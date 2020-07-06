С середины июня в Швейцарии наблюдается рост числа случаев заболевания новым коронавирусом после того, как в страну из-за рубежа стали приезжать зараженные SARS-CoV-2 лица, отмечается на сайте Минздрава (OFSP). Чтобы остановить распространение инфекции, правительство приняло решение ввести с сегодняшнего дня обязательный карантин для прибывающих из регионов с высоким риском инфицирования, в частности из Азербайджана, Аргентины, Армении, Бахрейна, Беларуси, Боливии, Бразилии, Гондураса, Доминиканской Республики, Кабо-Верде, Катара, Колумбии, Израиля, Ирака, Косово, Кувейта, Молдовы, Омана, Панамы, Перу, России, Саудовской Аравии, Северной Македонии, Сербии, США, Чили, Швеции, ЮАР, а также с островов Теркс и Кайкос. Список стран доступен на сайте OFSP.

Государство включают в «группу риска», если выполняется, по крайней мере, одно из следующих условий: страна регистрирует более 60 новых случаев заражения на 100 000 жителей в течение последних 14 дней; получаемая из этой страны информация не позволяет достоверно оценить ситуацию, а по некоторым признакам можно предположить, что риск заражения является высоким; если в течение последних четырех недель в Швейцарию приезжали зараженные SARS-CoV-2 люди, которые ранее были на территории соответствующей страны.

Если вы находились в одном из регионов с высоким риском заражения в течение двух недель до въезда в Конфедерацию, то вы должны незамедлительно отправиться на десятидневный карантин по месту жительства или пребывания, а также в двухдневный срок уведомить кантональные власти о своем прибытии в Швейцарию и следовать их указаниям. Оставленные контактные данные могут использоваться для контроля за соблюдением постановления. За нарушение режима карантина грозит штраф в размере до 10 000 франков (до 5 000 франков в случае халатности). Правило обязательного карантина распространяется и на детей.

Во время карантина нельзя выходить на прогулку или за покупками. Находящиеся в карантине лица считаются предположительно больными или инфицированными, поэтому они не должны вступать в контакт с другими, чтобы избежать возможного заражения и прервать цепь передачи вируса. Однако это не означает, что социальные контакты вообще запрещены, например, звонки по телефону или Skype разрешены, информирует OFSP.

Если во время карантина появятся симптомы заболевания, то об этом нужно немедленно сообщить кантональным властям, которые примут решение о дальнейших действиях, например, направят на консультацию с врачом или назначат тест.

Лица, вынужденные прервать свою профессиональную деятельность из-за карантина, не имеют права на компенсацию. Если работник попал в карантин после возвращения из командировки в одну из «стран риска», то работодатель должен будет выплачивать ему заработную плату в течение всего карантинного периода.

В постановлении предусмотрены несколько исключений. От обязательного карантина освобождаются, среди прочего, те, кто профессионально перевозит путешественников или товары через границу автомобильным, железнодорожным, морским или воздушным транспортом; транзитные пассажиры, находившиеся в стране из «группы риска» менее 24 часов; пассажиры, которые въезжают в Швейцарию только для того, чтобы пересечь ее с намерением и возможностью продолжить свое путешествие непосредственно в другую страну. В обоснованных случаях компетентные кантональные органы власти могут разрешить не соблюдать карантин и по другим причинам.

Напомним, что с сегодняшнего дня в Швейцарии нужно носить маски в общественном транспорте. Каждый кантон может принимать более жесткие меры, например, в Юра ношение масок обязательно в магазинах для всех покупателей старше 12 лет, а в кантоне Во с 8 июля маску нужно надевать, если в магазине находятся одновременно более десяти человек. В Тичино запрещено собираться группами более 30 человек, а в барах и клубах количество гостей не должно превышать 100 человек.

Согласно санитарному бюллетеню от 5 июля, всего с начала эпидемии в Конфедерации и Лихтенштейне новая коронавирусная инфекция была подтверждена у 32 268 человек, причем в пятницу власти сообщили о 134 новых случаях заражения, в субботу – о 97, а в воскресенье – о 70. Число жертв эпидемии выросло до 1686 человек.

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