Covid-19: Швейцария возвращается к нормальной жизни

Ходившие еще на прошлой неделе слухи о скорой отмене противоэпидемических мер подтвердились: во вторник правительство признало, что настало время для снятия ограничений, и объявило о начале фазы выхода из санитарного кризиса.

Некоторые меры стали бесполезными

В среду федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) зафиксировало 41 175 инфекций, 218 госпитализаций и 23 летальных исхода. В отделениях интенсивной терапии находятся 200 пациентов, занимающих 23,4% от имеющихся мест. В настоящее время 119 957 заболевших находятся в изоляции. В общей сложности 68,31% жителей Швейцарии уже получили две дозы вакцины. Что касается населения старше 12 лет, то в этой группе доля полностью вакцинированных лиц составляет 77,7%. Кроме того, 74,44% людей старше 65 лет и 39,66% всего населения уже получили бустерную дозу. По оценкам властей, иммунитет к коронавирусу приобрели около 90% населения – либо при помощи вакцинации, либо в ходе перенесенной инфекции.

Как отметил в ходе прошедшего во вторник брифинга представитель OFSP/BAG Патрик Матис, вариант Омикрон – это не цунами, поэтому «защитные дамбы» скоро могут оказаться ненужными. С ним согласен и президент Ассоциации кантональных врачей Швейцарии Рудольф Хаури, считающий, что некоторые меры уже не имеют прежнего значения. Хотя активность вируса все еще очень высока, карантины уже не так важны, как несколько недель назад. Однако Хаури подчеркнул полезность индивидуальных мер, таких как ношение маски, гигиена рук и вакцинация.

Таким образом, ситуация в больницах развивается благоприятно: несмотря на рекордный уровень инфекций, перегрузки системы здравоохранения не случилось, а заполняемость коек интенсивной терапии продолжает снижаться. Вероятно, это связано с высоким иммунитетом населения. Кроме того, вариант Омикрон вызывает меньше осложнений, чем другие варианты. В целом, появляется все больше признаков того, что эпидемия заканчивается, и начинается эндемическая фаза.

Карантин отменяется, изоляция сохраняется

«Сегодня великий день», - с этих слов президент Конфедерации Иньяцио Кассис начал свое выступление на состоявшейся в среду пресс-конференции, на которой власти объявили об отмене некоторых ограничений. «Пандемия еще не позади, но Федеральный совет рад видеть свет на горизонте», - добавил с оптимизмом Кассис.

Итак, прежде всего, с четверга, 3 февраля, обязательство работать из дома преобразуется в рекомендацию. Работодатели, впрочем, должны продолжать защищать своих сотрудников от заражения на рабочем месте. Ношение маски в офисах остается обязательным.

Кроме того, с сегодняшнего дня, впервые с начала пандемии, полностью отменяется карантин. Из-за очень высокого числа заражений соблюдать карантин после контакта с заболевшим больше не имеет смысла.

Изоляция, однако, сохраняется: в случае положительного теста на SARS-CoV-2 человек должен самоизолироваться, чтобы не заразить окружающих.

Когда отменят остальные меры?

Что касается других ограничений, то правительство вынесло для консультаций с кантонами, социальными партнерами, парламентскими комитетами и заинтересованными организациями два варианта выхода из санитарного кризиса. Консультации по этим предложениям продлятся до 9 февраля, а окончательное решение будет принято 16-го.

Первый вариант предполагает полную отмену постановления о Covid-19 с 17 февраля 2022 года, включая обязанность предъявлять «санитарный паспорт» в ресторанах, на мероприятиях, в учреждениях досуга и культуры; обязанность носить маску в общественном транспорте, магазинах и других закрытых помещениях, доступных для населения; ограничение числа участников частных встреч; требование о получении разрешения на проведение крупных мероприятий. Рестораны и частные заведения, тем не менее, могут продолжать требовать от своих клиентов наличие «санитарного паспорта». Изоляция заболевших остается в силе. Этот сценарий также предполагает дополнительные меры по защите уязвимых людей. Такая глобальная отмена мер повлечет за собой эпидемиологический риск, так как распространение вируса может возобновиться. Поэтому такой вариант возможен только в том случае, если волна заболеваемости достигла своего пика, иммунитет у населения достаточно высок, а количество инфекций и госпитализаций снижается.

Второй вариант предполагает отмену мер в два этапа. Если, например, по состоянию на 16 февраля эпидемиологическая ситуация все еще будет слишком неопределенной, то Федеральный совет хотел бы действовать поэтапно, чтобы после каждого послабления можно было заново оценить обстановку. В этом случае с 17 февраля будет отменена обязанность предъявлять «санитарный паспорт» в ресторанах, на мероприятиях, в учреждениях досуга и культуры, но употреблять еду и напитки можно будет только сидя. Более того, будут сняты ограничения на частные встречи, отменено требование о получении разрешения на проведение крупных мероприятий на открытом воздухе, а там, где сейчас применяется правило 2G+ (дискотеки, крытые бассейны, интенсивные спортивные мероприятия и духовые оркестры), будет использоваться правило 2G. Остальные защитные меры (маски, правило 2G, получение разрешения на проведение крупных мероприятий в помещениях) будут отменены во время второго этапа.

И это еще не все…

Федеральный совет вынес для консультаций и другие предложения, в частности, отмену ограничительных санитарных мер при въезде в Швейцарию. Это касается заполнения формуляров, а также тестов для тех, кто не был вакцинирован или не перенес инфекцию.

Кроме того, исчезнет и швейцарский Covid-сертификат, предназначенный для туристов или выдаваемый после серологического или быстрого теста на антиген.

Признаваемые в ЕС сертификаты будут выдаваться и дальше, поскольку они будут оставаться необходимыми до тех пор, пока другие государства будут вводить ограничения на своих границах.

Не стоит, впрочем, забывать, что пандемия еще не закончена и новый вариант коронавируса снова может спутать все карты. «Теоретически может произойти все, что угодно», - отметил федеральный советник Ален Берсе. В настоящее время, по его словам, ситуация развивается в положительном направлении, но невозможно предсказать, что нас ожидает в будущем.