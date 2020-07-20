Дальнейшее ослабление ограничений на въезд в Швейцарию

Постоянно меняющиеся правила въезда могут поставить в тупик кого угодно. Напомним, что в Швейцарии действуют два вида ограничений. Прежде всего, с начала эпидемии фактически были закрыты границы и введены меры по ограничению свободы передвижения, которые затем поэтапно ослаблялись. Сейчас они распространяются, в основном, на граждан третьих стран, при этом существует немало исключений, например, для студентов или медицинских работников. Вопросами выдачи виз и разрешений на пребывание, а также обновлением списка государств, гражданам которых разрешен въезд в Швейцарию, занимается Государственный секретариат по миграции (SEM). Кроме того, в отношении всех путешественников (независимо от их гражданства), прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, действуют санитарные ограничения. Ведение списка регионов с высоким риском заражения, по прибытии из которых нужно отправляться на обязательный карантин, поручено Минздраву (OFSP). Cписки SEM и OFSP регулярно обновляются на официальных сайтах соответствующих департаментов.

С 20 июля SEM отменяет ограничительные меры в отношении 21 страны. «Швейцария действует осторожно и ослабляет ограничения на въезд постепенно», - сообщает в Twitter Федеральный департамент юстиции и полиции. В частности, с сегодняшнего дня и на тех же условиях, что и до коронакризиса, в Конфедерацию смогут въехать путешественники из Австралии, Алжира, Андорры, Болгарии, Ватикана, Грузии, Ирландии, Канады, Кипра, Марокко, Монако, Новой Зеландии, Руанды, Румынии, Сан-Марино, Таиланда, Туниса, Уругвая, Хорватии, Южной Кореи и Японии.

Что касается опубликованного на сайте OFSP «карантинного списка», то в нем изменений пока нет. Так, путешественникам из Азербайджана, Армении, Беларуси, России и некоторых других государств, например, из Швеции или США, сразу после прибытия в Швейцарию нужно отправляться на 10-дневный карантин, за несоблюдение которого предусмотрены многотысячные штрафы.

Швейцарские власти относят к территориям с неблагополучной эпидемиологической обстановкой те страны, в которых в течение последних 14 дней регистрируется 60 или более новых случаев инфицирования на 100 000 жителей. По оценкам телеканала SRF, в августе в этот список могут попасть 14 новых государств, в которых этот порог уже превышен. Речь идет, среди прочего, о Люксембурге, Мексике, Мальдивах, Казахстане, Кыргызстане, Сейшелах, Черногории и ОАЭ. Если этим странам не удастся сдержать кривую заболеваемости до следующей корректировки списка, то их могут в него включить.

Обязательный карантин для прибывающих из страны, включенной в «группу риска», был введен ровно две недели назад, причем путешественникам нужно самим связываться с кантональными службами и сообщать о своей поездке в государство с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. По данным NZZ am Sonntag, это правило соблюдают менее половины пассажиров, однако многие ведут себя ответственно и не скрывают факт поездки. Так, в кантоне Цюрих около 600 человек сообщили о прибытии из «страны риска», а в Берне – 220. В кантонах Женева, Во, Базель-городской, Тургау и Граубюнден в настоящее время на карантине находятся в общей сложности почти 900 человек, сообщает SRF.

Конфедерация продолжает полагаться на индивидуальную ответственность пассажиров. Кантоны, в свою очередь, могут проводить выборочные проверки и реагировать на сообщения о предполагаемых нарушениях карантина. Например, кантональная медицинская служба Цюриха при наличии подозрений в том, что человек, не заявил о своей поездке в «страну риска» и не находится дома, может обратиться в кантональную полицию, которая в свою очередь проведет разбирательство и может выписать штраф в размере до 10 000 швейцарских франков. Кроме того, с понедельника Минздрав будет также проводить периодические проверки списков прибывающих в Швейцарию пассажиров авиарейсов и автобусов с целью узнать, соблюдают ли они карантин.

Добавим, что за последние семь дней было зарегистрировано 658 новых случаев инфицирования, а всего с начала пандемии в Швейцарии и Лихтенштейне новым коронавирусом заразился 33 591 человек. В настоящее время 615 заболевших соблюдают режим самоизоляции, а на карантине находятся 2622 человека.

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