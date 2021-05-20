Уже несколько недель в Швейцарии идут дискуссии по поводу сертификата, подтверждающего, что его предъявитель незаразен. До недавнего времени достоверно известно было немного, например, то, что его смогут получить не только вакцинированные, но и те, кто переболел коронавирусом или имеет отрицательный результат теста на Covid-19. Кроме того, власти сообщили, что документ разрабатывается федеральным департаментом информационных технологий и телекоммуникаций (OFIT) на базе технического решения с открытым исходным кодом. Где, когда и кому нужно будет предъявлять сертификат, какие привилегии он будет давать и как долго его нужно будет использовать – эти вопросы до вчерашнего дня оставались без ответа. Наконец, появилась конкретная информация: на состоявшемся 19 мая заседании правительство определило условия использования будущих сертификатов.

Прежде всего, федеральный совет пояснил, зачем вообще нужен сертификат. Признавая, что противоэпидемические меры иногда сильно ограничивают личную свободу, правительство подчеркивает, что новый документ «должен позволить возобновить определенные виды деятельности в течение переходного периода». Другими словами, с помощью сертификата любой человек может доказать, что у него есть иммунитет к вирусу (т.е. он вакцинирован или переболел) или что вероятность того, что он заразен, очень мала (поскольку незадолго до этого он сдал тест на Covid-19 с отрицательным результатом). Люди, которые не могут или не хотят проходить вакцинацию, смогут пройти тестирование для получения сертификата. Однако самотестов будет недостаточно, поскольку они менее надежны. Детям до 16 лет Covid-сертификат не требуется.

Что касается сфер использования документа, то Федеральный совет придумал систему «светофора», выделив три области – зеленую, оранжевую и красную.

В «зеленой» сфере сертификат использоваться не будет, то есть, если верить обещаниям властей, документ не будет нужен в повседневной жизни. Эта сфера относится либо к обязанностям государства, либо к основным правам и свободам граждан. Примерами могут служить частные и религиозные мероприятия, общественный транспорт, магазины, рабочие места или школы.

В «оранжевой» сфере документ будет необязательным, но его использование поможет избежать ограничительных мер. Это касается часто посещаемых мест, которые не являются частью повседневной жизни, например, бары и рестораны, а также спортивные и культурные мероприятия, места отдыха и развлечений, больницы и дома престарелых (для посещения родственников). Использование Covid-сертификата здесь не планируется. Однако, если эпидемиологическая ситуация снова ухудшится и система здравоохранения будет перегружена, то доступ в эти места получат лишь лица с сертификатом. Сейчас с учетом хода вакцинации есть все основания полагать, что в этом не будет необходимости.

Кроме того, «оранжевая» сфера затрагивает частный бизнес, поэтому использование сертификата должно быть необязательным до тех пор, пока планы защиты не будут отменены, т.е. каждый ресторан, кинотеатр или фитнес-центр будет сам решать, давать ли доступ только клиентам с документом и таким образом отказаться от плана защиты, ношения маски или количественных ограничений.

Наконец, «красная» сфера включает в себя международные пассажирские перевозки, так как многие страны будут требовать сертификат для въезда. Более того, в эту сферу входят места, где риск заражения особенно высок, то есть крупные мероприятия, дискотеки или клубы – для доступа понадобится этот документ.

Ожидается, что первые сертификаты будут выдаваться поэтапно с 7 июня и будут доступны для всего населения не позднее конца июня. Федеральный совет не намерен использовать сертификат дольше, чем это необходимо. Его целью является постепенное снижение требований к планам защиты, а затем их отмена в соответствии с трехфазной моделью. Власти, впрочем, рассчитывают на то, что, например, для международных путешествий этот документ будет необходим еще довольно продолжительное время. Добавим, что вакцинация является бесплатной, а за ПЦР-тесты для путешествий по-прежнему взимается плата.

Условия использования документа вынесены на консультации с кантонами и парламентскими комиссиями до 11 июня, а окончательное решение будет принято 18 июня.