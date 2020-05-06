Значительная часть ресторанов в Швейцарии откроется 11 мая. Собираетесь ли вы отправиться в ресторан на следующей неделе?

Covid-19: возвращение к (почти) нормальной жизни через 10 днейФедеральный совет принял решение о дальнейшем ослаблении ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом. В частности, с 11 мая откроются магазины, рестораны, рынки, музеи и библиотеки, а также общеобразовательные школы.
На полпути от самоизоляции к свободеПервый этап выхода из чрезвычайного положения начался в Швейцарии 27 апреля, практически полная отмена ограничений ожидается 11 мая. А между тем…
Covid-19: на каких условиях откроются школы?Школы должны разработать специальные планы возобновления работы, которые включают меры по защите детей и учителей.
Covid-19: cессия парламента в необычных условияхС 4 по 7 мая обе палаты швейцарского парламента, Национальный совет и Совет кантонов, проводят внеочередную сессию, посвященную исключительно коронавирусу.
На полпути от самоизоляции к свободеПервый этап выхода из чрезвычайного положения начался в Швейцарии 27 апреля, практически полная отмена ограничений ожидается 11 мая. А между тем…
Covid-19: эпидемия в Швейцарии идет на спадКривую заболеваемости коронавирусом в Швейцарии, видимо, удалось сгладить: во вторник Федеральный департамент здравоохранения (OFSP) сообщил только о 28 новых случаях заражения и шести летальных исходах.