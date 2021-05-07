Последние данные по заболеваемости дают экспертам федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) повод для оптимизма. Об этом, а также о перспективах вакцинации детей, закупках эффективных против мутаций препаратов, возможной отмене патента на вакцины и обновленном карантинном списке читайте в нашем информационном обзоре.

Послабления пока не оказали негативного влияния

Согласно санитарному бюллетеню от 6 мая, в Швейцарии и Лихтенштейне за сутки зафиксированы 1687 инфекций, 77 госпитализаций и 41 летальный исход. Причем более высокие показатели, чем в последние дни, объясняются тем, что количество летальных исходов и госпитализаций было скорректировано с учетом неправильных и дублирующих отчетов.

«Все еще есть все основания сохранять осторожный оптимизм», - заявил на состоявшемся в среду брифинге руководитель отдела кризисного управления OFSP/BAG Патрик Матис. Снятые в апреле ограничения пока не оказали негативного влияния на ход пандемии. Вероятно, ситуация, еще больше «разрядится» в ближайшие недели, если кампания по вакцинации продолжится с «максимальной скоростью», а группы риска будут защищены.

Несмотря на оптимистичные показатели, эксперты дали понять, что ситуация остается хрупкой. «Британский» вариант вируса приводит к летальным исходам примерно на 50% чаще, чем доминировавший ранее вариант. Кроме того, все больше пациентов приходится лечить в условиях интенсивной терапии: если во время первой волны 15% госпитализированных пациентов должны были быть помещены в отделение интенсивной терапии, то сейчас – 30%. Наконец, с появлением нового штамма в группу риска попали люди в возрасте от 50 до 60 лет.

Вице-президент рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Урс Каррер высказался в ходе пресс-конференции по вопросу вакцинации детей. По его словам, коронавирус более опасен для детей, чем бактериальный менингит, от которого делают прививки. «С медицинской точки зрения имеет смысл вакцинировать детей против Covid-19», - считает Каррер. И пока они не привиты, их нужно стараться защищать, так как тяжелые формы заболевания также встречаются у детей и подростков. Врач не ожидает, что дети в возрасте до шести лет будут привиты в текущем году, потому что дозировка еще нуждается в уточнении, однако дети и подростки в возрасте от 6 до 16 лет могут быть вакцинированы до конца года.

Тяжелую форму Covid-19 можно выявить на ранней стадии

Исследователи из Цюрихского университета выяснили, что по количеству так называемых киллерных Т-клеток, класса белых кровяных телец, можно определить с высокой степенью достоверности, разовьется ли у заразившегося коронавирусом человека тяжелое течение болезни – и это уже в день поступления в больницу. Для Швейцарии результаты исследования будут иметь непосредственное значение только в том случае, если отделения интенсивной терапии снова станут переполненными, однако эта информация будет важна для таких стран, как Индия, где сложилась драматичная эпидситуация.

Добавим, что в четверг из Цюриха в Дели вылетел грузовой самолет с 13 тоннами предметов медицинского назначения, включая 600 кислородных концентраторов и 50 аппаратов искусственной вентиляции легких для пациентов, находящихся в реанимации. Среди предметов также есть мешки для трупов – в Индии регистрируется рекордное количество летальных исходов в сутки. Медицинские материалы будут получены на месте Индийским Красным Крестом и распределены по больницам Министерством здравоохранения. Размер помощи оценивается в три миллиона франков.

Новый контракт с Moderna

Берн заключил новый контракт с биотехнологической компанией Moderna. Соглашение предусматривает поставку в общей сложности семи миллионов доз в первые месяцы 2022 года. Кроме того, Конфедерация имеет возможность приобрести еще семь миллионов в течение года.

Зачем же Швейцарии так много новых доз, если ожидается, что все желающие смогут вакцинироваться в этом году? Дело в том, новый контракт должен гарантировать защиту против будущих мутаций вируса. В настоящее время компания Moderna работает над усовершенствованием вакцины, то есть над созданием «бустера», который будет действовать против вариаций SARS-CoV-2. Швейцарский орган контроля за лекарственными средствами Swissmedic должен будет рассмотреть и утвердить адаптированный препарат Moderna.

