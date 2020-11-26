Автор: Заррина Салимова, Женева, 26. 11. 2020.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), франкоязычные кантоны Швейцарии больше не входят в число наиболее пострадавших от эпидемии европейских регионов. Учитывая улучшение эпидемиологической обстановки, власти романдских кантонов приняли решение о дальнейшем ослаблении ограничительных мер.|
Selon les données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les cantons romands ne figurent plus parmi des régions les plus touchées d’Europe par l’épidemie. Compte tenu de l’amélioration de la situation sanitaire, les autorités de plusieurs cantons ont décidé de poursuivre le processus d’assouplissement des mesures anti-Covid.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), штаб-квартира которой расположена в Женеве, предостерегает от поспешной отмены противоэпидемических мер в случае, если власти не имеют полного контроля над ситуацией, а также напоминает, что не существует научной формулы для определения оправданных и безопасных шагов по снятию ограничений. Несмотря на этот призыв, все больше регионов накануне рождественских и новогодних праздников объявляют об ослаблении мер. Не стала исключением и Швейцария.
100 летальных исходов за 24 часа
Согласно санитарному бюллетеню от 25 ноября, за сутки в Швейцарии и Лихтенштейне зарегистрированы 4876 новых случаев заражения коронавирусом. Кроме того, федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) сообщило о 257 госпитализациях и 100 летальных исходах. Доля положительных тестов снизилась до 16,04%.
На прошедшем во вторник брифинге эксперты Конфедерации оценили сложившуюся обстановку, в целом, положительно. В частности, глава федеральной рабочей группы по вопросам Covid-19 Мартин Акерманн заявил, что первая промежуточная цель достигнута – индекс репродукции опустился до 0,78 в среднем по стране, при этом быстрее всего число инфекций сокращается в Романдии. Проблемы, тем не менее, остаются. Так, высокая доля положительных тестов, по словам президента ассоциации кантональных врачей Рудольфа Хаури, говорит о наличии большого числа невыявленных случаев. Количество летальных исходов также все еще высоко: коэффициент смертности составляет 12 человек на 100 000 жителей, что сопоставимо с показателями во Франции и Испании, но выше, чем в Австрии. Что касается вакцинации, то, скорее всего, первые прививки будут сделаны не ранее начала следующего года.
Рестораны Романдии откроются 10 декабря
Две недели назад кантоны Женева, Вале, Фрибург и Юра относились к европейским регионам с самой высокой частотой новых случаев Covid-19, а сейчас в этом списке лидируют хорватские и словенские области, тогда как Женева, например, опустилась на 26-е место, сообщает RTS со ссылкой на данные ВОЗ.
Учитывая улучшение санитарной обстановки, многие франкоязычные кантоны решили ослабить ограничения. Так, в Женеве уже в эту субботу открываются магазины, библиотеки, музеи и выставочные залы. Кинотеатры и театры пока остаются закрытыми. Власти по-прежнему «стремятся избегать любой спешки в борьбе с эпидемией», подчеркивается в кантональном коммюнике.
Галереи и музеи кантона Во смогут вновь принять посетителей во вторник, 1 декабря. Проведение религиозных церемоний разрешено при максимальном участии 30 человек и при условии соблюдения плана защиты. Число участников в публичных и частных мероприятиях ограничено пятью лицами, а во время праздников в период с 18 декабря по 3 января разрешено собираться членам семьи до десяти человек.
Добавим, что министры экономики кантонов Во, Женева, Фрибург, Невшатель и Юра решили согласовать дату возобновления работы ресторанов – питейные заведения в Романдии откроют свои двери 10 декабря. В ресторанах, которые должны будут оставаться закрытыми с 23.00 до 06.00, будут действовать строгие санитарные правила: употреблять пищу и напитки можно будет только сидя, за одним столом смогут находиться не более четырех человек, а владельцы кафе должны будут собирать контактные данные посетителей.
В Вале, впрочем, несмотря на снижение числа ежедневно регистрируемых случаев заражения новым коронавирусом, меры будут действовать до 13 декабря, а дальнейшие решения будут зависеть от развития ситуации.
В Тичино срок действия ограничений продлен до 18 декабря. Напомним, что в Итальянской Швейцарии действуют более жесткие меры, чем на национальном уровне, в частности, запрещены встречи группами более пяти человек, включая детей. Глава тичинского кантонального совета но Норман Гобби призвал население сохранять бдительность.
Кто получит кредиты от Конфедерации?
На состоявшемся в среду заседании Федеральный совет принял постановление об оказании помощи предприятиям, оказавшимся в особенно трудных условиях из-за пандемии. Претендовать на средства Конфедерации и кантонов смогут компании, годовой оборот которых до кризиса составлял не менее 100 000 франков – этот порог был повышен в два раза для того, чтобы избежать возможных многочисленных заявок от микропредприятий. Доля государства в этих компаниях не должна превышать 10%, исключение может быть сделано для фирм, принадлежащих коммунам с населением менее 12 000 человек. Пятилетний запрет на выплату дивидендов и бонусов не будет действовать в случае возврата взноса. Кроме того, упрощены процедуры ликвидации предприятий. Постановление должно вступить в силу 1 декабря. Напомним, что правительство выделило на эти цели в общей сложности миллиард франков.
Мелкие частицы и Covid-19
Исследователи Женевского университета и Цюрихского политеха (ETHZ) выяснили, что распространение коронавирусной инфекции и тяжесть протекания заболевания связаны с загрязнением воздуха. Ранее эпидемиологи подозревали, что повышенные концентрации мелких частиц влияют на тяжесть волн гриппа, а женевские и цюрихские ученые проследили аналогичную корреляцию с Covid-19. Так, в тичинском регионе Магадино уровень загрязнения воздуха увеличился в конце февраля, и вскоре после этого был зарегистрирован взрывной рост госпитализаций из-за Covid-19.
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