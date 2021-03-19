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пятница, 19 марта 2021 года   

Covid-19: число инфекций снова растет|Covid-19: le nombre de cas en hausse

Автор: Заррина Салимова, Берн, 19. 03. 2021.

К очередям в магазины все уже привыкли. Фото: Nashagazeta.ch

Сегодня Федеральный совет примет решение о том, позволяет ли эпидемиологическая ситуация ослабить меры с 22 марта. Правительство будет учитывать четыре эпидемиологических показателя, три из которых в настоящее время превышают установленные пороговые уровни.

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Le Conseil fédéral décidera aujourd’hui si la situation épidémiologique permet un assouplissement des mesures le 22 mars. Le gouvernement prendra sa décision en fonction des quatre indicateurs retenus. A l’heure actuelle, trois d’entre eux dépassent les seuils définis.

С развитием пандемии швейцарское население, похоже, становится все более нетерпеливым. Согласно опросу, проведенному институтом Sotomo по заказу SSR, 70% швейцарцев хотели бы, чтобы террасы кафе заработали к концу марта, а более 50% респондентов поддерживают открытие ресторанов. Также растет число желающих проводить частные встречи в закрытых помещениях с участием более пяти человек. Подавляющее большинство участников опроса хотят иметь такую возможность до апреля, 35% – немедленно, 28% – в течение двух недель. О том, какое решение примет правительство, станет известно сегодня.

1750 новых случаев

Согласно санитарному бюллетеню от 18 марта, в течение 24 часов в Швейцарии и Лихтештейне были зарегистрированы 1750 инфекций. Для сравнения: в среду власти зафиксировали 1858 заражений, во вторник – 1438, а за выходные – 3170. Кроме того, федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) сообщило о 71 госпитализации и 23 летальных исходах.

За сутки в Минздрав были переданы результаты 36 716 тестов, 4,77% из которых оказались положительными. За последние четырнадцать дней общее число инфицированных составило 17 268 человек, таким образом, показатель заболеваемости составил 199,75 случаев на 100 000 жителей. Указываемый с задержкой около десяти дней показатель репродукции вируса (R-значение) вырос до 1,14.

Мутации SARS-CoV-2 были обнаружены в общей сложности в 20 578 образцах, причем 6232 случая относятся к «британскому» варианту (В.1.1.7), 197 – к «южноафриканскому» (В.1.351), и шесть – к «бразильскому» (Р.1).

По последним имеющимся данным, жителям Конфедерации были введены 1 101 753 доз вакцин, причем 394 926 получили обе инъекции, необходимые для полной вакцинации.

Какие показатели будет учитывать правительство?

Наша Газета рассказывала, что, несмотря на наблюдаемый в последние дни рост числа инфекций, Федеральный совет начал консультации по второму этапу снятия ограничений, начиная с 22 марта. Правительство должно объявить свое решение сегодня и будет оценивать санитарную обстановку с помощью следующих показателей: доля положительных тестов за последние 14 дней должна быть менее 5%; количество мест в отделениях интенсивной терапии, занятых пациентами с Covid-19, не должно превышать 250; а средний показатель репродукции вируса за последние семь дней должен быть менее 1. Кроме того, 14-дневная частота заболеваемости в день принятия решения не должна превышать показатели от 1 марта.

По состоянию на 18 марта, три из четырех показателей превышают установленные значения. Так, заболеваемость за 14 дней выросла со 166 случаев на 100 000 жителей 1 марта до 199; доля положительных ПЦР-тестов равнялась 4,3%, а быстрых тестов – 5,1%; R-значение за семь дней составило 1,12. И только число пациентов с Covid-19 в интенсивной терапии оказалось ниже порогового значения.

Тенденция за неделю не радует

После продолжительного периода стабильного снижения заболеваемости тенденция изменилась в конце февраля. В первую неделю марта прирост составил 4,8%, а во вторую – 15,7%, сообщается в еженедельном отчете OFSP/BAG. Так, в течение десятой календарной недели власти зарегистрировали 8783 инфекции по сравнению с 7592 на предыдущей неделе. Количество заболеваний на 100 000 жителей варьировалось от 42 в кантоне Гларус до 159 в Женеве. В среднем по стране власти зарегистрировали 101,6 инфекции на 100 000 жителей, а неделей ранее – 87,8.

Доля «вызывающих озабоченность вариантов вируса» составила 79,5% в 3848 исследованных образцах, причем наиболее часто встречался вариант B.1.1.7.

COVID-2019

Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье.

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265 человек пришлось госпитализировать в течение второй недели марта, а на предыдущей неделе госпитализация понадобилась 226 пациентам. В отделениях реанимации и интенсивной терапии, как и на предыдущей неделе, находилось в среднем 170 заболевших Covid-19.

Средний возраст госпитализированных составил 64 года, а в октябре прошлого года – 77 лет. Предположительно, в связи с эффектом от вакцинации продолжается снижение количества госпитализаций среди людей в возрасте старше 80 лет. Доля летальных исходов в домах престарелых опустилась до 20%, по сравнению со средним показателем в 48%, зафиксированным с середины октября.

Минздрав Швейцарии предупреждает, что с учетом текущих событий ситуация может быстро измениться, а данные за последние несколько недель являются неполными из-за задержек с представлением отчетности.

 

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