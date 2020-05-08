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пятница, 8 мая 2020 года   

Covid-19: снова в школу?|Covid-19: le retour à l’école?

Автор: Заррина Салимова, Берн, 8. 05. 2020. Просмотров: 443

Через пару дней эти плакаты потеряют актуальность, так как на работу выйдут тысячи людей. Фото: Nashagazeta.ch

Возобновление работы школ 11 мая вызывает сомнения у некоторых родителей, которые не хотят отправлять своих детей на учебу, опасаясь возможности заражения коронавирусом.

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La réouverture des écoles le 11 mai suscite des interrogations auprès de certains parents qui ne veulent pas envoyer leurs enfants en classe par crainte du coronavirus.

Второй месяц карантина в Швейцарии подходит к концу. В понедельник возобновится работа магазинов, ресторанов, школ, музеев и фитнес-центров, однако, решение правительства ускорить возвращение к нормальной жизни поддерживают не все.

Снова в школу?

В понедельник снова начнутся занятия в швейцарских школах, но не все родители готовы отпускать своих детей на учебу, и их опасения можно понять. Сначала все говорили, что вирус очень опасен; потом сказали, что дети им не заболевают, поэтому школы закрывать не будут; через две недели школы все-таки закрыли; теперь их вдруг открывают, несмотря на недавно появившиеся исследования, согласно которым дети и взрослые болеют коронавирусом в одинаковой степени и имеют похожую вирусную нагрузку. Противоречивая информация, отсутствие точных данных и недостаток знаний о Covid-19 порождают вопросы, сомнения и страхи, поэтому неудивительно, что многие родители предпочитают не рисковать и не верить слепо властям, заявляющим, что эпидемии среди школьников не будет. Свое мнение по этому вопросу вы можете выразить, приняв участие в нашем опросе.

Одна из водуазских школ, как сообщает газета 24 heures, тщательно готовится к возвращению учеников. Из классов убраны все предметы из ткани, от ковров и диванов до мягких игрушек. На подъезде к школе установлены объявления: родителей просят оставаться в машине и не входить на школьный двор. На пришкольной территории нанесена разметка и указаны места, где ученики должны будут ждать учителей. Учебный день начнется с того, что дети группами зайдут в здание и будут мыть руки – им объяснят, как это нужно делать правильно.

Что ждет родителей, которые отказываются отправлять детей в школу, хотя никто из членов их семьи не входит в группу риска? Власти некоторых кантонов обещают проявить гибкость и сначала свяжутся с родителями, чтобы провести с ними беседу, а затем будут действовать по обстоятельствам. Глава отдела образования кантона Женева Анн Эмери-Торасэнта напомнила в интервью RTS, что формально детей можно заставить ходить в школу, потому что школьное образование является обязательным. Женевские власти, тем не менее, решили быть гибкими и стараться вести диалог с семьями. Добавим, что в кантонах Вале и Юра родители, не пускающие детей в школу, могут получить штраф.

Что нового ученые узнали о вирусе?

Над изучением SARS-CoV-2 работают ученые всего мира, и каждый день в сети появляются сотни научных публикаций на эту тему. Так, французские исследователи установили, что вирус циркулировал во Франции еще в конце декабря, т.е. за месяц до подтверждения первых случаев заболевания. Чтобы установить точную дату, врачи заново проанализировали мазки пациентов, госпитализированных с пневмонией со 2 декабря по 16 января. Тогда эти пробы были взяты с целью обнаружения возможных патогенов, но тестов на коронавирус еще не было, а сейчас врачи смогли провести ретроспективный анализ именно на SARS-CoV-2 и обнаружили вирус у одного из пациентов. Это значит, что вирус распространялся среди людей задолго до появления первой волны эпидемии. Напомним, что Пекин проинформировал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в Ухани 31 декабря, в то время как первые случаи были зафиксированы 8 декабря, уточняет ATS.

К любопытным выводам пришли и ученые Национальной лаборатории Лос-Альмос (США), опубликовавшие препринт своего исследования на прошлой неделе. Они изучили различные мутации в одном из белков вируса и установили, что появилась более заразная форма нового коронавируса. Другие исследователи с ними, впрочем, не согласны и считают, что вирус постоянно мутирует, но не так быстро, как другие РНК-вирусы. К тому же, на данном этапе нет доказательств того, что мутации SARS-CoV-2 повлияли на его вирулентность и привели к появлению более агрессивных штаммов.

Еще одно важное наблюдение касается процесса выздоровления от Covid-19. Многие врачи отмечают, что даже у тех, кто перенес инфекцию в легкой форме, т.е. не нуждался в госпитализации, период восстановления может затянуться. Одышка, потеря обоняния или вкуса, усталость, боли в мышцах, раздражающий сухой кашель и другие симптомы могут сохраняться в течение нескольких недель.

Ни одного летального исхода в кантоне Аппенцель-Инерроден

Тем временем, число ежедневно регистрируемых заболеваний Covid-19 в Швейцарии слегка выросло. Вчера власти сообщили о 66 новых случаях заражения и 16 смертельных исходах. Всего с начала эпидемии коронавирусом заразились 30 126 человек, 1518 из них скончались.

При этом кантон Аппенцель-Инерроден, в котором заболели только 25 человек и не было зарегистрировано ни одного смертельного случая, стал, по меткому определению RTS, символом «Коронаграбен», т.е. воображаемой границы между Романдией, которая в значительно большей степени пострадала от эпидемии, и немецкоязычной частью Швейцарии, где ситуация была менее напряженной.

Феномен Аппенцеля-Инерродена объясняется несколькими причинами. Во-первых, это малонаселенный кантон, а вирус, как известно, быстрее распространяется в регионах с высокой плотностью населения. Во-вторых, он не имеет границ с другими странами. В-третьих, власти тщательно отслеживали контакты заболевших и оставались с ними на связи каждый день в течение карантинного периода, спрашивая, не появились ли у них кашель, насморк, температура, затрудненное дыхание или другие симптомы. В результате, в Аппенцеле-Инерродене быстро удалось взять эпидемию под контроль – в течение месяца там был зарегистрирован только один новый случай заражения. Жители кантона, впрочем, шутят, что от эпидемии их защитил сыр Аппенцеллер, сильный и довольно специфический аромат которого просто отпугнул все вирусы.

Швейцарцы не поддерживают стратегию выхода из карантина

Согласно опросу, проведенному институтом Sotomo по заказу медиахолдинга SSR, только 36% респондентов поддерживают установленный Федеральным советом план выхода из карантина. 42% опрошенных считают, что правительство слишком спешит, а 23%, наоборот, думают, что власти слишком осторожничают. При этом, респонденты придерживаются полярных мнений относительно ослабления мер в разных областях. Так, многие хотели бы быстрее открыть рестораны (23%) и школы (22%), но еще больше респондентов предпочли бы поступить иначе: 37% опрошенных считают поспешным возобновление работы ресторанов, а 26% – школ.

Любопытно, что с течением времени швейцарцы все больше обеспокоены состоянием экономики. Так, 77% опрошенных считают ситуацию в больницах хорошей или очень хорошей. Для сравнения: в мартовском опросе такого мнения придерживались только 30%. В то же время 57% респондентов оценивают экономическую ситуацию как плохую или очень плохую – это в два раза больше, чем шесть недель назад.

Добавим, что уровень безработицы в Швейцарии вырос за один месяц с 2,9% до 3,3%, а к концу года, по прогнозам Государственного секретариата по экономике (Seco), он может превысить 4%.

От редакции: все наши материалы о Covid-19 вы найдете в специальном досье.

 

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