Covid-19: новые ограничения с 22 декабря

Швейцарское правительство ужесточает меры борьбы с коронавирусом и обращается к населению с призывом оставаться дома. Федеральный совет рекомендует минимизировать социальные контакты и отказаться от несущественных поездок.

Локдауна не будет, но …

Власти решили не закрывать страну на карантин, однако приняли довольно жесткие меры. С 22 декабря по 22 января в Швейцарии не будут работать рестораны и бары, за исключением столовых на предприятиях и в школах, а также питейных заведений при гостиницах. Разрешены доставка на дом и продажа блюд на вынос.

Спортивные объекты также должны закрыть свои двери. На улице можно заниматься спортом в группах до пяти человек. Профессиональные командные матчи могут проводиться без зрителей. Разрешены культурные и спортивные мероприятия для молодежи до 16 лет (за исключением соревнований).

Кроме того, закрываются музеи, кинотеатры, библиотеки, казино, ботанические сады, зоопарки и другие культурные и досуговые учреждения.

Количество покупателей в магазинах будет сокращено. Сами торговые точки по-прежнему должны оставаться закрытыми с 19.00 до 6.00, а также по воскресеньям и праздничным дням.

При этом, кантоны с благоприятной эпидемиологической обстановкой могут ослабить меры, например, открыть рестораны и спортивные объекты. Решающими факторами станут индекс репродукции менее 1 (это значение публикуется на сайте рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19) и семидневный показатель заболеваемости, который должен быть ниже среднего по стране.

Горнолыжные станции могут работать при соблюдении планов защиты и наличии кантонального разрешения.

Федеральный совет проведет промежуточную оценку эпидемиологической обстановки на своем заседании 30 декабря.

Поддержка экономики

Федеральный совет продлевает срок действия упрощенной процедуры перехода на сокращенный рабочий день до 31 марта 2021 года. Правительство также планирует предоставить помощь людям с низкими доходами, в частности, те, кто зарабатывает до 3470 франков в месяц, получат 100%-ю компенсацию в случае перехода на неполную занятость. Правила применяются ретроактивно с 1 декабря 2020 года. В настоящее время проводятся консультации по дальнейшим мерам.

120 летальных исходов за 24 часа

Согласно санитарному бюллетеню от 18 декабря, власти зафиксировали за сутки 4478 инфекций, 184 госпитализации и 120 летальных исходов. Таким образом, общее число заболевших в Швейцарии и Лихтенштейне достигло 403 989 человек, 6003 из которых скончались.

Конфедерация решила расширить использование быстрых тестов. Отныне аптеки, больницы, врачебные кабинеты и центры смогут использовать все виды экспресс-тестов, которые отвечают критериям, установленным Федеральным управлением здравоохранения (OFSP/BAG). Более того, экспресс-анализы можно проводить и бессимптомным людям, в частности, в рамках дополнительной меры защиты в домах престарелых, гостиницах или на рабочем месте. О том, при каких условиях стоимость этих тестов будет покрываться Конфедерацией, лучше узнавать заранее. Отрицательный результат действителен только в течение одного дня, а положительный должен быть подтвержден с помощью ПЦР-исследования.

Берн обновил «карантинный список»

Конфедерация пересмотрела перечень территорий, по возвращении из которых необходимо соблюдать десятидневный карантин. С 19 декабря к «красным зонам» больше не относятся Венгрия, Иордания, Польша, Португалия, Северная Македония. Кроме того, с завтрашнего дня из списка исключены некоторые регионы приграничных государств, включая Французскую Полинезию, итальянскую область Эмилия-Романья, австрийские федеральные земли Верхняя Австрия, Зальцбург, Каринтия и Штирия.

С 28 декабря в списке фигурируют Белиз и Швеция, а также немецкая федеральная земля Саксония. Все страны и территории можно найти на сайте bag.admin.ch.

Напомним, что по прибытии в Конфедерацию из одного из регионов с высоким риском заражения новым коронавирусом необходимо незамедлительно отправиться на карантин по месту жительства, а также в двухдневный срок обязательно уведомить об этом кантональные власти. Телефоны и электронные адреса кантональных служб приведены на сайте Минздрава (OFSP/BAG).

Отрицательный результат теста на Covid-19 не отменяет обязательного карантина и не сокращает его продолжительность. За несоблюдение этого правила предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 10 000 швейцарских франков. Категории лиц, освобожденных от обязательного карантина, перечислены в статье 4 Постановления о мерах, принятых в сфере международных пассажирских перевозок.

Иммунитет женевцев

Согласно исследованию Женевского университета (UNIGE) и Женевского университетского госпиталя (HUG), антитела к новому коронавирусу имеют, по состоянию на 12 декабря, 22% жителей кантона. Напомним, что в апреле этот показатель составлял 6%, а в июне – 11%. Несмотря на то, что за шесть последних месяцев количество переболевших Covid-19 людей удвоилось, этого все равно недостаточно для достижения так называемого «коллективного иммунитета». Любопытно, что меньше всего контактировали с вирусом дети до шести лет и люди старше 65 лет, а наибольшему воздействию вируса подверглись молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Так, антитела имеют 28% представителей возрастной группы от 18 до 25 лет и 27% людей в возрасте от 25 до 35 лет.

COVID-2019 Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье. Перейти на страницу досье

Добавим, что в четверг федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) опубликовало стратегию национальной вакцинации. Как уже сообщалось ранее, приоритет будет отдаваться людям из «группы риска», т.е. пожилым и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. А во вторую очередь прививку получат медицинские работники и те, кто живут вместе с относящимися к «группе риска» людьми. Вакцинация против Covid-19 будет необязательной и бесплатной: расходы будут покрываться Конфедерацией, кантонами и системой обязательного медицинского страхования.