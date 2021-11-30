Covid-19: Швейцария готовится встретить вариант Омикрон

Автор: Заррина Салимова, Берн, 30. 11. 2021.
Около 20 000 инфекций за 72 часа, бустерная вакцинация для всех, ужесточение условий въезда, новые страны в «карантинном списке» и вызывающий опасения вариант Омикрон – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Швейцарии.|
Près de 20 000 cas de coronavirus en 72 heures, la vaccination de rappel pour tous, le durcissement des conditions d’entrée, de nouveaux pays sur la liste rouge et le variant Omicron – nous continuons à suivre l’évolution de l’épidémie en Suisse.
Буквально за выходные дни пандемия вышла на новый виток развития: появление нового варианта коронавируса, получившего название Омикрон, вызывает серьезные опасения эпидемиологов и заставляет многие страны снова ужесточать меры. Швейцария не стала исключением.
Более миллиона инфекций с начала пандемии
С пятницы до утра понедельника федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) зафиксировало 19 402 новых случая заболевания коронавирусом, 155 госпитализаций и 35 летальных исходов. Таким образом, пандемия поставила в Конфедерации очередной рекорд: с начала обнаружения первого заражения в Швейцарии была лабораторно подтверждена 1 001 561 инфекция, а общее число жертв коронавируса составило 11 069 человек. За последние 14 дней зафиксировано 989,09 новых случаев на 100 000 жителей. Коэффициент репродукции вируса, рассчитываемый с задержкой около десяти дней, увеличился до 1,26. Пациенты с Covid-19 занимают 25,4% имеющихся мест в отделениях интенсивной терапии, заполняемость которых составляет 77,2%. Кроме того, 43 324 заболевших человека находятся в изоляции, а 29 387 контактировавших с ними лиц помещены в карантин.
Стоит ли ждать ужесточения противоэпидемических мер? Президент Ассоциации кантональных врачей Рудольф Хаури заявил в ходе состоявшегося в понедельник брифинга, что без более строгих мер в кантонах вряд ли удастся замедлить текущую динамику. Руководительница рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Таня Стадлер подчеркнула в свою очередь, что сейчас не лучшее время для проведения больших вечеринок. «Людей нельзя убаюкивать ложным чувством безопасности в их личной жизни, и каждый человек призван максимально ограничить контакты», - сказала она.
Бустерная вакцинация для всех
Минздрав (OFSP/BAG) и федеральная комиссия по вакцинации (CFV) объявили в пятницу, что они рекомендуют провести ревакцинацию всего населения старше 16 лет. Напомним, что ранее эта рекомендация была адресована только людям старше 65 лет, а также тем, кто входит в группу риска.
Как отмечается в официальном коммюнике, у людей моложе 65 лет, согласно имеющимся научным данным, защита от заражения и легкой формы заболевания ослабевает через шесть месяцев после вакцинации. Таким образом, они могут передавать вирус, хотя и в гораздо меньшей степени, чем невакцинированные. Бустерная прививка должна усилить индивидуальную защиту от инфекции и одновременно максимально сдержать передачу и распространение вируса в нынешней эпидемиологической ситуации.
Ревакцинацию следует проводить не ранее чем через шесть месяцев после введения второй дозы. Для людей в возрасте до 30 лет рекомендуется вакцина Pfizer, независимо от того, какой препарат использовался для основной иммунизации. Напомним, что ранее подобную рекомендацию выпустили многие другие страны в связи с риском (хотя и крайне низким) развития миокардита у молодых людей после вакцинации препаратом Moderna.
Во время прошедшего в понедельник брифинга представители швейцарской сферы здравоохранения вновь подчеркнули важность бустерной вакцинации: новая прививка создаст гораздо больше антител, которые, в принципе, помогут бороться и с новым вариантом.
Что известно о варианте Омикрон?
Впервые новая мутация B.1.1.529 (Омикрон) была обнаружена в текущим месяце в Ботсване, а затем и в Южной Африке, где она привела к резкому увеличению заболеваемости в провинции Гаутенг в том же месяце. Омикрон уже был подтвержден в некоторых европейских странах. В Швейцарии, возможно, также обнаружен первый случай. Речь идет о человеке, который вернулся из Южной Африки около недели назад, сообщает OFSP/BAG. Результаты секвенирования образца станут известны в ближайшие дни.
Вариант B.1.1.529 вызывает беспокойство, поскольку имеет больше мутаций, чем другие варианты. В частности, в белке spike, с помощью которого вирус связывается с клетками, существует 32 мутации. Ученые связывают некоторые из них с более высокой контагиозностью: предполагается, что Омикрон передается легче, чем Дельта, которая, по оценкам экспертов, останется доминирующей в Швейцарии до Рождества. Другие мутации, предположительно, обладают способностью подрывать иммунный ответ, то есть «обходить» иммунитет.
По словам вирусолога и члена рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Дидье Троно, нас ждет долгая борьба. «Вирус распространен по всему миру. Все люди, не привитые или не получившие иммунитет от инфекции, – а мы знаем, что инфекция, протекающая без особых симптомов, дает не очень длительный и не очень сильный иммунитет – служат резервуаром, в котором вирус может размножаться и делать некоторые причудливые вещи, если можно так выразиться, т.е. развивать мутации, которые, возможно, придадут ему новые свойства», - отметил он в интервью RTS. По его мнению, эту пандемию нельзя недооценивать. «Мы имеем чрезвычайно важную глобальную проблему, от которой нас может защитить только вакцинация или заражение. Но, как мы знаем, в последнем случае последствия могут быть чрезвычайно серьезными, вплоть до летального исхода», - заявил Троно.
В целом, данных пока слишком мало, чтобы с уверенностью сказать, насколько опасен и заразен Омикрон. Неизвестно также, будут ли существующие вакцины менее эффективными против нового варианта. Учитывая неопределенность ситуации, власти многих стран действуют на опережение, вводя новые ограничения.
Новый «красный список»
В связи с распространением вызывающего опасения варианта коронавируса Швейцария ужесточила требования к въезду в страну, опубликовав новый «карантинный список». Обращаем внимание читаталей на то, что перечень обновляется буквально ежедневно. На момент публикации статьи в нем фигурировали Австралия, Ангола, Бельгия, Ботсвана, Великобритания, Гонконг, Дания, Египет, Замбия, Зимбабве, Израиль, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, Нидерланды, Чехия, Эсватини, ЮАР.
Лица старше 16 лет, прибывающие в Швейцарию из этих стран или территорий, должны представить отрицательный результат ПЦР-исследования или экспресс-теста на антиген. Путешественники, в том числе и дети, должны заполнить въездную форму и отправиться на десятидневный карантин, при этом необходимо немедленно связаться с кантональными властями. Кроме того, следует повторить тест между четвертым и седьмым днем пребывания в Швейцарии и сообщить результаты кантональным властям. Эти требования относятся также к вакцинированным и перенесшим инфекцию.
Полеты из Ботсваны, Эсватини, Лесото, Мозамбика, Намибии, Южной Африки и Зимбабве в Конфедерацию запрещены на неопределенный срок.
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