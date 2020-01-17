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пятница, 17 января 2020 года   

Правила для касс медицинского страхования изменятся?|Les règles relatives aux caisses d'assurance maladie changeront-elles?

Автор: Лейла Бабаева, Женева-Лозанна, 17. 01. 2020. Просмотров: 224

Здоровье дорого обходится швейцарцам (© pixabay.com)

Правительства кантонов Женева и Во выступают за то, чтобы страховщики получали компенсации, если уровень резервов касс медицинского страхования превысит определенный порог. |
Les gouvernements des cantons de Genève et de Vaud plaident pour que les assureurs soient indemnisés si le niveau des réserves des caisses maladie dépasse un certain seuil.

Парламенты Женевы и Во будут голосовать за представление в Федеральное собрание трех совместных кантональных инициатив, предполагающих внесение изменений в закон о надзоре в сфере медицинского страхования (LSAMal). Новая редакция необходима для того, чтобы обеспечить более точную корреляцию между размером взносов по медицинской страховке и стоимостью медицинских услуг.

Инициатива «За взносы, соответствующие расходам» предполагает выплату компенсаций в случае, когда сумма взносов превосходит стоимость медобслуживания, отмечается в коммюнике на сайте кантона Женева.

Согласно инициативе «За справедливое создание соответствующих резервов», следует установить для касс страхования допустимый максимум резервов, создаваемых с целью обеспечения платежеспособности. В случае если активы страховщика превысят 150% от минимальной суммы, которую он обязан иметь в своем распоряжении, необходимо будет в обязательном порядке вернуть страхователям часть их взносов. В настоящее время законодательство предоставляет кассам возможность решать, возвращать ли «лишние деньги» своим клиентам. По данным на сайте минздрава Конфедерации (OFSP), сумма резервов многих касс страхования значительно превышает минимальную. Согласно ст. 14 LSAMal, обязательный уровень резервов рассчитывается под контролем Федерального совета.

«Больше власти кантонам» предполагает предоставление кантонам всей необходимой информации, которая позволит им занять конкретную позицию в процессе утверждения размеров взносов по медстраховке. После вступления в силу закона о медицинском страховании (LAMal) минздрав Швейцарии постепенно сократил объем предоставляемых кантонам сведений о кассах. В прошлом году, сообщается в коммюнике, OFSP ограничился тем, что предложил кантонам лишь высказать свое мнение о размерах взносов, которые швейцарцам предстоит платить в 2020 году. Политики Женевы и Во уверены, что следует восстановить прозрачность; оба кантона следуют примеру Тичино, который тоже желает изменить ситуацию в области медицинского страхования. Предполагается, что другие кантоны со временем последуют их примеру.

В интервью газете Tribune de Genève глава департамента здравоохранения Женевы Мауро Поджа отметил, что, если несколько кантонов представят одни и те же инициативы, то парламент Швейцарии уже не сможет заявить, что проблемы нет. Впрочем, нельзя заранее сказать, чем закончится эта история, поскольку в Федеральном собрании – сильное лобби страховых касс. По мнению главы департамента здравоохранения кантона Во Ребекки Руи, необходимо обсудить вопрос о выплатах компенсаций страховщикам, так как от этого зависит надежность системы, которую все хуже понимает население.

 

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