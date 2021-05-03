Наша Газета уже подробно рассказывала о проекте единого европейского «зеленого паспорта» , разрабатываемого Еврокомиссией и призванного облегчить передвижения в рамках западной Европы, и об аналогичном швейцарском документе, с названием которого пока не определились, но который также должен быть готов к лету. И чем ближе лето, а с ним и 13 июня, когда граждане Швейцарии должны будут высказаться на референдуме о Законе о Covid-19, уже дважды пересмотренного парламентом, тем непримиримее становятся позиции политиков, журналистов и простых обывателей. Как вы помните, в тексте закона говорится, помимо прочего, о создании сертификата, который не поддавался бы подделке, но при этом данные, в нем содержащиеся, можно было бы проверить.

Кто-то ждет этого документа, как панацеи, а кто-то рассматривает его как нарушение основных прав человека. При этом многие из тех, кто в течение долгого периода сопротивлялся идее вакцинации, все же «встал в очередь» - часто из сугубо прагматических соображений. Достаточно проанализировать комментарии на нашей странице в ФБ, чтобы оценить накал страстей – одна читательница недавно сравнила обладателей сертификата с теми, кто был вынужден носить желтую звезду, сетуя о «разделении на касты», а другая провела параллель между санитарными масками и газовыми камерами. Не будем это комментировать.

Уже несколько раз в последнее время мы встречали в швейцарской прессе цитату «Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого». Без указания источника. А источник-то «наш» - слова эти принадлежат отцу русского анархизма Михаилу Александровичу Бакунину, похороненному, как вы знаете, в Берне; в 2014 году швейцарцы с размахом отмечали 200-летие со дня его рождения. Вошла в обиход еще одна его фраза, «подходящая» к нынешней обстановке: «Если отрезать от свободы кусочек, то вся свобода перейдет в этот кусочек». Интересно, считают ли себя противники масок или вакцинации анархистами? Вряд ли. Зато можно не сомневаться, что вопрос их самоидентификации не слишком волнует сегодня тех, кто по роду службы обязан-таки решить проблему с созданием не существовавшего доныне документа.

Работа в Берне идет по двум направлениям – техническому и этическому. Начнем с первого. В прошлый вторник Федеральная службы здравоохранения сообщила на очередной пресс-конференции о двух возможных решениях: одно из них предложено Федеральной службой информатики и телекоммуникаций, а второе – частной компанией SICPA, основанной в Лозанне около ста лет назад и специализирующейся на поставках 85 % безопасных чернил в мире для изготовления полиграфическим способом изделий, защищённых от подделки, таких как банкноты, ценные бумаги, акцизные марки. Оба предложения сейчас изучаются, правительство должно будет сделать свой выбор к середине мая.

Можно не сомневаться, что с технической стороной как-то справятся, а вот с морально-этической… Кто будет иметь право на сертификат (давайте остановимся пока на таком нейтральном определении)? Какие проблемы возникнут у тех, кто все же решит не прививаться? Какие возможны официально принятые «отмазки»? Над всеми этими вопросами ломаем головы не только мы с вами, но и члены научного совета Конфедерации и Национальной комиссии по этике. При этом часть проблем Швейцария уже как бы решила, избрав форму сертификата, который будет не только свидетельствовать о пройденной вакцинации, но и содержать информацию о выздоровлении от болезни (на основа положительного ПЦР-теста) и о негативных результатах недавно пройденных тестов. Иными словами, люди, переболевшие коронавирусом, получившие негативный результат ПЦР-теста и вакцинированные окажутся, с информационной точки зрения, в равном положении. По мнению членов научного совета, таким образом внимание сконцентрируется скорее на заразности, чем на факте вакцинации, что уменьшит риск дискриминации.

Еще один интересующий многих вопрос: будет ли владелец ресторана или организатор публичного мероприятия требовать свидетельства о прививке как условие входа? Ответ научного совета: «да, если будет доказано, что вакцинация значительно уменьшает риск заражения». Опять туман…

Уже ясно, что будут «но». Например, если государство не может легитимно сортировать граждан на привитых и нет, то частные предприниматели – вполне. Иными словами, может случиться так, что в продуктовый магазин сможет зайти каждый, а в ресторан… выборочно.

С юридической точки зрения ситуация достаточно прозрачна – ничто в законодательстве не запрещает дифференциацию между прошедшими вакцинацию и тему, кто от нее отказался. На деле каждый владелец гостиницы, парикмахерской, салона красоты и т.д. должен будет сам принимать решение согласно так называемому принципу «личной автономии».

Еще один щекотливый момент – защита личных данных, в данном случае, медицинских… Одним словом, пока больше вопросов, чем ответов.



Тем временем вчера стало известно, что профессиональные объединения швейцарских врачей (FMH) и фармацевтов (PharmaSuisse) решили, не дожидаясь федерального правительства, запустить собственный сертификат Covid-19 для тех, кто прошел вакцинацию, выздоровел от коронавируса или получил отрицательный результат при тестировании. По задумке авторов увидеть свет он должен через месяц, а зарегистрированные в нем данные будут храниться, вместо с самим сертификатом, только на телефоне клиента.

Мы будет продолжать следить за ситуацией и своевременно информировать вас.