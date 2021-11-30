Covid-19: Швейцария готовится встретить вариант Омикрон

Буквально за выходные дни пандемия вышла на новый виток развития: появление нового варианта коронавируса, получившего название Омикрон, вызывает серьезные опасения эпидемиологов и заставляет многие страны снова ужесточать меры. Швейцария не стала исключением.

Более миллиона инфекций с начала пандемии

С пятницы до утра понедельника федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) зафиксировало 19 402 новых случая заболевания коронавирусом, 155 госпитализаций и 35 летальных исходов. Таким образом, пандемия поставила в Конфедерации очередной рекорд: с начала обнаружения первого заражения в Швейцарии была лабораторно подтверждена 1 001 561 инфекция, а общее число жертв коронавируса составило 11 069 человек. За последние 14 дней зафиксировано 989,09 новых случаев на 100 000 жителей. Коэффициент репродукции вируса, рассчитываемый с задержкой около десяти дней, увеличился до 1,26. Пациенты с Covid-19 занимают 25,4% имеющихся мест в отделениях интенсивной терапии, заполняемость которых составляет 77,2%. Кроме того, 43 324 заболевших человека находятся в изоляции, а 29 387 контактировавших с ними лиц помещены в карантин.

Стоит ли ждать ужесточения противоэпидемических мер? Президент Ассоциации кантональных врачей Рудольф Хаури заявил в ходе состоявшегося в понедельник брифинга, что без более строгих мер в кантонах вряд ли удастся замедлить текущую динамику. Руководительница рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Таня Стадлер подчеркнула в свою очередь, что сейчас не лучшее время для проведения больших вечеринок. «Людей нельзя убаюкивать ложным чувством безопасности в их личной жизни, и каждый человек призван максимально ограничить контакты», - сказала она.

Бустерная вакцинация для всех

Минздрав (OFSP/BAG) и федеральная комиссия по вакцинации (CFV) объявили в пятницу, что они рекомендуют провести ревакцинацию всего населения старше 16 лет. Напомним, что ранее эта рекомендация была адресована только людям старше 65 лет, а также тем, кто входит в группу риска.

Как отмечается в официальном коммюнике, у людей моложе 65 лет, согласно имеющимся научным данным, защита от заражения и легкой формы заболевания ослабевает через шесть месяцев после вакцинации. Таким образом, они могут передавать вирус, хотя и в гораздо меньшей степени, чем невакцинированные. Бустерная прививка должна усилить индивидуальную защиту от инфекции и одновременно максимально сдержать передачу и распространение вируса в нынешней эпидемиологической ситуации.

Ревакцинацию следует проводить не ранее чем через шесть месяцев после введения второй дозы. Для людей в возрасте до 30 лет рекомендуется вакцина Pfizer, независимо от того, какой препарат использовался для основной иммунизации. Напомним, что ранее подобную рекомендацию выпустили многие другие страны в связи с риском (хотя и крайне низким) развития миокардита у молодых людей после вакцинации препаратом Moderna.

Во время прошедшего в понедельник брифинга представители швейцарской сферы здравоохранения вновь подчеркнули важность бустерной вакцинации: новая прививка создаст гораздо больше антител, которые, в принципе, помогут бороться и с новым вариантом.

Что известно о варианте Омикрон?

Впервые новая мутация B.1.1.529 (Омикрон) была обнаружена в текущим месяце в Ботсване, а затем и в Южной Африке, где она привела к резкому увеличению заболеваемости в провинции Гаутенг в том же месяце. Омикрон уже был подтвержден в некоторых европейских странах. В Швейцарии, возможно, также обнаружен первый случай. Речь идет о человеке, который вернулся из Южной Африки около недели назад, сообщает OFSP/BAG. Результаты секвенирования образца станут известны в ближайшие дни.

Вариант B.1.1.529 вызывает беспокойство, поскольку имеет больше мутаций, чем другие варианты. В частности, в белке spike, с помощью которого вирус связывается с клетками, существует 32 мутации. Ученые связывают некоторые из них с более высокой контагиозностью: предполагается, что Омикрон передается легче, чем Дельта, которая, по оценкам экспертов, останется доминирующей в Швейцарии до Рождества. Другие мутации, предположительно, обладают способностью подрывать иммунный ответ, то есть «обходить» иммунитет.

По словам вирусолога и члена рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Дидье Троно, нас ждет долгая борьба. «Вирус распространен по всему миру. Все люди, не привитые или не получившие иммунитет от инфекции, – а мы знаем, что инфекция, протекающая без особых симптомов, дает не очень длительный и не очень сильный иммунитет – служат резервуаром, в котором вирус может размножаться и делать некоторые причудливые вещи, если можно так выразиться, т.е. развивать мутации, которые, возможно, придадут ему новые свойства», - отметил он в интервью RTS. По его мнению, эту пандемию нельзя недооценивать. «Мы имеем чрезвычайно важную глобальную проблему, от которой нас может защитить только вакцинация или заражение. Но, как мы знаем, в последнем случае последствия могут быть чрезвычайно серьезными, вплоть до летального исхода», - заявил Троно.

В целом, данных пока слишком мало, чтобы с уверенностью сказать, насколько опасен и заразен Омикрон. Неизвестно также, будут ли существующие вакцины менее эффективными против нового варианта. Учитывая неопределенность ситуации, власти многих стран действуют на опережение, вводя новые ограничения.

Новый «красный список»

В связи с распространением вызывающего опасения варианта коронавируса Швейцария ужесточила требования к въезду в страну, опубликовав новый «карантинный список». Обращаем внимание читаталей на то, что перечень обновляется буквально ежедневно. На момент публикации статьи в нем фигурировали Австралия, Ангола, Бельгия, Ботсвана, Великобритания, Гонконг, Дания, Египет, Замбия, Зимбабве, Израиль, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, Нидерланды, Чехия, Эсватини, ЮАР.

Лица старше 16 лет, прибывающие в Швейцарию из этих стран или территорий, должны представить отрицательный результат ПЦР-исследования или экспресс-теста на антиген. Путешественники, в том числе и дети, должны заполнить въездную форму и отправиться на десятидневный карантин, при этом необходимо немедленно связаться с кантональными властями. Кроме того, следует повторить тест между четвертым и седьмым днем пребывания в Швейцарии и сообщить результаты кантональным властям. Эти требования относятся также к вакцинированным и перенесшим инфекцию.

Полеты из Ботсваны, Эсватини, Лесото, Мозамбика, Намибии, Южной Африки и Зимбабве в Конфедерацию запрещены на неопределенный срок.