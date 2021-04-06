Недостаточное использование цифровых технологий в Конфедерации стало особенно очевидно с началом пандемии Covid-19. Прежде всего – в сфере здравоохранения: в первые месяцы федеральные департаменты пересылали сведения о случаях заражения по факсу, и это в XXI веке! Есть и другие примеры, некоторые из которых приводит газета Le Temps.

Начнем с курьеза: в Конфедерации – две политехнические школы мирового уровня, в Лозанне и Цюрихе, но швейцарские специалисты все еще не разработали решения, позволяющие обойтись без программного обеспечения интернет-корпораций. Федеральный совет транслирует свои пресс-конференции на YouTube, муниципальный совет Лозанны публикует важные новости в Facebook. Конечно, речь идет о двух невероятно популярных сайтах, и их использование напрашивается само собой, однако можно предпочесть им программное обеспечение с открытым исходным кодом. Последний хорош тем, что его можно просмотреть и убедиться в отсутствии уязвимостей и неприемлемых функций (например, скрытого слежения за пользователем). В совершенствовании таких программ могла бы помочь телекоммуникационная компания Swisscom, но она этого не делает и даже отключила свой мессенджер iO после нескольких лет использования, хотя эта программа была отечественным конкурентом WhatsApp.

Закон о защите данных (LPD) действует в Швейцарии с 1992 года, его новая версия вступит в силу в 2023-м. В действующей сегодня редакции LPD за нарушение норм в сфере защиты данных предусмотрен максимальный штраф на сумму 50 тыс. франков, в новой редакции – 250 тыс. Увеличение суммы в пять раз выглядит внушительно, но только на территории Конфедерации, так как в Евросоюзе с 2018 года действует Европейский регламент о защите данных (RGPD), в котором предусмотрен штраф на 20 млн евро. По мнению экспертов, штраф в размере 250 тыс. не отпугнет, а, скорее, привлечет в Швейцарию нечестные компании.

На референдуме 7 марта этого года швейцарцы отклонили закон о службах электронной идентификации (LSIE), определяющий процедуру установления личности в интернете – при совершении покупок, оплате услуг, открытии банковского счета и т.д., – с помощью электронных удостоверений e-ID. В 2017 году в альпийской республике для внедрения e-ID было создано совместное предприятие SwissSign, пользующееся поддержкой Почты Швейцарии, железнодорожной компании SBB/CFF, страховых компаний и банков, однако сегодня у SwissSign всего 35 партнеров, хотя в 2021 году его руководство планировало привлечь более 1000. Причина в том, что оказывающие услуги фирмы не видят смысла в том, чтобы предлагать e-ID своим клиентам, а последних это не интересует. Получается, что при слишком медленном развитии SwissSign это предприятие могут обогнать американские интернет-корпорации, предложив пользователям электронные удостоверения личности и используя эффективные рекламные компании. У Швейцарии есть шанс наверстать упущенное, стоит взять пример с Эстонии, которая давно предлагает желающим электронное гражданство.

Если говорить о федеральной и кантональной администрациях со всеми их департаментами и службами, то на их грамотную цифровизацию потребуется много денег и времени. Это выполнимая задача, однако ситуацию усложняет непонятное отсутствие прозрачности касательно решений Берна в этой области. Например, в рамках тендера для проекта облачных технологий Swiss cloud власти выбрали компанию Microsoft, но толком не объяснили, для чего конкретно этот проект нужен.

Добавим, что администрации одних кантонов предлагают все больше услуг онлайн, а в других частях страны приходится выстаивать очереди. Почему бы не создать предприятие в каждом кантоне, которое будет оказывать соответствующие услуги в интернете? Идея прекрасная, но реализовывать ее не спешат, хотя, по данным аналитического центра Avenir Suisse, оцифровка административных процессов позволит экономить на одних только открытиях и ликвидациях компаний 52-113 млн франков в год.

Что касается школ, то лишь меньшая часть таких учреждений предлагают уроки программирования, отчасти поэтому профессию «айтишника» позднее выбирают меньше молодых людей и девушек, чем того хотелось бы работодателям, и в стране по-прежнему недостаточно швейцарских специалистов в этой сфере.