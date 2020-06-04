Последние несколько дней Университетский госпиталь Цюриха (USZ) не сходит с первых полос швейцарских газет из-за череды скандалов с участием директоров специализированных клиник.

Как сообщает Tages-Anzeiger, один из врачей USZ в декабре прошлого года отправил руководству госпиталя 42-страничное досье, в котором содержались обвинения в адрес директора клиники кардиохирургии Франческо Майсано в том, что независимо от диагноза пациентов он использовал сердечные клапаны и другие имплантаты, производимые компаниями, совладельцем которых он являлся. Также он якобы приукрасил результаты своих исследований по этим имплантатам и не отчитывался надлежащим образом перед органом проверки соответствия медицинских изделий Swissmedic.

Госпиталь поручил проведение проверки юридической фирме Walder Wyss, специалисты которой не нашли доказательств того, что пациентам был нанесен ущерб, а личная заинтересованность врача была выше потребностей пациентов, однако выявили явные недостатки при ведении медицинской документации и обеспечении прозрачности. Так, проверка подтвердила часть обвинений против Майсано, касающихся, среди прочего, того, что в научных публикациях он замалчивал негативные аспекты разрабатываемых им имплантатов, а также скрывал наличие конфликта интересов, не указывая во многих статьях, что имплантаты производятся принадлежащими ему компаниями, и не внеся в реестр UZH информацию о том, что имеет доли в этих компаниях. Кроме того, были выявлены нарушения при предоставлении информации об имплантатах в Swissmedic.

Франческо Майсано был отстранен от должности на три недели. В настоящее время проводится внутренняя проверка, которая должна установить, соблюдал ли он принципы научной добросовестности при написании своих статей.

Что же касается обнародовавшего информацию о нарушениях врача, то он, неожиданно для многих, был уволен. Как пишет NZZ, причины его увольнения остаются загадкой, так как его нельзя назвать «простым ябедником», ведь многие выдвинутые им обвинения подтвердились, например, искажение результатов в научных публикациях. Tages-Anzeiger добавляет, что госпиталь объясняет увольнение осведомителя его «изменившимся поведением» и наличием межличностного конфликта.

Тем временем, выяснилось, что это не единственный случай злоупотребления в USZ. В ходе разбирательств были выявлены и другие нарушения , причем все они связаны с руководителями профильных клиник госпиталя. В частности, глава клиники челюстно-лицевой хирургии систематически лечил пациентов USZ в собственной частной практике. Другой случай связан с директором клиники гинекологии, который оперировал до трех пациенток одновременно. После разбирательств и консультаций он принял решение покинуть госпиталь «по состоянию здоровья».

Цюрихские политики возмущены методами работы врачей. Левые и представители Евангелической партии (PEV) раскритиковали медиков, которые ради собственной выгоды нанесли ущерб страховым компаниям, застрахованным и налогоплательщикам, а также обвинили надзорные органы в том, что они не противодействовали руководителям соответствующих клиник. Глава управления здравоохранения кантона Цюрих Натали Рикли, в свою очередь, заявила, что намерена поручить экспертам дать оценку того, насколько хорошо работают надзорные органы совета госпиталя, руководства больницы и управления здравоохранения. Она также объявила, что инициирует пересмотр закона о дополнительных гонорарах, который создает ложные стимулы и приводит к подобным инцидентам. «Тот факт, что директора клиник могут работать "на собственный карман," – это нарушение, которое необходимо исправить», - подчеркнула Рикли.