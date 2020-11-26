Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), штаб-квартира которой расположена в Женеве, предостерегает от поспешной отмены противоэпидемических мер в случае, если власти не имеют полного контроля над ситуацией, а также напоминает, что не существует научной формулы для определения оправданных и безопасных шагов по снятию ограничений. Несмотря на этот призыв, все больше регионов накануне рождественских и новогодних праздников объявляют об ослаблении мер. Не стала исключением и Швейцария.

100 летальных исходов за 24 часа

Согласно санитарному бюллетеню от 25 ноября, за сутки в Швейцарии и Лихтенштейне зарегистрированы 4876 новых случаев заражения коронавирусом. Кроме того, федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) сообщило о 257 госпитализациях и 100 летальных исходах. Доля положительных тестов снизилась до 16,04%.

На прошедшем во вторник брифинге эксперты Конфедерации оценили сложившуюся обстановку, в целом, положительно. В частности, глава федеральной рабочей группы по вопросам Covid-19 Мартин Акерманн заявил, что первая промежуточная цель достигнута – индекс репродукции опустился до 0,78 в среднем по стране, при этом быстрее всего число инфекций сокращается в Романдии. Проблемы, тем не менее, остаются. Так, высокая доля положительных тестов, по словам президента ассоциации кантональных врачей Рудольфа Хаури, говорит о наличии большого числа невыявленных случаев. Количество летальных исходов также все еще высоко: коэффициент смертности составляет 12 человек на 100 000 жителей, что сопоставимо с показателями во Франции и Испании, но выше, чем в Австрии. Что касается вакцинации, то, скорее всего, первые прививки будут сделаны не ранее начала следующего года.

Рестораны Романдии откроются 10 декабря

Две недели назад кантоны Женева, Вале, Фрибург и Юра относились к европейским регионам с самой высокой частотой новых случаев Covid-19, а сейчас в этом списке лидируют хорватские и словенские области, тогда как Женева, например, опустилась на 26-е место, сообщает RTS со ссылкой на данные ВОЗ.

Учитывая улучшение санитарной обстановки, многие франкоязычные кантоны решили ослабить ограничения. Так, в Женеве уже в эту субботу открываются магазины, библиотеки, музеи и выставочные залы. Кинотеатры и театры пока остаются закрытыми. Власти по-прежнему «стремятся избегать любой спешки в борьбе с эпидемией», подчеркивается в кантональном коммюнике.

Галереи и музеи кантона Во смогут вновь принять посетителей во вторник, 1 декабря. Проведение религиозных церемоний разрешено при максимальном участии 30 человек и при условии соблюдения плана защиты. Число участников в публичных и частных мероприятиях ограничено пятью лицами, а во время праздников в период с 18 декабря по 3 января разрешено собираться членам семьи до десяти человек.

Добавим, что министры экономики кантонов Во, Женева, Фрибург, Невшатель и Юра решили согласовать дату возобновления работы ресторанов – питейные заведения в Романдии откроют свои двери 10 декабря. В ресторанах, которые должны будут оставаться закрытыми с 23.00 до 06.00, будут действовать строгие санитарные правила: употреблять пищу и напитки можно будет только сидя, за одним столом смогут находиться не более четырех человек, а владельцы кафе должны будут собирать контактные данные посетителей.

В Вале, впрочем, несмотря на снижение числа ежедневно регистрируемых случаев заражения новым коронавирусом, меры будут действовать до 13 декабря, а дальнейшие решения будут зависеть от развития ситуации.

В Тичино срок действия ограничений продлен до 18 декабря. Напомним, что в Итальянской Швейцарии действуют более жесткие меры, чем на национальном уровне, в частности, запрещены встречи группами более пяти человек, включая детей. Глава тичинского кантонального совета но Норман Гобби призвал население сохранять бдительность.

Кто получит кредиты от Конфедерации?

На состоявшемся в среду заседании Федеральный совет принял постановление об оказании помощи предприятиям, оказавшимся в особенно трудных условиях из-за пандемии. Претендовать на средства Конфедерации и кантонов смогут компании, годовой оборот которых до кризиса составлял не менее 100 000 франков – этот порог был повышен в два раза для того, чтобы избежать возможных многочисленных заявок от микропредприятий. Доля государства в этих компаниях не должна превышать 10%, исключение может быть сделано для фирм, принадлежащих коммунам с населением менее 12 000 человек. Пятилетний запрет на выплату дивидендов и бонусов не будет действовать в случае возврата взноса. Кроме того, упрощены процедуры ликвидации предприятий. Постановление должно вступить в силу 1 декабря. Напомним, что правительство выделило на эти цели в общей сложности миллиард франков.

Мелкие частицы и Covid-19

Исследователи Женевского университета и Цюрихского политеха (ETHZ) выяснили, что распространение коронавирусной инфекции и тяжесть протекания заболевания связаны с загрязнением воздуха. Ранее эпидемиологи подозревали, что повышенные концентрации мелких частиц влияют на тяжесть волн гриппа, а женевские и цюрихские ученые проследили аналогичную корреляцию с Covid-19. Так, в тичинском регионе Магадино уровень загрязнения воздуха увеличился в конце февраля, и вскоре после этого был зарегистрирован взрывной рост госпитализаций из-за Covid-19.

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