Для массовой вакцинации Конфедерация отдает предпочтение препаратам на основе мРНК-технологии. На сегодняшний день Берн заключил контракты с пятью производителями: Moderna (13,5 млн доз в 2021 году и 7 млн в 2022-м), Pfizer/BioNTech (около 6 млн), AstraZeneca (около 5,3 млн), Curevac (5 млн) и Novavax (6 млн доз). Пока кантоны используют продукцию компаний Moderna и Pfizer/BioNTech. Таким образом, в 2021 году в Швейцарии будет достаточно доз для вакцинации детей и подростков, при условии, что соответствующие препараты будут одобрены для этих возрастных групп. К 2022 году страна также будет иметь достаточное количество доз, чтобы обеспечить всему населению очень высокий уровень защиты. Если Конфедерации не понадобятся все приобретенные вакцины, то она изучит возможность их передачи другим государствам, подчеркивается в коммюнике Минздрава.

Отмена патента на вакцины?

США объявили, что поддерживают отмену патентов на вакцины от Covid-19, чтобы ускорить производство и распространение ценных сывороток по всему миру. «Это глобальный кризис здравоохранения, и чрезвычайные обстоятельства пандемии Covid-19 требуют чрезвычайных мер», - говорится в заявлении торгового представителя США Кэтрин Тай. По ее словам, Вашингтон активно участвует в переговорах во Всемирной торговой организации (ВТО).

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус поддержал это решение, написав в Twitter, что такой подход ставит в приоритет благополучие людей по всем миру в это критическое время. Европейский Союз, в свою очередь, заявил, что он готов обсудить любое предложение, которое позволит эффективно и прагматично справиться с кризисом.

В поддержку этого решения выступили и многие международные организации. Например, считает глобальная инициатива в области здравоохранения Unitaid считает, что наряду с вакцинами, необходимо обеспечить широкий доступ ко всем средствам борьбы с Covid-19, включая лечение, для стран с низким и средним уровнем дохода в Африке, Азии и Латинской Америке, которые в настоящее время несут самое тяжелое бремя пандемии.

На данный момент патенты принадлежат в основном американским лабораториям, которые в целом выступают против их отмены, поскольку это лишит их финансовой прибыли за дорогостоящие инновации, уточняет RTS. Так, Международная федерация фармацевтических производителей (IFPMA) разочарована заявлением Вашингтона.

Дискуссии в ВТО обещают быть напряженными. Ожидается несколько заседаний комитета по соглашению об интеллектуальной собственности в конце мая и начале июня. Индия и Южная Африка, выдвинувшие предложение о приостановке действия патентов, пока сталкиваются с отказом таких крупных игроков, как ЕС, Бразилия и Япония, а также Швейцария, которые солидаризируются с позицией фармацевтических компаний. Берн до сих пор оставался непреклонным, как в ВОЗ, так и в ВТО, сообщает RTS. Добавим, что примерно четыре из пяти вакцин были введены в богатых странах и странах с уровнем дохода выше среднего, и только 0,3% – в бедных странах.

Армения и Украина – в «зеленой зоне», Грузия – в «красной»

С 6 мая обязательный карантин не распространяется на прибывающих в Швейцарию из Армении, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Греции, Иордании, Косово, Ливана, Сан-Марино, Северной Македонии, Черногории, Чехии и Украины. Кроме того, из перечня территорий с высоким риском заражения коронавирусом исключены австрийские федеральные земли Бургенланд, Вена, Каринтия и Нижняя Австрия, а также итальянские области Эмилия-Романья, Фриули-Венеция-Джулия и Тоскана.

С 17 мая в «карантинный список» добавлены Грузия, Иран, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Мальдивы, Монголия и итальянский регион Базиликата. Полный список можно найти на сайте bag.admin.ch: учитывается версия, действующая на дату вашего въезда в Швейцарию, а не на дату отъезда. Лица, въезжающие в Швейцарию из области с высоким риском заражения SARS-CoV-2, должны представить отрицательный результат ПЦР-теста, а затем отправиться в карантин на десять дней. Его длительность может быть сокращена на три дня, если сделанный на седьмой день тест окажется отрицательным. Исключения из этого правила перечислены в статье 8 Постановления о мерах, принятых в сфере международных пассажирских перевозок.