Препарат Nuvaxovid от американской компании Novavax стал четвертой авторизованной в Швейцарии вакциной против коронавируса. Соответствующее разрешение было выдано швейцарским органом контроля за лекарственными средствами Swissmedic 13 апреля.

В отличие от мРНК-вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna, а также векторной вакцины от Johnson & Johnson, принцип действия Nuvaxovid основан на другой технологии. Эта белковая вакцина содержит незаразный структурный компонент вируса Sars-CoV-2, который вызывает защитную реакцию при контакте с иммунными клетками организма. Человеческий организм распознает белок как чужеродный элемент и вырабатывает антитела. Вакцина также включает комплекс веществ для усиления иммунного ответа (адъювант).

Согдасно Swissmedic, уровень защиты при использовании Nuvaxovid составляет 90% примерно через семь дней после введения второй дозы. Это, впрочем, относится к заражению ранними вариантами вируса: эффективность и продолжительность защиты от вариантов Дельта и Омикрон гарантированы лишь частично. Напомним, что защитное действие нынешних препаратов может ослабевать при постоянных вирусных мутациях, как это показал пример с вариантом Омикрон. Существующие в настоящее время вакцины против коронавируса направлены на белок шипа вируса, но именно этот белок постоянно изменяется. Неизвестно, удастся ли ученым в будущем создать универсальный препарат, который мог бы формировать иммунный ответ, остающийся эффективным даже при определенных отклонениях в структуре вируса.

Федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) и федеральная комиссия по вакцинации (CFV) рекомендуют Nuvaxovid людям старше 18 лет, которые не могут быть привиты мРНК-вакцинами по медицинским показаниям или не хотят их использовать. Эта рекомендация не распространяется на беременных женщин и лиц с ослабленным иммунитетом, которым следует вакцинироваться исключительно препаратами Moderna и Pfizer. Кроме того, мРНК-вакцины, которые считаются безопасными и эффективными, рекомендованы детям старше пяти лет. Nuvaxovid нужно вводить двукратно с минимальным интервалом в три недели. Ранее препарат был одобрен Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Вакцина может храниться до девяти месяцев в обычном холодильнике, что является большим логистическим преимуществом. В общей сложности 102 000 доз должны поступить в Швейцарию во втором квартале 2022 года. Армейская аптека распределит их по кантонам, которые отвечают за организацию вакцинации. Как и в случае с другими вакцинами, срок действия выданного Swissmedic разрешения составляет два года.

Добавим, что в швейцарском приложении COVID Certificate App появилась новая функция. В разделе «Срок действия для поездки» можно проверить, будет ли ваш сертификат действителен на момент въезда в страну назначения, для чего нужно выбрать страну и дату въезда. Но учтите, что правила могут меняться, поэтому уточните актуальную информацию незадолго до поездки. Также обратите внимание на то, что в приложении могут быть выбраны не все регионы, так как швейцарский сертификат о вакцинации признается не во всем мире.

Любопытно, что пандемия привела к всплеску рождаемости в Швейцарии: в прошлом году родилось больше детей, чем когда-либо за последние почти 50 лет. Так, согласно предварительной демографической статистике, в 2021 году на свет появились 89 000 малышей – это исторический максимум с 1972 года. Большинство родились в период с апреля по июль 2020-го и с ноября 2020-го по март 2021-го.