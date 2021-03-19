Многие кантоны и парламентарии призывали правительство проявить большую гибкость, открыв террасы ресторанов, вернув студентов в университеты, а сотрудников - в офисы. Однако министры посчитали, что сложившаяся санитарная ситуация не позволяет пока снять ограничения, и продлили срок действия противоэпидемических мер, предположительно, до 14 апреля.

Более 9500 летальных исходов

19 марта власти зафиксировали 1748 новых случаев заражения, причем 7-дневный средний показатель заболеваемости вырос на 18% по сравнению с предыдущей неделей. По оценкам экспертов, число инфекций удваивается каждые три-четыре недели. В пятницу федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) также сообщило о 66 госпитализациях и 17 летальных исходах, что на 12% больше, чем на прошлой неделе. Таким образом, с начала эпидемии коронавирусная инфекция была лабораторно подтверждена в 580 609 случаях, при этом 9509 заболевших скончались. Доля положительных тестов составила 4,02%, а показатель воспроизводства вируса –1,13.

Мутации SARS-CoV-2 были обнаружены в 18 073 образцах, 5250 из которых были отнесены к «британскому» варианту (B.1.1.7), 190 – к «южноафриканскому» варианту (B.1.351), а 6 – к «бразильскому» варианту (P.1). Напомним, что OFSP/BAG не публикует санитарные бюллетени по выходным дням.

Никаких послаблений

С конца февраля число инфекций в Швейцарии снова растет, а три из четырех эпидемиологических показателей, учитываемых при принятии решений о снятии ограничений, превышают допустимые значения. Имеются признаки того, что новые штаммы вируса, на которые сейчас приходится более 80% новых инфекций, не только гораздо более заразны, но и более смертельны, отмечается в официальном коммюнике. Что касается массовой скрининговой кампании, которая должна сопровождать этапы выхода из локдауна, то она только началась, поэтому оценить ее эффективность пока трудно. Вдобавок, полную вакцинацию прошли только 5% населения – этого недостаточно для того, чтобы можно было исключить резкое увеличение числа госпитализаций. Наконец, власти принимают во внимание ухудшающуюся обстановку во всех соседних странах, в которых, тем не менее, иногда действуют намного более строгие меры, чем в Швейцарии. Не желая терять контроль над ситуацией и стремясь сохранить благоприятные условия для проведения кампании по вакцинации в ближайшие месяцы, Федеральный совет отказался от запланированных на 22 марта послаблений.

Развитие эпидемии, впрочем, не стало неожиданностью для министров. Как подчеркнул на состоявшейся в пятницу пресс-конференции министр здравоохранения Ален Берсе, ученые еще в начале года предупреждали, что новые варианты станут доминирующими, а это может привести к росту заражений. На ухудшение обстановки могло оказать влияние и открытие магазинов, повлекшее за собой увеличение мобильности населения. Выступая в пятницу перед прессой, Берсе также несколько раз повторил, что правительство хочет того же, что и парламент, но, в конечном итоге, отвечать придется именно Федеральному совету. «Мы дважды теряли контроль, в марте и октябре 2020 года, мы не хотим сделать это в третий раз», - заявил федеральный советник, напомнив, что Швейцарии понадобилось четыре месяца, чтобы достичь сегодняшних показателей, и теперь эти усилия не должны пропасть даром.

Частные встречи: десять человек вместо пяти

Единственная уступка, на которую пошли власти, касается встреч в кругу семьи и друзей. В связи с приближающимися пасхальными каникулами Федеральный совет решил увеличить до десяти человек (включая детей) количество гостей, которые могут собираться вместе в помещении. Тем не менее, власти призывают проявлять осторожность, рекомендуют ограничить число участвующих в праздничном обеде домохозяйств и напоминают о возможности бесплатно сдать тест перед встречей.

COVID-2019 Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье. Перейти на страницу досье

Индикаторы для дальнейших ужесточений

В пятницу Федеральный совет также установил новые контрольные показатели, которые будут учитываться при принятии решений в случае резкого ухудшения ситуации. В частности, правительство предлагает трехэтапную модель. До тех пор, пока все уязвимые люди не будут вакцинированы (первый этап), необходимо ориентироваться на строгие эпидемиологические индикаторы. Так, 14-дневный уровень заболеваемости не должен превышать 350 случаев на 100 000 жителей. Будут также учитываться число Covid-19-пациентов в отделениях интенсивной терапии, госпитализации и индекс воспроизводства вируса. Если все уязвимые лица будут вакцинированы (второй этап), можно будет снизить требования, продолжая при этом держать эпидемию под контролем. Наконец, когда все желающие смогут сделать прививки (третий этап), Швейцария сможет обойтись без ограничений и учета эпидемиологических показателей – за исключением тех случаев, когда властям необходимо будет реагировать на появление новых штаммов вируса.