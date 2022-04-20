Автор: Заррина Салимова, Берн, 20. 04. 2022.
Вакцина на основе белка рекомендована людям старше 18 лет, которые не хотят или не могут привиться мРНК-вакцинами. Эта рекомендация, впрочем, не распространяется на беременных женщин и лиц с ослабленным иммунитетом, которым советуют использовать исключительно препараты компаний Moderna и Pfizer.|
Le vaccin à base de protéines est recommandé aux personnes dès 18 ans qui ne peuvent pas recevoir de vaccins à ARNm pour des raisons médicales ou qui refusent ces produits. Cette recommandation ne s’applique pas aux femmes enceintes et aux personnes immunodéficientes, auxquelles il est conseillé de recourir exclusivement aux produits de Moderna et de Pfizer.
Препарат Nuvaxovid от американской компании Novavax стал четвертой авторизованной в Швейцарии вакциной против коронавируса. Соответствующее разрешение было выдано швейцарским органом контроля за лекарственными средствами Swissmedic 13 апреля.
В отличие от мРНК-вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna, а также векторной вакцины от Johnson & Johnson, принцип действия Nuvaxovid основан на другой технологии. Эта белковая вакцина содержит незаразный структурный компонент вируса Sars-CoV-2, который вызывает защитную реакцию при контакте с иммунными клетками организма. Человеческий организм распознает белок как чужеродный элемент и вырабатывает антитела. Вакцина также включает комплекс веществ для усиления иммунного ответа (адъювант).
Согдасно Swissmedic, уровень защиты при использовании Nuvaxovid составляет 90% примерно через семь дней после введения второй дозы. Это, впрочем, относится к заражению ранними вариантами вируса: эффективность и продолжительность защиты от вариантов Дельта и Омикрон гарантированы лишь частично. Напомним, что защитное действие нынешних препаратов может ослабевать при постоянных вирусных мутациях, как это показал пример с вариантом Омикрон. Существующие в настоящее время вакцины против коронавируса направлены на белок шипа вируса, но именно этот белок постоянно изменяется. Неизвестно, удастся ли ученым в будущем создать универсальный препарат, который мог бы формировать иммунный ответ, остающийся эффективным даже при определенных отклонениях в структуре вируса.
Федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) и федеральная комиссия по вакцинации (CFV) рекомендуют Nuvaxovid людям старше 18 лет, которые не могут быть привиты мРНК-вакцинами по медицинским показаниям или не хотят их использовать. Эта рекомендация не распространяется на беременных женщин и лиц с ослабленным иммунитетом, которым следует вакцинироваться исключительно препаратами Moderna и Pfizer. Кроме того, мРНК-вакцины, которые считаются безопасными и эффективными, рекомендованы детям старше пяти лет. Nuvaxovid нужно вводить двукратно с минимальным интервалом в три недели. Ранее препарат был одобрен Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).
Вакцина может храниться до девяти месяцев в обычном холодильнике, что является большим логистическим преимуществом. В общей сложности 102 000 доз должны поступить в Швейцарию во втором квартале 2022 года. Армейская аптека распределит их по кантонам, которые отвечают за организацию вакцинации. Как и в случае с другими вакцинами, срок действия выданного Swissmedic разрешения составляет два года.
Добавим, что в швейцарском приложении COVID Certificate App появилась новая функция. В разделе «Срок действия для поездки» можно проверить, будет ли ваш сертификат действителен на момент въезда в страну назначения, для чего нужно выбрать страну и дату въезда. Но учтите, что правила могут меняться, поэтому уточните актуальную информацию незадолго до поездки. Также обратите внимание на то, что в приложении могут быть выбраны не все регионы, так как швейцарский сертификат о вакцинации признается не во всем мире.
Любопытно, что пандемия привела к всплеску рождаемости в Швейцарии: в прошлом году родилось больше детей, чем когда-либо за последние почти 50 лет. Так, согласно предварительной демографической статистике, в 2021 году на свет появились 89 000 малышей – это исторический максимум с 1972 года. Большинство родились в период с апреля по июль 2020-го и с ноября 2020-го по март 2021-го.
«Прощай, оружие!» Хемингуэя, или можно ли скрыться от войны в ШвейцарииВ кризисные моменты, когда мир переворачивается с ног на голову, а читать новости нет сил, многим помогает обращение к качественной, проверенной временем литературе. Надеемся, поможет и вам.
Швейцарская армия разорвала связи с российскойПосле начала войны в Украине швейцарские вооруженные силы полностью прекратили сотрудничество с Россией.
Чужие среди своих?Продолжающаяся на Украине война неминуемо ведет к раздору в обществе в целом, включая русскоязычную общину Швейцарии.
Чужие среди своих?Продолжающаяся на Украине война неминуемо ведет к раздору в обществе в целом, включая русскоязычную общину Швейцарии.
Когда работа не совместима с декретным отпускомФедеральный трибунал Швейцарии вынес решение, которое шокировало самих швейцарских парламентариев. Правда, кажется, только женщин среди них.
Швейцарские подставные люди российского олигархаНовое расследование Tages-Anzeiger проливает свет на финансовые схемы, которые могли использоваться люцернским финансистом Александром Штудхальтером для перемещения активов Сулеймана Керимова.
Добавить комментарий