

В последнее время появилось столько приложений для телефонов, что одни их иконки занимают по несколько «страниц» – замучишься искать нужное. Одними мы пользуемся ежедневно, другими изредка, а есть и такие, что могут пригодиться в строго определенные моменты жизни. К последним относится приложение с красноречивым названием Datamama, сразу дающим понять, что оно адресовано женщинам, пребывающим в периоде «счастливого ожидания» или сразу после него.

Это приложение результат научного исследования, осуществленного при финансовой поддержке родильного отделения Лозаннского университетского госпиталя (CHUV). Необходимость его разработки была аргументирована тем, что беременные женщины и женщины, находящиеся в послеродовом периоде, часто не попадают в поле зрения ученых-медиков. В какой-то степени это, наверное, можно объяснить тем, что беременность не хроническое заболевание, а явление преходящее. Но основная причина, как это часто бывает, в финансировании. Инициаторы проекта профессор Алиса Паншо, фармацевт, специализирующийся на изучении потребления лекарств во время беременности, и заведующий родильным отделением CHUV Давид Боустановили, что доля средств, выделяемых на исследования женщин, гораздо меньше мужской всего 4% от международного финансирования. По Швейцарии цифры такие: из 80 000 ежегодно регистрируемых беременностей, данные лишь по одной тысяче из них подвергаются отдельной научной обработке.

Такое пренебрежение привело к тому, что сегодня по-прежнему слишком мало известно о факторах, способных влиять на течение беременности и благополучное разрешение от нее. Datamama (Data+Mama) ставит своей целью восполнить образовавшиеся пробелы в знаниях с помощью самых надежных источников информации главных заинтересованных лиц. Им предоставляется возможность поделиться накопившимися наблюдениями и получить ответы на собственные вопросы (и первых, и вторых, как мы знаем по опыту, оказывается предостаточно): какие лекарства лучше не принимать? можно ли загорать? не опасно ли ходить в общественный бассейн? правда ли, что не рекомендуется острая пища? И это лишь верхушка айсберга!

Что требуется для участия в проекте, который его авторы не без оснований определяют не только как научный, но и гражданский? Самая малость: составить в телефоне персонализированный календарь беременности и уделять ему несколько минут, отвечая раз в неделю на простые вопросы непосредственно через приложение. Простота вопросов вовсе не умаляетзначимости честных ответов на них, весь при составлении опросников учтены такие важные (и часто игнорируемые) моменты, как питание, сон, физическая активность, окружающая природная и социальная среда.

Предоставленные женщинами данные не канут «в никуда»: все участницы проекта будут получать полезную информацию от специалистов разных медицинских профессий, адаптированную к требованиям швейцарской системы здравоохранения и касающуюся самых разных вопросов симптомы и заболевания, контроль за беременностью и необходимые анализы, психологическое состояние, кормление грудью и так далее.

Скачав приложение Datamama и применив его на практике, вы не только избавите себя от массы сомнений и страхов, но и поможете всем тем женщинам, кому еще только предстоит совершить это обыкновенное чудо: подарить жизнь.

 

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