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вторник, 14 апреля 2020 года   

Covid-19: 280 новых случаев за сутки|Covid-19: 280 cas en supplémentaires en un jour

Автор: Заррина Салимова, Берн, 14. 04. 2020. Просмотров: 88

Запуск фонтана у Федерального дворца отложен из-за эпидемии. Фото: Nashagazeta.ch

Хорошая новость - в Швейцарии за пасхальные выходные было зарегистрировано меньше новых случаев заражения Covid-19, чем в предыдущие дни. В общей сложности на сегодняшний день коронавирусом заразились 25 580 человек, сообщает Федеральный департамент здравоохранения (OFSP).

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Uen bonne nouvelle - la Suisse a enregistré moins de cas de contaminations au coronavirus pendant le week-end pascal. Le pays compte désormais 25 580 personnes testées positives, selon l’OFSP.

В Китае регистрируется все больше "завезенных" случаев заражения, но в других странах в течение нескольких дней наблюдаются признаки замедления эпидемии. Так, в США показатели смертности снижаются второй день подряд. В Италии было зафиксировано наименьшее за три недели число смертельных случаев. Во Франции четвертый день подряд уменьшается количество пациентов в реанимации. Власти Испании приняли решение о частичном возобновлении работы жизненно важных предприятий. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, впрочем, рекомендует пока не бронировать летние поездки. «Я советую подождать с такими планами. В настоящее время никто не может дать точные прогнозы на июль и август», - заявила она в интервью Bild am Sonntag. О ситуации в Швейцарии читайте в нашей хронике.

280 новых случаев за 24 часа

Количество ежедневно регистрируемых в Швейцарии случаев заражения Covid-19 продолжает снижаться. 11 апреля власти зафиксировали 592 новых случая инфицирования коронавирусом, 12-го – 400, а 13-го – 280. Уменьшение, впрочем, может быть связано с еженедельными колебаниями: как правило, в выходные дни регистрируется меньшее количество заболевших, а о ситуации после пасхальных праздников можно будет судить не раньше, чем к концу недели.

В общей сложности, к 13 апреля, согласно бюллетеню OFSP, в Швейцарии и Лихтенштейне коронавирусная инфекция была подтверждена у 25 580 человек. Добавим, что речь идет не об общем числе заболевших, а только о тех, кто прошел тест на коронавирус. К кантонам с наибольшей плотностью заражения относятся Женева (828,5 случаев на 100 000 человек), Тичино (816,2), Во (605,5) и Базель-городской (525,2).

Напомним, что данные на сайтах OFSP и кантонов могут отличаться: бюллетень OFSP выходит раз в день, как правило, не ранее 13.00, и основан на информации, предоставленной до утра того же дня лабораториями, врачами и госпиталями в рамках обязательной отчетности. Статистику в режиме реального времени, основанную на кантональных коммюнике, можно найти, например, на сайте Tribune de Genève или на платформе corona-data.ch.

Только в двух кантонах нет смертельных случаев

По состоянию на 13 апреля, в Швейцарии скончались 885 человек, у которых был подтвержден коронавирус. Речь идет о 539 мужчинах (61%) и 345 женщинах (39%). Средний возраст скончавшихся составил 84 года; абсолютное большинство из них имели по крайней мере одно сопутствующее заболевание: повышенное артериальное давление (у 64% умерших), сердечно-сосудистые заболевания (55%) или сахарный диабет (27%).

Согласно информации, опубликованной на агрегирующем данные кантонов сайте corona-data.ch, от вызванных Covid-19 осложнений в Конфедерации скончались более 1130 человек.

13 апреля о первой смерти от коронавируса сообщили власти кантона Нидвальден. Речь идет о 81-летней женщине, имевшей хронические заболевания. На настоящий момент только в двух кантонах Конфедерации – в Обвальдене и Аппенцелле-Иннерродене – не было зафиксировано ни одного смертельного случая от Covid-19.

Covid-19 в 10 раз смертельнее «свиного гриппа»

Новая коронавирусная инфекция была обнаружена в двух сотнях стран и унесла жизни около 118 000 человек во всем мире. По словам, главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса, новый коронавирус намного опаснее «свиного гриппа». «Данные, собранные в ряде стран, дают нам более четкое представление об этом вирусе, о том, как он ведет себя, как его остановить. Мы знаем, что Covid-19 быстро распространяется, и мы знаем, что это заболевание смертельно: в десять раз смертельнее, чем вирус, вызвавший пандемию гриппа в 2009 году», - заявил Гебрейесус на состоявшейся вчера в Женеве пресс-конференции. Напомним, что вспышка гриппа в 2009-м была спровоцирована вирусом H1N1.

