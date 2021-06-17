Как долго сохраняется эффект от прививки – так звучит главный вопрос, который сейчас беспокоит всех вакцинировавшихся. Наша Газета уже рассказывала, что исследования эффективности препаратов до сих пор продолжаются и будут длиться еще годы. Ранее, по истечении полугода после начала наблюдений, было подтверждено, что вакцины продолжают действовать все эти месяцы. Так, компании Moderna и Pfizer/Biontech сообщали, что эффективность их вакцин по-прежнему составляет более 90% через шесть месяцев после введения второй дозы. Теперь же стало известно, что препараты остаются действенными и более длительное время.

На состоявшемся во вторник в Берне брифинге глава отдела контроля за инфекционными заболеваниями федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) Виржини Массере заявила, что вакцины от Covid-19 защищают от всех форм заболевания в течение как минимум двенадцати месяцев. К такому выводу, в частности, пришла Федеральная комиссия по вакцинации. На практике это будет означать, что правительственные и кантональные постановления, в которых учитывается срок действия вакцин, могут быть адаптированы соответствующим образом. Напомним, что это касается, прежде всего, действия Covid-сертификатов, которые уже получили более 650 000 жителей Швейцарии, а также периода, в течение которого вакцинированные люди могут быть освобождены от карантина после возвращения из регионов риска.

Кроме того, эта новость будет иметь непосредственное значение при проведении кампании по повторной вакцинации. Учитывая тот факт, что вакцины защищают как минимум на год, можно предположить, что «бустерная» прививка не понадобится раньше 2022 года.

По оценкам экспертов, вакцины, видимо, также эффективны против вариантов коронавируса. Вариант Delta, быстро распространяющийся в других странах, в Швейцарии пока не особенно заметен, и цель состоит в том, чтобы «отсрочить» появление этого варианта в Конфедерации на как можно более долгий срок, когда большее количество людей пройдет вакцинацию. Напомним, что в мае Берн заключил контракт с биотехнологической компанией Moderna. Соглашение предусматривает поставку в общей сложности семи миллионов доз в первые месяцы следующего года. Этот контракт должен гарантировать защиту против будущих мутаций вируса. В настоящее время компания Moderna работает над усовершенствованием вакцины, то есть над созданием «бустера», который будет действовать против вариаций SARS-CoV-2. Швейцарский орган контроля за лекарственными средствами Swissmedic должен будет рассмотреть и утвердить адаптированный препарат Moderna.

В целом, более половины взрослых в Швейцарии уже получили по крайней мере одну инъекцию. В уязвимых группах населения не менее 80% людей уже были вакцинированы один раз. Кампания по иммунизации проходит успешно, в день проводится около 100 000 вакцинаций, и пока что не наблюдается снижения желания вакцинироваться. Любопытно, что у более молодых людей побочные эффекты могут быть немного интенсивнее, потому что их иммунная система работает лучше. Кроме того, у женщин реакции на прививки возникают несколько чаще, чем у мужчин, что можно объяснить гормональными факторами.

Добавим, что эпидемиологическая ситуация в Конфедерации продолжает улучшаться. Показатель заболеваемости за 14 дней опустился ниже 60 случаев на 100 000 жителей. Кроме того, в настоящее время менее 90 пациентов с Covid-19 находятся в отделениях интенсивной терапии, что соответствует 10% от общего количества мест. «Давно у нас не было таких низких показателей», - подытожила Виржини Массере.

Признавая, что недавно принятые послабления не оказали никаких негативных последствий на санитарную ситуацию, эксперты призывают не забывать, что вирус не исчез, а локальные вспышки, особенно среди не прошедших вакцинацию, по-прежнему возможны.