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среда, 6 мая 2020 года   

Значительная часть ресторанов в Швейцарии откроется 11 мая. Собираетесь ли вы отправиться в ресторан на следующей неделе?

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