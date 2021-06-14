Количество новых случаев заболевания, госпитализаций и занятость мест в палатах интенсивной терапии в Швейцарии значительно снизились. Учитывая улучшение эпидемиологической ситуации и прогресс в вакцинации, Федеральный совет в пятницу вынес для консультаций проект дальнейших послаблений.

Поездки для граждан третьих стран

С 19 июня 2020 года для граждан из третьих стран действуют специальные ограничения на въезд. С тех пор Федеральный совет постепенно ослаблял эти меры, разрешая въезжать, среди прочего, по медицинским показаниям, для работы, учебы или в рамках воссоединения семьи. Поездки же в туристических целях все это время оставались недоступными. Недавно Евросоюз заявил, что планирует начать выдавать визы для вакцинированных граждан третьих стран, и, как стало известно в пятницу, Швейцария также намерена снять ограничения для этой группы лиц, причем уже с 28 июня. Какие именно вакцины будут учитываться, пока неизвестно.

Карантин и Covid-сертификат

Швейцарское правительство также предлагает отменить карантин для людей, приезжающих из стран Шенгенской зоны. Тест останется обязательным только для невакцинированных или тех, кто не может доказать, что перенес инфекцию. Онлайн-формуляр с контактными данными потребуется заполнять только авиапутешественникам, но не тем, кто будет въезжать в Швейцарию на поезде или автомобиле.

Список регионов риска, составленный федеральным управлением здравоохранения (OFSP/BAG), был сокращен и теперь включает только страны, где циркулируют вызывающие обеспокоенность варианты вируса. Тем не менее, вакцинированные или переболевшие лица смогут въезжать в Швейцарию без теста или карантина. Остальные должны предоставить отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на антиген, а затем отправиться в карантин. В случае появления новых мутаций вируса, от которых прививки не обеспечивают защиту, требование о тестировании и карантине может быть распространено и на вакцинированных.

Швейцария снимает маски

Ожидается, что с 28 июня больше не нужно будет носить маски на открытых площадках общедоступных объектов, вокзалах, автобусных остановках, внешних палубах судов и подъемниках.

На рабочем месте обязанность носить маску также будет отменена, но работодатели по-прежнему будут нести ответственность за защиту своих сотрудников и смогут решать, где и когда необходимо использовать маски. Работники, которые не могут находиться на необходимом расстоянии от клиентов, например, в ресторанах или магазинах, все равно должны будут носить маску.

Кроме того, маски не будут нужны ученикам второй ступени школьного образования, а решение этого вопроса в гимназиях и профессиональных школах будет находиться в ведении кантонов.

Рестораны, дискотеки, спорт

Магазины и спортивно-развлекательные комплексы смогут принять больше посетителей за счет увеличения минимальной необходимой площади на одного человека.

В ресторанах теперь можно будет разместить шесть человек за одним столом, а не четыре. На террасах больше не будет ограничения по количеству гостей за одним столом, а также будет снято обязательство надевать маску. По-прежнему нужно будет оставлять контактные данные, а также носить маску при передвижении по помещениям.

Дискотеки и танцевальные залы смогут вновь открыться для клиентов, имеющих Covid-сертификат. В помещении смогут разместиться максимум 250 человек. Маска не потребуется, если данные клиентов зарегистрированы.

Для занятий спортом будет отменен размер группы в 50 человек на открытом воздухе и четыре человека в помещении. В закрытых помещениях по-прежнему необходимо носить маску и всегда соблюдать дистанцию. Если это невозможно, например, в командных видах спорта, то потребуется 10 квадратных метров на человека. Наконец, хоры снова смогут выступать в помещении.

Мероприятия

Правила проведения массовых мероприятий при наличии Covid-сертификатов будут упрощены. Для мероприятий без сертификата правила будут следующими: если участники сидят, например, в кино, театре или на трибунах, то их количество может достигать 1000 человек. Если они могут передвигаться, например, на свадьбе или концерте без рассадки, то их может быть не более 250 человек. Что касается вместимости соответствующих помещений, то она будет ограничена половиной. Ношение масок и соблюдение дистанции будет обязательным в помещениях. На улице маску должны будут носить только те, кто передвигается.

Самотесты и эффективность вакцин

Самотесты будут продаваться в магазинах. При этом пять бесплатных тестов в месяц можно получить только в аптеках и только тем, кто не был привит или не переболел инфекцией.

Предложения Федерального совета вынесены для консультаций с кантонами и соответствующими парламентскими комитетами до 16 июня. Окончательное решение будет принято 23 июня. В этот же день, как ожидается, правительство официально продлит срок эффективности вакцин на основании оценки, которую представит Федеральная комиссия по вакцинации. Согласно нескольким исследованиям, эффективность одобренных в Швейцарии вакцин должна превышать шесть месяцев. Напомним, что длительность защиты, которую дают прививки, является важным показателем для различных нормативных актов, а также для установления срока действия Covid-сертификата.