Лишний вес как фактор риска

83 из 101 пациента, заболевшего новым коронавирусом и поступившего в отделение интенсивной терапии Женевского университетского госпиталя (HUG), имеют избыточный вес или ожирение, сообщает RTS. Кроме того, две трети интубированных пациентов, находящихся в настоящее время в интенсивной терапии в Университетском госпитальном центре кантона Во (CHUV), страдают ожирением. Избыточный вес приводит к развитию гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, диабету, а также повышает риск развития венозного тромбоза и тромбоэмболии легочной артерии. Именно поэтому люди, страдающие ожирением, должны строго соблюдать карантин и стараться избегать заражения вирусом. Добавим, что, по информации RTS, 42% населения Швейцарии имеют лишний вес, а 11% – ожирение.

Двигайтесь!

OFSP призывает оставаться активными даже дома. Регулярная физическая активность приносит пользу: укрепляет организм и иммунную систему, поднимает настроение, помогает уменьшить стресс и чувство тревоги. Минздрав Швейцарии, в частности, рекомендует тем, кто работает из дома, регулярно вставать из-за стола, делать гимнастику и растяжку. Для силовых тренировок можно использовать подручные предметы, например, бутылки с водой, нагруженные рюкзаки или тяжелые книги. Танцуйте под любимую музыку, играйте в бадминтон или настольный теннис в своем саду, поднимайтесь по лестнице пешком, а не на лифте, прыгайте на скакалке, если позволяют суставы. Полный список рекомендаций по активному образу жизни можно найти на сайте OFSP.

«Мистер Корона» отметил 65-летие

Еще в конце марта было объявлено о том, что Даниэль Кох выходит на пенсию: он уже покинул пост главы отделения инфекционных заболеваний OFSP, который он занимал с 2008 года, но до конца эпидемии продолжит представлять Минздрав во время брифингов.

Вчера в швейцарских СМИ появились публикации в духе «Даниэль Кох теперь входит в группу риска». Подобные сообщения связаны не с тем, что «мистер Корона» чем-то серьезно болен, а с тем, что 13 апреля ему исполнилось 65 лет. «Я не думаю, что вирус обращает внимание на мой возраст. Как и ранее, я продолжаю следовать правилам гигиены», - отметил Кох в интервью Blick и добавил, что самое трудное для него сейчас – это не видеть и не обнимать своего внука.

Слава, к которой Кох никогда не стремился, настигла его внезапно: вряд ли до начала эпидемии кто-то из швейцарцев вообще задумывался о том, как зовут главного инфекциониста страны. Бритая голова, выглядывающая из мешковатого пиджака тощая шея с повязанным на ней нелепым галстуком, тихий монотонный голос – Кох стал лицом борьбы с коронавирусом и звездой социальных сетей, затмив и главу Минздрава, и министра здравоохранения Алена Берсе.

В отличие от политиков, которые любое публичное выступление используют как шанс повысить свою популярность, Кох к свалившемуся на него медийному вниманию отнесся спокойно и с юмором, чем завоевал доверие населения и уважение журналистов. Даниэль Кох присутствует на каждом брифинге, т.е. дает буквально две-три пресс-конференции в неделю. Добавим, что большинство вопросов журналисты адресуют именно Коху, и он не устает обстоятельно им отвечать. Он спокойно реагирует на критику и готов признавать неправоту. «Я не претендую на то, что все делаю правильно. Я тоже буду делать ошибки», - сказал Кох в начале коронакризиса в одном из интервью.

Даниэль Кох родился в семье врачей, вырос в Виспе, изучал медицину в Бернском университете, работал ассистентом гинеколога в Вале, а затем сменил устроенную и комфортную жизнь в благополучной стране на работу в зонах конфликта. Более 14 лет он проработал врачом в Международном Комитете Красного Креста, побывав в Сальвадоре, Уганде, Южной Африке, став свидетелем гражданской войны в Сьерра-Леоне.

В свободное от работы время Кох активно занимается спортом. Он практикует каникросс со своими собаками Акира и Бунчи, может преодолеть расстояние в 20 километров менее чем за сто минут, а в прошлом году он даже выиграл титул чемпиона Европы по этой дисциплине, уточняет Tribune de Genève. Женевское издание, к слову, с удивлением отмечает, что Кох – один из немногих людей, о которых с восхищением и одобрением отзываются как коллеги, так и представители самых разных политических партий.

От редакции: все наши материалы о Covid-19 собраны в специальном досье.

 

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