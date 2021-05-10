Неожиданная новость поступила в пятницу: разработкой документа, подтверждающего, что человек, предположительно, незаразен, а, значит, как ожидается, может свободно путешествовать или посещать массовые мероприятия, займется Конфедерация, а не частные поставщики услуг. Внедрение сертификата поручено специалистам федеральной службы информационных технологий и телекоммуникаций (OFIT). Техническое решение OFIT будет защищено, ограничено минимальными техническими требованиями и – что самое главное – имеет открытый исходный код. Последний фактор стал решающим критерием при выборе разработчика, подчеркивается в коммюнике OFIT.

К преимуществам проекта можно отнести то, что в нем участвуют Ассоциация швейцарских врачей (FMH) и Швейцарское общество фармацевтов (PharmaSuisse). Например, медицинские учреждения и аптеки смогут продолжать работать с платформой Health Info Netс (HIN) для идентификации и безопасного управления данными пациентов, не меняя системы. Во внедрении сертификата задействованы также те, кто будут выдавать сертификаты, надзорные органы, специалисты по защите данных и безопасности.

OFIT отмечает, что личные данные пользователей не будут храниться централизованно. Сертификат будет совместим с «зеленым цифровым паспортом» Евросоюза, который также начнет действовать в июне. Кроме того, Швейцария участвует в проекте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по разработке международно признанного сертификата (Smart Vaccination Certificate).

Новость наводит на размышления по нескольким причинам. Прежде всего, нам до сих не предоставили убедительных доказательств того, что антитела (приобретенные естественным образом после болезни или полученные с помощью прививки) защищают от передачи инфекции другим людям, то есть мы пока не знаем, есть ли научное обоснование для введения подобных сертификатов, если на их основе будут предоставляться какие-либо «привилегии».

Другим спорным для некоторых моментом является тот факт, что документ разрабатывает федеральная администрация. Напомним, что ранее власти сообщали о том, что рассматривали технические решения нескольких десятков частных компаний, в том числе лозаннской фирмы SICPA, специализирующейся на поставках безопасных чернил для изготовления банкнот и ценных бумаг. Трудно однозначно сказать, кто должен заниматься разработкой цифрового сертификата – Конфедерация или частный сектор. Приложение для отслеживания контактов SwissCovid, например, было создано совместными усилиями специалистов OFIT, Федеральных политехнических школ в Цюрихе (ETHZ) и Лозанне (EPFL), а также швейцарской компании Ubique. Тем не менее, даже эта программа не застрахована от кибератак: как выяснили эксперты в сфере информационных технологий, пересылаемые по Bluetooth данные можно было бы изменить, распространяя сведения о ложных случаях заражения коронавирусом.

Что касается Covid-сертификата, то он должен быть надежно защищен от подделок и вмешательств. Справится ли Конфедерация с такой задачей? Некоторые в этом сомневаются, вспоминая о том, как медленно продвигается процесс цифровизации в Швейцарии. Недостаточное использование цифровых технологий стало особенно очевидно с началом пандемии Covid-19, когда в первые месяцы федеральные департаменты пересылали сведения о заболеваемости по факсу. Наконец, несмотря на то, что в Конфедерации есть две лидирующие во всех мировых образовательных рейтингах политехнические школы, швейцарские специалисты все еще не разработали решения, позволяющие обойтись без программного обеспечения интернет-корпораций. В общем, опасения скептиков относительно технической стороны сертификата нельзя назвать необоснованными.

Но есть и еще одна – самая, наверное, важная – сторона вопроса. Ожидается, что все лица, которые были вакцинированы, переболели коронавирусом или недавно получили отрицательный результат теста, смогут при желании получить Covid-сертификат к концу июня. Некоторые считают, что это слишком поздно. «Зачем так поздно выпускать этот сертификат, когда более миллиона человек уже полностью вакцинированы?», - вопрошают наши коллеги из Le Temps, добавляя, что, может быть, к этому моменту ограничения и вовсе уже будут сняты.

Действительно, по последним данным, полную вакцинацию в Швейцарии прошли 1 007 496 человек. Это означает, что 11,7% населения уже получили две инъекции, а 999 866 человек – только первую прививку. По данным федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), в среднем на прошлой неделе в день проводилось 53 257 вакцинаций, что на 4% больше, чем на предыдущей. Около 642 640 доз доставлены в кантоны, но еще не были использованы. Кроме того, Конфедерация имеет в резерве 179 575 доз.

Очевидно, что имеющегося количества доз все равно пока на всех не хватит, учитывая тот факт, что желающих привиться намного больше. На сайте кантона Берн, например, уже несколько дней висит сообщение, что свободных дат для вакцинации нет – подобная ситуация сложилась и в других кантонах. Кроме того, готовность населения пройти вакцинацию быстро растет. Так, согласно опросу Люцернского университета, уже 73% жителей Швейцарии хотят сделать прививку, тогда как 15% респондентов еще не приняли решение, а 12% высказались против вакцинации.

Национальная комиссия по этике еще в марте подчеркивала, что «привилегии» для вакцинированных, например, доступ к массовым мероприятиям, были бы возможны только в том случае, если бы все население уже имело возможность пройти вакцинацию, а в настоящее время это не так. Если внедрить сертификат и одобрить привилегии для его обладателей слишком рано, то это будет означать, что большая часть населения подвергается дискриминации, ведь их лишат «привилегий» из-за того, что доз не хватает, а не потому, что они не хотят прививаться. Другими словами, справедливо было бы давать равные возможности для всех единовременно, иначе есть опасность формирования «двухклассового общества». В начале эпидемии многие отмечали, как окрепла солидарность и взаимовыручка среди людей. Через полтора года ограничений и сменяющих друг друга карантинов у всех, конечно, накопились усталость и раздражение, но, кажется, именно сейчас солидарность и готовность немного подождать важны как никогда.