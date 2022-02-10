Пятая волна пандемии коронавируса достигла своего пика в Швейцарии. Так, за прошедшие сутки власти сообщили о 29 144 новых инфекциях, 141 госпитализации и 11 летальных исходах. Число ежедневно регистрируемых инфекций остается высоким, но, по оценкам федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), эпидемия идет на спад. Доминирующий вариант Омикрон циркулирует, в основном, среди молодежи и трудоспособного населения. Главное, что количество госпитализаций не увеличивается, а в отделениях интенсивной терапии стабильно находятся около 200 пациентов с Covid-19, занимающих 24% от имеющихся мест.

Эксперты сходятся во мнении, что конец пандемии, судя по всему, не за горами, но ее последствия будут ощущаться еще долго. Так, спустя месяцы после перенесенной инфекции многие люди так и не могут вернуться к нормальному образу жизни, а некоторые переболевшие частично теряют трудоспособность. Речь идет о так называемом «длительном ковиде» или «постковидном синдроме» – этой проблеме был посвящен состоявшийся во вторник брифинг представителей швейцарской сферы здравоохранения.

По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), длительный ковид – это состояние, которое возникает в течение трех месяцев после заражения коронавирусом, длится не менее двух месяцев и не может быть объяснено другими диагнозами. Основными симптомами являются усталость, одышка, потеря вкуса и обоняния, проблемы с концентрацией внимания и памятью, а также боли в суставах, головные боли. Симптомы могут быть постоянными или исчезать и появляться вновь.

Постковидный синдром считается довольно распространенным. Согласно исследованию с участием 1500 пациентов в кантоне Цюрих, долгосрочные последствия затрагивают около четверти всех заразившихся людей. В частности, 25 из 100 пациентов не считаются выздоровевшими спустя шесть месяцев после заражения, а трое из ста человек страдают от тяжелых постоянных симптомов. Даже через год после перенесенного заболевания около 20% переболевших страдают от хронической усталости, а 10-15% жалуются на трудности с концентрацией внимания или на нарушения обоняния и вкуса.

«У большого числа людей симптомы сохраняются от шести месяцев до двух лет после заболевания», - отметила представительница Женевского университетского госпиталя (HUG) Мейсам Нем. Вакцинация отчасти помогает тем, кто страдает от длительного ковида. Как показывают результаты исследования, проведенного в HUG с участием 1600 человек, прививка уменьшает или устраняет симптомы постковидного синдрома у 36% пациентов, у 29% симптомы остаются стабильными, а у 3% переболевших состояние даже ухудшается.

В целом, длительный ковид является тяжелым бременем для общественного здравоохранения и, возможно, экономики. В 2021 году в Швейцарии около 1700 человек обратились в страховую кассу по инвалидности (AI/IV) из-за постковидного синдрома.

Как же власти и врачи будут решать эту проблему? Где пациентам стоит искать помощь? Прежде всего, при наличии симптомов нужно обратиться к лечащему врачу, который займется диагностикой и назначением лечения. Информацию о постковидном синдроме, частоте симптомов у детей и взрослых и о вариантах лечения можно найти на интерактивной платформе Rafael, запущенной HUG. Через чат можно связаться со специалистами и задать вопросы. Хорошим информационным ресурсом также может стать швейцарская сеть Altea, которая управляется междисциплинарной командой. Ответы на многие правовые вопросы, касающиеся оплаты лечения или возмещения потери дохода, можно найти на сайте Ассоциации долгосрочных последствий Covid-19. Кроме того, Конфедерация в сотрудничестве с Федерацией швейцарских врачей также планирует создать платформу, которая поможет унифицировать диагнозы и методы лечения.

В настоящее время над изучением этой патологии в Швейцарии работают две рабочие группы, куда входят эксперты по реабилитации, исследователи, представители лечебных учреждений, Конференции кантональных директоров здравоохранения, Федерации швейцарских врачей, страховых компаний и объединений, защищающих интересы пациентов. На повестке – вопрос о создании национального реестра случаев длительного ковида.

Добавим, что в эти дни в Конфедерации проходят консультации по вопросу снятия противоэпидемических ограничений. Федеральный совет предложил на прошлой неделе два варианта: отменить все защитные меры 17 февраля или снимать ограничения постепенно. Большинство кантонов, уже ответивших правительству, выступают за первый вариант, однако многие пока не хотят отменять маски в общественном транспорте и больницах. Ожидается, что власти примут решение 16 февраля.